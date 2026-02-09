Live TV

Autoritățile MAGA, copleșite de numărul mare de cazuri de rujeolă din SUA. Dr. Oz: „Vă rog să vă vaccinați”

Dr Mehmet Oz
Foto: Profimedia
Epidemie, sute de cazuri

Un înalt oficial din domeniul sănătății publice din SUA a îndemnat americanii să se vaccineze împotriva rujeolei, pe fondul epidemiei care continuă în mai multe state și al îngrijorării crescânde că țara ar putea pierde statutul de țară fără rujeolă. Dr. Mehmet Oz, chirurg cardiotoracic, s-a pronunțat duminică în favoarea vaccinului împotriva rujeolei, scrie The Guardian.

„Vă rog, vaccinați-vă”, a spus Oz, administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid. „Avem o soluție pentru problema noastră.”

„Nu toate bolile sunt la fel de periculoase și nu toți oamenii sunt la fel de susceptibili la aceste boli”, a declarat el pentru emisiunea State of the Union de la CNN. „Dar rujeola este una dintre bolile pentru care ar trebui să vă vaccinați.”

Epidemie, sute de cazuri

Șeful său, secretarul pentru sănătate Robert F Kennedy Jr, are o lungă istorie de punere la îndoială atât a siguranței, cât și a necesității vaccinurilor.

Declarațiile vin în contextul în care Carolina de Sud se confruntă cu o epidemie care implică sute de cazuri, depășind numărul înregistrat în epidemia de rujeolă din Texas la începutul anului 2025. O altă epidemie a fost identificată de-a lungul graniței dintre Utah și Arizona, iar mai multe state au raportat cazuri confirmate în acest an. Copiii au fost cei mai afectați.

Specialiștii în sănătate publică spun că reapariția are loc pe fondul creșterii scepticismului față de vaccinuri, alimentând potențial revenirea unei boli pe care oficialii o declaraseră anterior eliminată în SUA.

Numai în ianuarie, SUA a înregistrat 25% din totalul cazurilor confirmate în tot anul trecut, iar epidemia nu dă semne de încetinire, deoarece oficialii federali păstrează în mare parte tăcerea cu privire la vaccinare.

Marea majoritate a pacienților nu sunt vaccinați, dar nu au fost anunțate campanii naționale, Oz fiind prima declarație importantă a guvernului federal.

Anul trecut, Kennedy a poziționat vaccinurile împotriva rujeolei ca o alegere personală și a recomandat tratamente neprobate pentru această boală extrem de contagioasă.

Oz s-a alăturat anterior campaniei lui Kennedy de „a face America din nou sănătoasă” (MAHA), un efort de a redesena aprovizionarea cu alimente a țării, de a respinge obligativitatea vaccinării și de a pune la îndoială unele cercetări științifice consacrate de mult timp. El a pus la îndoială eficacitatea vaccinurilor antigripale într-un interviu acordat Newsmax anul trecut. „În fiecare an, există un vaccin antigripal. Nu funcționează întotdeauna foarte bine. De aceea a fost controversat în ultima perioadă”, a spus Oz. În schimb, el a recomandat americanilor să „aibă grijă” de ei înșiși, astfel încât să poată „învinge” gripa atunci când o întâlnesc.

