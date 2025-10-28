Live TV

Administrația Trump, dată în judecată de zeci de state din SUA pentru refuzul de a finanța ajutorul alimentar pentru milioane de oameni

Data actualizării: Data publicării:
donald trump - biroul oval
Donald Trump surprins în timp ce vorbește în Biroul Oval. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Peste douăzeci și patru de state au dat în judecată administrația Trump marți pentru refuzul recent de a finanța ajutoarele alimentare în timpul închiderii guvernului, încercând să scutească aproximativ 42 de milioane de oameni de dificultățile financiare care vor începe în câteva zile, relatează NY Times.

Statele, inclusiv oficialii din Arizona, California și Massachusetts, au solicitat unui judecător federal să oblige Washingtonul să utilizeze fondurile de rezervă de urgență, astfel încât familiile să nu sufere o întrerupere a beneficiilor acordate în cadrul Programului de asistență nutrițională suplimentară (SNAP) începând cu 1 noiembrie.

Aproximativ una din opt persoane din Statele Unite primește cupoane alimentare, care au o valoare medie de aproximativ 187 de dolari pe lună și costă guvernul federal aproximativ 8 miliarde de dolari pe lună. Legislatorii trebuie să aprobe în mod regulat fondurile necesare pentru acest program, deși SNAP menține o rezervă considerabilă pentru a acoperi eventualele deficite.

Mulți democrați și republicani din Congres au încurajat administrația Trump să utilizeze aceste fonduri pentru a menține cupoanele alimentare până în noiembrie. Însă administrația Trump a refuzat vineri să prelungească această amânare, chiar dacă Departamentul Agriculturii a declarat cu câteva săptămâni în urmă că ar putea reprograma fondurile pentru a preveni reducerea beneficiilor.

În procesul intentat, oficialii din 25 de state și din Districtul Columbia au criticat administrația Trump pentru schimbarea bruscă de poziție, argumentând că guvernul federal avea obligația legală de a menține cupoanele alimentare prin orice mijloace necesare.

Statele au solicitat Curții Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Massachusetts să se pronunțe până vineri asupra unei moțiuni care ar obliga administrația să utilizeze fondurile de urgență pentru a plăti ajutoarele SNAP în luna noiembrie. Fondul, care se estimează că are o valoare cuprinsă între 5 și 6 miliarde de dolari, ar fi suficient pentru a asigura cel puțin plăți parțiale pentru aproximativ 42 de milioane de beneficiari cu venituri mici.

„SNAP este unul dintre cele mai eficiente instrumente ale națiunii noastre în lupta împotriva foametei, iar Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) dispune de fondurile necesare pentru a-l menține în funcțiune”, a declarat Letitia James, procurorul general democrat al statului New York, într-un comunicat. „Nu există nicio scuză pentru ca această administrație să abandoneze familiile care depind de SNAP sau de cupoanele alimentare ca mijloc de supraviețuire.”

Casa Albă nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Nici Departamentul Agriculturii nu a răspuns la solicitare. Marți, un banner afișat pe site-ul departamentului dădea vina pe democrați pentru întreruperea iminentă a programului de bonuri alimentare. „Concluzia este că fondurile s-au epuizat”. „În acest moment, nu vor fi acordate beneficii pe 1 noiembrie”.

