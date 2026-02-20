Live TV

Când va merge Donald Trump în China. Anunțul unui oficial al Casei Albe: „Va fi o vizită tumultuoasă”

Xi Jinping şi Donald Trump
Xi Jinping şi Donald Trump

Președintele american Donald Trump va efectua o vizită în China în perioada 31 martie - 2 aprilie, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, stabilind datele pentru o întâlnire foarte așteptată, pe fondul tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii, relatează Reuters.

Liderul de la Casa Albă urmează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping în cadrul vizitei prelungite, în timp ce cele două părți analizează posibilitatea prelungirii armistițiului comercial care a oprit escaladarea tarifelor, a declarat oficialul, care a dorit să rămână anonim în timp ce discuta detalii care nu au fost făcute publice.

„Va fi o vizită tumultuoasă”, le-a spus Trump joi liderilor străini despre călătoria în China. „Trebuie să organizăm cea mai grandioasă prezentare din istoria Chinei”.

Această va fi prima vizită personală de la întâlnirea din octombrie din Coreea de Sud, unde Trump a acceptat să reducă tarifele vamale impuse Chinei în schimbul luării de măsuri de către Beijing împotriva comerțului ilegal cu fentanil, reluării achizițiilor de soia din SUA și menținerii exporturilor de metale rare.

În timp ce reuniunea din octombrie a ocolit în mare măsură problema sensibilă a Taiwanului, în februarie liderul chinez a ridicat problema vânzărilor de arme americane către insulă.

În decembrie, Washingtonul a anunțat cea mai mare tranzacție de vânzare de arme cu Taiwanul din istorie, incluzând arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari care ar putea fi utilizate în mod aparent pentru apărarea împotriva unui atac chinez. Taiwanul se așteaptă la mai multe tranzacții de acest gen.

China consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său, poziție respinsă de Taipei. Statele Unite au relații diplomatice oficiale cu China, dar mențin relații neoficiale cu Taiwanul și sunt cel mai important furnizor de arme al insulei. Statele Unite sunt obligate prin lege să furnizeze Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra.

Potrivit lui Donald Trump, Xi Jinping a mai spus în timpul convorbirii telefonice din februarie că va lua în considerare creșterea în continuare a achizițiilor de soia. Soia este un element cheie, deoarece fermierii americani aflați în dificultate reprezintă un important electorat intern pentru liderul de la Casa Albă, iar China este principalul consumator.

Deși liderul american a indicat China ca fiind motivul pentru mai multe măsuri politice agresive, de la Canada la Groenlanda și Venezuela, în ultimele luni el a relaxat politica față de Beijing în domenii cheie, de la tarife la cipuri de computer avansate și drone.

