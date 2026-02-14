Live TV

SUA încă nu ştiu dacă Rusia e serioasă privind încheierea războiului din Ucraina, susține Marco Rubio

Data publicării:
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen.
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen. Foto: Profimedia

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, sâmbătă, la Munchen că Washingtonul va depune eforturi pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, dar nu ştie sigur dacă Moscova doreşte cu adevărat să pună capăt conflictului, relatează CNN, potrivit News.ro.

„Nu ştim dacă ruşii sunt serioşi în ceea ce priveşte încheierea războiului. Ei spun că da”, a declarat Rubio în cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri care a urmat discursului său de sâmbătă, la Conferinţa de securitate de la München.

El a respins astfel sugestia moderatorului că ruşii nu sunt interesaţi de negocieri, spunând doar că SUA „nu ştiu” acest lucru.

„Ei spun că sunt interesaţi, dar în ce condiţii sunt dispuşi să o facă, şi dacă putem găsi condiţii acceptabile pentru Ucraina, cu care Rusia ar fi întotdeauna de acord, acest lucru vom continua să îl testăm”, a spus el.

Agenţiile de informaţii americane şi occidentale au pus în mod constant la îndoială interesul preşedintelui rus Vladimir Putin de a opri conflictul şi au evaluat că acesta îşi menţine obiectivele maximaliste chiar şi în timp ce angajează SUA şi Ucraina în negocieri.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat şi el la conferinţă vineri, a declarat că el crede că Putin nu doreşte să pună capăt războiului şi a pus la îndoială disponibilitatea acestuia de a face concesii. Preşedintele american Donald Trump a insistat în mod constant că atât Moscova, cât şi Kievul trebuie să facă concesii pentru a ajunge la un acord care să pună capăt luptelor şi că trebuie să se ajungă din nou la un compromis în curând.

Întrebat despre presiunea exercitată de Trump asupra Ucrainei pentru a face mai multe concesii în vederea ajungerii la un acord cu Rusia, Zelenski a declarat vineri că preşedintele SUA a presat ambele părţi să ajungă la un compromis – în ciuda faptului că Putin a început războiul invadând ţara sa – dar a pus la îndoială intenţiile Rusiei.

Rubio a spus sâmbătă că problemele care trebuie rezolvate au fost „restrânse”, dar au rămas „cele mai dificile întrebări la care se poate răspunde”, iar acest lucru rămâne complicat. Între timp, SUA şi Europa continuă să ia măsuri pentru a presa Rusia să negocieze.

El a susţinut că SUA au reuşit să „facă progrese” în cadrul discuţiilor, iar marţi vor avea loc noi discuţii.

„Nu cred că cineva din această sală ar fi împotriva unei soluţii negociate pentru acest război, atât timp cât condiţiile sunt juste şi durabile, şi asta este ceea ce ne propunem să realizăm, şi vom continua să încercăm să realizăm acest lucru, chiar dacă toate aceste alte lucruri continuă să se întâmple pe frontul sancţiunilor şi aşa mai departe”, a afirmat Rubio.

