Airbnb a plătit 7 milioane de dolari unei turiste care a fost violată

7 milioane de dolari a plătit Airbnb unei turiste după ce aceasta ar fi fost violată într-un apartament din New York, scrie BBC. Australianca a primit banii după atacul în care a fost amenințată cu un cuțit și care a avut loc în 2015, de Revelion.

În seara atacului, victima și prietenii ei au ridicat cheile proprietății de la un magazin din apropiere. Potrivit raportului, suspectul a făcut copii pentru cheile apartamentului, pe care le-a folosit pentru a intra în locuință înainte de atac.

Femeia s-a întors în apartament la scurt timp după miezul nopții, iar suspectul, Junior Lee, în vârstă de 24 de ani, ar fi așteptat-o ascuns în baie, relatează Bloomberg. Bărbatul a fost acuzat de agresiune sexuală, acuzații la care a pledat nevinovat. În acest moment, Junior Lee se află în arest.

După presupusul atac, o echipă din partea Airbnb a contactat departamentul de poliție local pentru a oferi ajutor și pentru a caza victima într-un hotel. De asemenea, s-a oferit să plătească consilierea și transportul mamei victimei din Australia.

Potrivit Bloomberg, Airbnb a plătit 7 milioane de dolari și, potrivit înțelegerii, victima nu poate da în judecată Airbnb sau pe gazda apartamentului unde a avut loc incidentul.

Purtătorul de cuvânt al Airbnb, Ben Breit, a declarat pentru New York Post: „În cazurile de agresiune sexuală, înțelegerile la care am ajuns permit victimelor să vorbească liber despre experiențele lor. Aceste reguli se aplică și în cazul din New York”.

De la atac, compania nu și-a revizuit regulile privind cheile și unde le pot lăsa gazdele. De asemenea, gazdele de pe platformă nu sunt obligate să folosească dispozitive de blocare sau să schimbe codurile pentru tastaturi între rezervări și nici nu sunt obligate să spuna cine mai are copii ale cheilor.

Cu toate acestea, a introdus o serie de reduceri pentru gazdele care doresc să cumpere articole precum încuietori inteligente și detectoare de zgomot.

