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Bill Gates, audiat de comisia Camerei Reprezentanților pentru legăturile sale cu Jeffrey Epstein

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Bill Gates, audiat în Congresul SUA pentru legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Foto: Profimedia

Bill Gates depune mărturie, miercuri, în fața comisiei Camerei Reprezentanților pentru supraveghere și reformă, în cadrul anchetei comisiei care-l privește pe infractorul sexual Jeffrey Epstein, informează The Guardian.

Cofondatorul Microsoft va apărea într-o sesiune cu ușile închise, unde se așteaptă ca parlamentarii să-l interogheze despre relația sa anterioară cu Epstein. O transcriere a interviului urmează să fie publicată la o dată ulterioară.

Într-o declarație adresată publicației The Guardian, un purtător de cuvânt al lui Gates a declarat că acesta „salută oportunitatea de a se prezenta în fața comisiei” și a spus că „deși nu a fost martor la niciuna dintre acțiunile ilegale ale lui Epstein, așteaptă cu nerăbdare să răspundă la toate întrebările comisiei pentru a sprijini munca sa importantă”.

Comisia, prezidată de James Comer, a solicitat apariția lui Gates în martie, în urma publicării de către Departamentul de Justiție a milioane de documente legate de Epstein la începutul acestui an. Dosarele includeau numeroase mențiuni despre Gates, precum și mai multe fotografii cu acesta și înregistrări care arătau că s-a întâlnit cu Epstein în mai multe rânduri, ceea ce a reînnoit examinarea legăturilor anterioare ale lui Gates cu finanțistul căzut în dizgrație.

Gates nu a fost acuzat de nicio infracțiune în legătură cu Epstein și a negat în repetate rânduri că ar avea cunoștință despre crimele lui Epstein.

Înainte de apariția lui Gates de miercuri, reprezentantul Robert Garcia, principalul democrat din comisie, a declarat reporterilor la începutul acestei săptămâni că „vrem să știm ce știa domnul Gates, cine mai era pe acea orbită și de ce domnul Gates a continuat să aibă o relație cu domnul Epstein”.

Înregistrările publicate includ, de asemenea, corespondență între Epstein și unii dintre foștii consilieri și angajați ai lui Gates de la Fundația Gates. Într-o declarație după publicarea dosarelor, fundația a declarat că este la curent cu e-mailurile și a precizat că „pe baza afirmațiilor lui Epstein conform cărora ar putea mobiliza resurse filantropice semnificative pentru sănătatea și dezvoltarea globală, un număr mic de angajați ai fundației au interacționat cu Epstein pentru a încerca să obțină această potențială finanțare”.

„În cele din urmă, fundația nu a urmărit nicio colaborare cu Epstein și nu a fost creat niciun fond”, a adăugat fundația.

În aprilie, fundația Gates a anunțat că a comandat o „analiză externă pentru a evalua colaborarea anterioară a fundației cu Epstein și politicile noastre actuale de verificare și dezvoltare a unor noi parteneriate filantropice”. Fundația a declarat că analiza este în curs de desfășurare și că consiliul de administrație și conducerea vor primi o actualizare în această vară.

În ultimii ani, Gates și-a exprimat public regretul pentru asocierea sa anterioară cu Epstein. Într-un interviu acordat anul trecut, el a spus că s-a întâlnit cu Epstein de mai multe ori pentru a discuta despre filantropie, dar a spus că a fost „nebun” că a petrecut timp cu infractorul sexual condamnat.

„Da, cred că am fost destul de prost”, a afirmat Gates. „Am crezut că mă va ajuta cu filantropia în domeniul sănătății globale, de fapt nu a reușit și a fost pur și simplu o greșeală uriașă.”

La începutul acestui an, Wall Street Journal a relatat că Gates și-a prezentat scuze angajaților fundației Gates în timpul unei ședințe publice din februarie pentru legăturile sale anterioare cu Epstein.

Potrivit publicației, care a analizat o înregistrare a întâlnirii, Gates a declarat că s-a întâlnit prima dată cu Epstein în 2011, la câțiva ani după ce Epstein pledase vinovat pentru că a cerut servicii sexuale de la o minoră în Florida. Gates a declarat pentru personal că era conștient de ceea ce a descris ca fiind o „chestiune de 18 luni” care i-a restricționat călătoriile lui Epstein, dar a recunoscut că nu a verificat în mod adecvat antecedentele lui.

Gates a declarat personalului că a continuat să se întâlnească cu Epstein până în 2014, chiar și după ce soția sa de atunci, Melinda French Gates, și-a exprimat îngrijorarea. Gates a spus că a zburat cu un avion privat cu Epstein și a petrecut timp cu el la Washington, New York, Franța și Germania, dar „nu a stat niciodată peste noapte” și nici nu a vizitat insula privată a lui Epstein.

În timpul întâlnirii, Gates ar fi recunoscut, de asemenea, că a avut două aventuri extraconjugale pe care Epstein le-a descoperit ulterior, la care se face referire în e-mailurile publicate în dosarele Epstein, dar a spus că acestea nu au implicat nicio victimă a lui Epstein.

„Nu am făcut nimic ilicit. Nu am văzut nimic ilicit”, a spus Gates, potrivit Wall Street Journal.

De asemenea, a abordat fotografiile din dosarele Epstein care îl înfățișează alături de femei ale căror fețe sunt cenzurate, spunând că Epstein i-a cerut să fie fotografiat alături de asistenții săi după întâlnirile lor. „Ca să fie clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, femeile din jurul lui”, a spus Gates.

Înainte de depoziția din această săptămână, New York Times a relatat că Gates se pregătește cu ajutorul lui Jake Greenberg, fostul consilier de investigație principal al comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților.

Editor : Ș.R.

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