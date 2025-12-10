Live TV

Ucraina „a trimis deja” Statelor Unite planul revizuit de pace, susțin doi oficiali ucraineni

Data publicării:
Donald Trump Volo Zelenski
Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Ucraina a trimis miercuri, 10 decembrie, Statelor Unite versiunea sa actualizată a planului de pace, au confirmat pentru AFP doi oficiali ucraineni apropiați dosarului.

Kievul „a trimis deja" Washingtonului noua versiune a planului de încheiere a conflictului, a dezvăluit un oficial ucrainean cu rang înalt, fără a oferi detalii suplimentare.

Amintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina a pregătit trei documente ca parte a propunerilor revizuite care vor fi prezentate administrației președintelui american Donald Trump.

În cadrul unei conferințe de presă online susținută pe 9 decembrie, liderul de la Kiev a descris primul dintre cele trei documente ca fiind un „cadru” cu 20 de puncte. 

Al doilea document se referă la garanțiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu. Președintele ucrainean a declarat că acesta a făcut obiectul discuțiilor atât cu SUA, cât și cu Coaliția celor dispuși – un grup format în principal din țări europene angajate să ofere Ucrainei diverse tipuri de garanții de securitate.

La începutul acestei săptămâni, Zelenski s-a întâlnit cu liderii europeni la Bruxelles și Londra pentru a discuta revizuirea planului SUA. Documentul final se referă la redresarea economică postbelică a Ucrainei, a declarat liderul de la Kiev, fără a oferi mai multe detalii.

Mâine, 11 decembrie, va avea loc o reuniune a liderilor Coaliției Voinței.

Volodimir Zelenski este optimist: „Săptămâna aceasta ar putea aduce vești care să pună capăt vărsării de sânge"

Rusia planifică în secret implicarea Transnistriei în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară"

