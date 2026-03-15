Cum vede duo-ul lui Donald Trump lumea: Steve Witkoff și Jared Kushner, oamenii însărcinați cu negocierile pentru pace

Încercarea eșuată de a ajunge la o soluție pașnică cu Iranul nu a zguduit încrederea președintelui în cei doi oameni pe care i-a însărcinat cu realizarea păcii în lume. Trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, sunt responsabili de rezolvarea unora dintre cele mai dificile conflicte din lume și, chiar dacă războiul cu Iranul se extinde, președintele insistă că diplomații săi de vârf sunt cei mai potriviți pentru această sarcină, relatează Politico.

„Cred că fac o treabă excelentă”, a declarat președintele american Donald Trump pentru sursa citată într-un scurt interviu telefonic vineri. „Oameni ca aceștia nu pot fi recrutați”.

Dinamica fără precedent a celor doi bărbați care conduc negocierile cu Iranul, Israelul și Hamas, precum și cu Ucraina și Rusia – uneori toate într-o singură după-amiază – subliniază modul în care administrația Trump consideră că ar trebui încheiate acordurile de pace. Aceasta privește diplomația ca pe o afacere imobiliară, care necesită o mentalitate de afaceri și o echipă mică însărcinată cu asigurarea unui acord de dezvoltare important, potrivit a doi oficiali ai administrației care au dorit să rămână anonimi pentru a explica modul în care cei mai apropiați consilieri ai președintelui își percep misiunea.

Și dacă negocierile cu una dintre părți eșuează, așa cum s-a întâmplat cu Teheranul, eșecul poate fi folosit ca pârghie pentru încheierea unui alt acord.

Vineri, liderul american a făcut exact acest lucru, sugerând că războiul cu Iranul s-ar putea dovedi un avantaj pentru realizarea notabilă a lui Kushner din primul mandat – Acordurile Abraham, care au normalizat relațiile diplomatice între Israel și Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Sudan și Maroc.

„Mulți oameni vor adera la Acordurile Abraham”, a declarat Trump. „Acum că Iranul este decimat, pentru că știți că asta a fost întotdeauna o teamă în acest sens.”

Adăugarea mai multor țări la Acordurile Abraham a fost de mult timp un obiectiv al președintelui pentru a aduce o mai mare stabilitate regională și pace în Orientul Mijlociu.

Optimismul lui Trump vine în contextul în care criticii îl acuză pe președinte că acordă o încredere excesivă unor oameni care nu sunt la înălțimea așteptărilor. Deși Kushner și Witkoff, un dezvoltator imobiliar din New York și Miami, sunt lăudați pe scară largă pentru că au facilitat acordul care a dus la eliberarea ostaticilor israelieni, armistițiul negociat de ei rămâne fragil, iar Hamas este în continuare o forță în Gaza. Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina nu au dus la un armistițiu. Iar încercările de a convinge Iranul să renunțe la programul său de îmbogățire a uraniului nu au avut succes.

Ritmul alert duce la un „risc de suprasolicitare”, a declarat fostul negociator al Departamentului de Stat Aaron David Miller, care a lucrat atât în administrațiile republicane, cât și în cele democrate. Volumul de detalii necesar pentru a gestiona trei negocieri simultan este prea mare pentru a fi încredințat doar celor doi oameni de afaceri, iar negociatorii de vârf ai administrației riscă să nu aibă o înțelegere suficientă a istoriei și psihologiei, „care sunt extrem de importante pentru modul în care combatanții din aceste conflicte percep de fapt lucrurile”, a afirmat Miller.

Planul comun de acțiune cuprinzător, acordul cu Iranul negociat de administrația Obama și criticat pe larg de Trump, avea 159 de pagini și a fost elaborat în doi ani.

Dar încrederea liderului de la Casa Albă este de neclintit. „Nu au prea multe”, a spus el. „De fapt, au... au capacitatea de a face mai mult, să fiu sincer cu voi.”

Ideea de a lucra la trei acorduri simultan cu doar doi oameni la conducere este fără precedent. Iar utilizarea de către Trump a „trimișilor de pace” depășește practicile obișnuite, întrucât el își alege personal negociatorii de top, fără confirmarea Congresului.

Administrația Trump insistă că o echipă mică care se ocupă de multiple conflicte în întreaga lume are șanse mai mari de succes decât o grupare de diplomați și experți care se ocupă de diverse conflicte regionale, comparând diplomația de mare miză cu tipurile de proiecte cu care familia Trump a fost asociată de mult timp.

Witkoff și Kushner își mențin echipele restrânse atunci când negociază tranzacții comerciale importante și abordează scena mondială într-un mod similar. Unul dintre oficialii administrației a remarcat că tranzacțiile imobiliare încep la vârf, cu câțiva aleși care au o viziune.

„Apoi vin managerii constructivi și coordonarea cu inginerii și arhitecții și așa mai departe”, a continuat primul oficial. „Deci, cred că suntem foarte buni în a înțelege care sunt aspectele complicate ale unei tranzacții. Discutăm despre ele, le abordăm, apoi ne dăm seama cum le vom rezolva.”

Negocierile globale, la fel ca acordurile de dezvoltare, au „ritmuri similare pentru tranzacții”, a spus al doilea oficial al administrației.

„Unele dintre aceste conflicte se desfășoară toate în același mod”, a declarat primul oficial al administrației, menționând că „planul de acțiune” beneficiază de contribuția lui Trump, a secretarului de stat Marco Rubio, a directorului CIA John Ratcliffe și a șefului de cabinet Susie Wiles. Există, de asemenea, o relație de colaborare cu vicepreședintele JD Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine.

„Unii ne-au întrebat: «Cum puteți avea o echipă atât de mică?» Ei bine, la începutul procesului de luare a deciziilor privind strategia de acțiune nu este nevoie de un grup mare”, a declarat primul oficial al administrației.

Abordarea uniformă a lui Witkoff și Kushner a fost cea mai evidentă luna trecută la Geneva, când cei doi s-au întâlnit într-o singură zi cu ucrainenii, rușii și iranienii, încercând să încheie acorduri separate pentru a pune capăt războiului de patru ani din Ucraina și a opri programul nuclear al Iranului.

S-au întâlnit cu iranienii între orele 9:00 și 12:30, cu ucrainenii între orele 13:00 și 17:30, iar după aceea au discutat cu rușii, a declarat al doilea oficial al administrației. A urmat o cină cu ucrainenii și partenerii regionali, printre care Germania, Regatul Unit, Franța, Italia și Elveția. Cina a fost urmată de o altă întâlnire cu rușii, între orele 21:30 și 23:00.

Witkoff și Kushner „au încercat să adopte strategiile care funcționează [în Gaza] și să le aplice în aceste alte conflicte. Și, evident, [ei] trebuie să le modifice în funcție de personalități și dinamică”, a spus al doilea oficial al administrației.

Țările și actorii pot fi diferiți, dar ideea generală – că acest lucru este similar cu o tranzacție comercială – este aceeași. Această abordare comercială nu este pe placul tuturor, în special al celor obișnuiți cu o abordare diplomatică tradițională, cu experți și canale administrative fixe.

„O abordare de tip business poate fi de dorit în negocierile diplomatice – clară, fără prostii, orientată spre rezultate”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat din primul mandat al lui Trump, care a dorit să rămână anonim pentru a-și exprima opiniile cu privire la actuala administrație. „Dar asta ar trebui să însemne să înțelegi cu cine faci afaceri. Experiența în afaceri nu poate înlocui înțelegerea regiunii, a islamului și a intereselor Hamas și Iran, așa cum le înțeleg ei.”

Cei doi oficiali ai administrației spun că o echipă mică evită scurgerile de informații dăunătoare și resping ideea că Witkoff și Kushner nu apelează la experți în materie. Personalul Consiliului Național de Securitate a lucrat la negocierile dintre Israel și Hamas, iar oficialii Departamentului de Stat sunt implicați în negocierile privind războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Întotdeauna ne consultăm cu Marco și echipa sa și cu [consilierul adjunct pentru securitate națională] Robert Gabriel pentru a stabili care este echipa potrivită din cadrul guvernului pentru a sprijini aceste eforturi”, a declarat al doilea oficial al administrației.

Pentru negocierile cu Iranul, Witkoff și Kushner s-au consultat cu experții nucleari ai CIA, Departamentului Apărării și Departamentului de Stat, a declarat primul oficial.

Dar, în alte ocazii, sunt doar cei doi prieteni apropiați ai lui Trump, „care stau la tastatură câteva ore” și scriu materiale sensibile, cum ar fi planul de pace în 20 de puncte între Israel și Gaza, potrivit celui de-al doilea oficial al administrației.

„Principalul lor atu, care este necesar, dar nu suficient, este relația lor cu președintele și, ca urmare a acestei relații, capacitatea lor de a depăși toate obstacolele birocratice impuse de partenerii noștri”, a declarat Miller, în prezent cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace.

Un oficial al administrației Biden, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis despre administrația Trump, a fost de acord că Jared Kushner și Steve Witkoff au un avantaj, deoarece toată lumea știe că se numără printre puținii ale căror opinii sunt ascultate de Trump.

Arena geopolitică modernă răspunde mai bine la negociatorii care au legături strânse cu președintele și care pot gândi în afara tiparelor, a spus persoana respectivă, mai degrabă decât la expertiza teoretică în materie – ceva ce poate fi obținut de la experții care lucrează sub conducerea lor.

Administrația susține că Witkoff și Kushner au avut mai mult succes decât li se recunoaște, indicând în mod specific Gaza. Săptămâna trecută a avut loc și un schimb important de prizonieri între Rusia și Ucraina, pe care Witkoff l-a atribuit eforturilor lor diplomatice.

În ceea ce privește Iranul, administrația notează că Teheranul pur și simplu nu a vrut să negocieze.

„Au spus: «Avem dreptul inalienabil de a îmbogăți uraniu»”, a declarat Witkoff sâmbătă seara, la bordul avionului Air Force One. „S-au lăudat că au uraniu îmbogățit în proporție de 60%, suficient pentru 11 bombe. Mi-au spus mie și lui Jared: «Nu vă vom da pe cale diplomatică ceea ce luați pe cale militară»”.

Iar în Ucraina, oficialii insistă că o evoluție pozitivă este doar o chestiune de timp, nu de posibilitate, iar evenimente aleatorii pot deveni puncte de inflexiune pentru un acord.

„Aceste lucruri sunt atât de schimbătoare. Situația se schimbă tot timpul”, a spus primul oficial, explicând că „punctul de inflexiune” pentru negocierile dintre Israel și Hamas a fost atacul Israelului asupra Qatarului, nu ceva planificat sau aprobat de SUA.

Acest lucru le dă speranța că există o șansă – oricât de mică – ca ceva să se schimbe în relația cu Rusia și Ucraina și să-i forțeze pe Putin sau Zelenski să-și schimbe calculele politice.

