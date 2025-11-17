O analiză publicată de cotidianul The Guardian arată că Statele Unite par să nu mai fie „inamicul public numărul unu” al Kremlinului, alt stat, european, luându-i locul.

Mass-media britanică a remarcat în weekend că Moscova a dublat amenințările percepute din partea Londrei, în timp ce Putin încearcă să repare relațiile cu factorii de decizie din cadrul regimului Trump.

Marea Britanie a înlocuit Statele Unite ca „dușmanul preferat” al Rusiei, a scris duminică The Guardian, subliniind eforturile intensificate ale Regatului Unit de a deveni ceea ce Piața Roșie consideră acum „principalul instigator la război la nivel global”.

Acuzații

Tabloidul a remarcat că ceea ce a răcit în principal relațiile dintre Kremlin și 10 Downing Street au fost acuzațiile privind atacurile planificate cu drone asupra aerodromurilor rusești, explozia conductei Nord Stream și dirijarea raidurilor „teroriste” pe teritoriul rus.

Mass-media de stat ucraineană Ukrinform a subliniat că în articol a fost adăugată o nouă acuzație: autoritățile ruse au afirmat că serviciile secrete britanice au încercat fără succes să-i atragă pe piloții ruși să dezerteze în Occident.

„FSB [Serviciul Federal de Securitate al Rusiei] a dezvăluit toate aceste detalii”, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, reporterilor din Moscova, descriind ceea ce el a numit un complot susținut de britanici pentru a atrage un pilot rus care zbura cu un avion echipat cu rachete Kinzhal în România, unde, susținea el, ar fi fost doborât de forțele NATO.

„Nu știu cum britanicii vor reuși să se spele de această acuzație, deși abilitatea lor de a juca rolul gâștii care iese din duș este binecunoscută”, a adăugat Lavrov, folosind o expresie rusă care descrie Marea Britanie ca fiind întotdeauna imaculată, în ciuda acțiunilor sale, potrivit ziarului.

Relația cu SUA, revizuită

Ziarul Guardian, de orientare laburistă, a subliniat (în mod corect, conform tuturor analizelor) că Rusia încearcă să repare relațiile cu administrația lui Donald Trump și, prin urmare, Marea Britanie a preluat rolul rezervat odinioară Statelor Unite – acela de principal adversar al Kremlinului.

„Rusia se consideră egală cu Statele Unite. Acum nu poate critica direct pe Trump, așa că pe cine să dai vina pentru necazurile tale – pentru pierderile din Ucraina, pentru un milion de victime? Dai vina pe cei mai apropiați, britanicii. Este ușor să ne înfățișezi ca fiind rădăcina tuturor problemelor Rusiei”, a declarat căpitanul John Foreman, fost atașat militar al Regatului Unit la Moscova.

Anul acesta, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a declarat: „Londra de astăzi, la fel ca în ajunul celor două războaie mondiale, acționează ca principalul instigator la război la nivel global”.

Tensiuni

The Guardian a remarcat că rivalitatea dintre Rusia și Regatul Unit are rădăcini istorice adânci, care datează din secolul al XIX-lea, când Rusia imperială și Marea Britanie concurau pentru influență în Asia Centrală, dar Washingtonul a înlocuit Londra ca principal inamic după ce SUA a devenit o superputere globală după al Doilea Război Mondial.

Tensiunile au crescut exponențial între președintele american John F. Kennedy și premierul sovietic Nikita Hrușciov în anii 1960, iar conducerea britanică a devenit o preocupare secundară pe radarul politic al Kremlinului.

„În timpul războiului rece, SUA era cunoscută în limbajul KGB ca „dușmanul principal”, Marea Britanie ocupând un distant loc secund. Deși rivalitatea și spionajul reciproc între cele două țări nu au dispărut niciodată, în mintea Kremlinului, amenințarea din partea Marii Britanii era mai degrabă un subplot al bătăliei principale dintre Moscova și Washington.”

Ukrinform a menționat că reprezentantul permanent al Regatului Unit la OSCE, Neil Holland, a declarat că „condițiile de pace” propuse de Rusia pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei ar „recompensa, de fapt, agresiunea, ar legitima ocupația și ar acorda Kremlinului dreptul de veto asupra viitorului Ucrainei”.

