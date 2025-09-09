Live TV

SUA opresc colaborarea cu țările europene pentru combaterea dezinformării provenite din state ostile, precum Rusia, China și Iran (FT)

Data actualizării: Data publicării:
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
Foto: Profimedia Images

Statele Unite ale Americii au informat țările din Europa, (inclusiv România n.r.), că se retrag din eforturile comune de combatere a dezinformării din țări precum Rusia, China și Iran, potrivit a trei oficiali europeni familiarizați cu această chestiune citați de Financial Times.

Țările europene au primit săptămâna trecută o notificare din partea Departamentului de Stat în care se menționează că SUA reziliază memorandumurile de înțelegere semnate anul trecut sub administrația Biden, care urmăreau să creeze o abordare unificată pentru identificarea și expunerea informațiilor rău intenționate răspândite de guverne străine care doreau să semene haos.

Măsura vine în contextul în care administrația Trump a desființat agențiile din cadrul guvernului care urmăreau să protejeze integritatea alegerilor din SUA și să combată influența negativă străină în țară și în străinătate.

Memorandumurile făceau parte dintr-o inițiativă condusă de Global Engagement Center (GEC), o agenție a Departamentului de Stat care se ocupa de combaterea dezinformării răspândite în străinătate de adversarii SUA și de grupurile teroriste.

James Rubin, care a ocupat funcția de director al centrului până în decembrie, a descris această măsură ca fiind un „act unilateral de dezarmare” în războiul informațional cu Rusia și China.

„Războiul informațional este o realitate a timpurilor noastre, iar inteligența artificială nu va face decât să multiplice riscurile asociate acestuia”, a afirmat Rubin.

Centrul a fost înființat în 2011 pentru a combate propaganda teroristă și extremismul violent online. Ulterior, misiunea sa a fost extinsă la urmărirea și expunerea campaniilor de dezinformare din străinătate.

Centrul a fost închis în decembrie, după ce scepticii republicani din Congres au blocat eforturile de prelungire a mandatului agenției. Funcțiile sale au fost reorganizate pentru scurt timp într-un birou al Departamentului de Stat, care a fost apoi închis de administrația Trump în aprilie. Încetarea memorandumului de înțelegere este ultimul pas în încheierea programului.

Deși activitatea centrului se concentra pe dezinformarea din afara SUA, acesta a devenit ținta unor republicani care l-au acuzat de cenzură și de suprimarea vocilor conservatoare.

„Departe de a renunța la un singur plan, am fost mândri să renunțăm la întregul GEC”, a declarat Darren Beattie, subsecretar de stat interimar pentru diplomație publică la Departamentul de Stat.

„Nu numai că activitatea de cenzură infamă a GEC era profund nealiniată cu poziția pro-libertatea de exprimare a acestei administrații, dar era și lamentabil și jenant de ineficientă în propriile sale termeni”, a spus Beattie.

Rubin a negat că centrul s-ar fi angajat vreodată în cenzură.

Rubin a estimat că aproximativ 22 de țări din Europa și Africa au semnat acorduri cu SUA în cursul anului trecut. Acestea făceau parte din cadrul administrației Biden de combatere a manipulării statelor străine, care urmărea să dezvolte o înțelegere comună a amenințării și să colaboreze cu țările partenere pentru a găsi un răspuns unitar.

România a semnat în 2024 memorandumul de colaborare pentru combaterea dezinformării.

Memorandumul a fost semnat la 21 iunie 2024, de către ministra de externe de atunci, Luminița Odobescu, și secretarul de stat al SUA Antony Blinken.

 „Rusia continuă să submineze securitatea în regiunea Mării Negre, o regiune de importanţă strategică pentru NATO”, şi avem de a face cu un război hibrid, a spus atunci Odobescu. Ea a adăugat că acest document „extinde cooperarea bilaterală şi este un semnal al angajamentului comun de a combate împreună dezinformarea, manipularea şi propaganda”, potrivit News.ro.

Citește și:

SUA desființează biroul pentru combaterea dezinformării străine. Marco Rubio acuză cenzură și risipă de bani publici

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Digi Sport
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
marcel bolos si marcel ciolacu in conferinta de presa
Scandalul deficitului. Boloș: L-am anunțat de 6 ori pe Ciolacu că...
Donald Trump și Jeffrey Epstein. Foto- X
O presupusă felicitare adresată lui Jeffrey Epstein, semnată de...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Bolojan: Incapacitatea de plată este exclusă. Premierul vorbește...
MIG 29 Azerbaidjan
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne...
Ultimele știri
Haosul din Educație continuă. Ziua a doua de școală, între amenințări cu greva generală și boicotul orelor
Bătălia pentru imperiul media al lui Rupert Murdoch s-a încheiat. Membrii familiei magnatului au ajuns la un acord pentru succesiune
Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Reacția ministrului Apărării după reținerea fostului șef al contraspionajului din Republica Moldova, acuzat de trădare
masina politie rusia
Directorul unei companii miniere de sare din Rusia, găsit decapitat lângă un sat din Kaliningrad
Familienunternehmer-Tage 2025
Friedrich Merz avertizează că planul imperialist al lui Putin nu se oprește la Ucraina: „Ordinea mondială liberală este sub presiune”
President Trump Signs Executive Orders
China reacționează după ordinul lui Trump pentru crearea unei „liste negre” cu țările care rețin cetățeni americani
exercitii militare rusia
Tensiune pe flancul estic al NATO. Rusia și Belarus pregătesc exercițiul comun Zapad 2025, primul după invazia rusă în Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești...
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă. Cine beneficiază de acest drept?
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Elena Udrea și Ioan Varga au pornit ”războiul”: ””Nu a dat banii. A înșelat peste 200 de familii”
Pro FM
Mama Loredanei Groza, sărbătorită la 80 de ani: tort, surprize și iubirea familiei. Cum arată cea mai dragă...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de vârstă. „Avem decizia, nu și banii”. De ce?
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea