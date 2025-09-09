SUA opresc colaborarea cu țările europene pentru combaterea dezinformării provenite din state ostile, precum Rusia, China și Iran (FT)

Statele Unite ale Americii au informat țările din Europa, (inclusiv România n.r.), că se retrag din eforturile comune de combatere a dezinformării din țări precum Rusia, China și Iran, potrivit a trei oficiali europeni familiarizați cu această chestiune citați de Financial Times.

Țările europene au primit săptămâna trecută o notificare din partea Departamentului de Stat în care se menționează că SUA reziliază memorandumurile de înțelegere semnate anul trecut sub administrația Biden, care urmăreau să creeze o abordare unificată pentru identificarea și expunerea informațiilor rău intenționate răspândite de guverne străine care doreau să semene haos.

Măsura vine în contextul în care administrația Trump a desființat agențiile din cadrul guvernului care urmăreau să protejeze integritatea alegerilor din SUA și să combată influența negativă străină în țară și în străinătate.

Memorandumurile făceau parte dintr-o inițiativă condusă de Global Engagement Center (GEC), o agenție a Departamentului de Stat care se ocupa de combaterea dezinformării răspândite în străinătate de adversarii SUA și de grupurile teroriste.

James Rubin, care a ocupat funcția de director al centrului până în decembrie, a descris această măsură ca fiind un „act unilateral de dezarmare” în războiul informațional cu Rusia și China.

„Războiul informațional este o realitate a timpurilor noastre, iar inteligența artificială nu va face decât să multiplice riscurile asociate acestuia”, a afirmat Rubin.

Centrul a fost înființat în 2011 pentru a combate propaganda teroristă și extremismul violent online. Ulterior, misiunea sa a fost extinsă la urmărirea și expunerea campaniilor de dezinformare din străinătate.

Centrul a fost închis în decembrie, după ce scepticii republicani din Congres au blocat eforturile de prelungire a mandatului agenției. Funcțiile sale au fost reorganizate pentru scurt timp într-un birou al Departamentului de Stat, care a fost apoi închis de administrația Trump în aprilie. Încetarea memorandumului de înțelegere este ultimul pas în încheierea programului.

Deși activitatea centrului se concentra pe dezinformarea din afara SUA, acesta a devenit ținta unor republicani care l-au acuzat de cenzură și de suprimarea vocilor conservatoare.

„Departe de a renunța la un singur plan, am fost mândri să renunțăm la întregul GEC”, a declarat Darren Beattie, subsecretar de stat interimar pentru diplomație publică la Departamentul de Stat.

„Nu numai că activitatea de cenzură infamă a GEC era profund nealiniată cu poziția pro-libertatea de exprimare a acestei administrații, dar era și lamentabil și jenant de ineficientă în propriile sale termeni”, a spus Beattie.

Rubin a negat că centrul s-ar fi angajat vreodată în cenzură.

Rubin a estimat că aproximativ 22 de țări din Europa și Africa au semnat acorduri cu SUA în cursul anului trecut. Acestea făceau parte din cadrul administrației Biden de combatere a manipulării statelor străine, care urmărea să dezvolte o înțelegere comună a amenințării și să colaboreze cu țările partenere pentru a găsi un răspuns unitar.

România a semnat în 2024 memorandumul de colaborare pentru combaterea dezinformării.

Memorandumul a fost semnat la 21 iunie 2024, de către ministra de externe de atunci, Luminița Odobescu, și secretarul de stat al SUA Antony Blinken.

„Rusia continuă să submineze securitatea în regiunea Mării Negre, o regiune de importanţă strategică pentru NATO”, şi avem de a face cu un război hibrid, a spus atunci Odobescu. Ea a adăugat că acest document „extinde cooperarea bilaterală şi este un semnal al angajamentului comun de a combate împreună dezinformarea, manipularea şi propaganda”, potrivit News.ro.

Citește și:

SUA desființează biroul pentru combaterea dezinformării străine. Marco Rubio acuză cenzură și risipă de bani publici

Editor : B.E.