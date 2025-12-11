Dispozitivul cu care China ar putea lăsa Statele Unite în beznă: un atac cibernetic ar declanșa pene de curent uriașe în toată țara

Pe măsură ce Statele Unite se bazează tot mai mult pe energia solară ca să își satisfacă necesarul de energie mereu în creștere, un dispozitiv fabricat în China, fără de care panourile fotovoltaice folosite în SUA nu ar funcționa, ar putea fi folosit de guvernul chinez pentru a declanșa pene de curent în toată țara, au avertizat mai mulți directori din industria energetică și o comisie de investigație din Congresul american.

Un studiu analizat de Washington Post arată cât de mult depind companiile energetice din SUA de invertoarele solare din China. Aceste dispozitive sunt utilizate în instalații mari de energie solară pentru a transforma energia captată de la soare într-un tip de curent compatibil cu rețeaua electrică.

Peste 85% dintre instalațiile evaluate de grupul de cercetare Strider Technologies folosesc invertoare solare construite de companii ce au legături cu guvernul sau armata Chinei.

Mulți experți în securitate cibernetică avertizează că aceste dispozitive sunt vulnerabile în fața atacurilor hackerilor, care pot declanșa întreruperi în serie în alimentarea cu energie electrică.

Oficialii chinezi spun că îngrijorările sunt nefondate, însă cercetătorii au descoperit că unii ingineri chinezi au studiat felul în care vulnerabilitățile rețelei electrice din Statele Unite pot fi exploatate.

Dacă invertoarele sunt compromise, SUA nu s-ar confrunta doar cu riscul producerii unor pene de curent, ci și cu posibilitatea ca „alte sisteme critice, inclusiv din finanțe și comunicații, să fie compromise”, potrivit lui Thomas Fanning, fost președinte și director general al Southern Company, una dintre cele mai mari companii de energie din America.

Zeci de politicieni americani au cerut ca invertoarele chinezești să fie interzise în SUA, dar experții avertizează că „nu avem opțiunea de a le cumpăra din altă parte în acest moment”. Foto: Profimedia Images

Invertoarele din China creează „o vulnerabilitate cu grave consecințe pentru securitatea națională”

Tot mai mulți dezvoltatori din industria energetică din SUA și alte părți ale lumii au devenit dependenți de componentele ieftine cu care producătorii chinezi au inundat piața, beneficiind de subvențiile guvernului de la Beijing, care și-a propus să domine lanțurile de aprovizionare.

Energia solară reprezintă aproximativ 90% din energia nouă adăugată la rețeaua electrică a Statelor Unite anul acesta.

O comisie de investigație din Congresul american a publicat, de asemenea, un raport în care avertizează că invertoarele chinezești pot fi folosite ca o armă și creează „o vulnerabilitate cu grave consecințe pentru securitatea națională”.

Mai multe astfel de dispozitive folosite în SUA au fost dezactivate de producătorul chinez Ningbo Deye Technology în noiembrie 2024, în urma unei dispute contractuale.

Un raport Reuters de anul acesta a dezvăluit că mai multe dispozitive de comunicații neautorizate găsite în invertoarele chinezești au fost conectate la rețeaua electrică a Statelor Unite.

Beijingul, cu degetul pe trăgaci. „Capacitatea există și arma este încărcată”

„Capacitatea există și arma este încărcată”, a spus Greg Levesque, director executiv al Strider. „Acum, dezbatem dacă guvernul Chinei va apăsa pe trăgaci și care va fi impactul.”

Unii cercetători din SUA avertizează că un atac asupra câtorva instalații solare de mari dimensiuni ar putea face ravagii în rețeaua națională, ceea ce ar duce la pene de curent în multe regiuni din țară.

Oficialii americani se tem că Beijingul vrea să se infiltreze în rețeaua electrică pentru a putea face ravagii în infrastructura critică a Statelor Unite, în cazul izbucnirii unui conflict armat. Foto: Profimedia Images

Printr-un atac asupra centralelor solare fotovoltaice din SUA, China ar putea încerca să recreeze scenariul care a dus anul acesta la colapsul rețelei electrice în Spania și Portugalia.

„Nu trebuie să închizi întreaga rețea electrică din vest ca să creezi panică în societate”, a spus un oficial american citat de WP. „Tot ce trebuie să faci este să creezi un număr de incidente semnificative care ar putea avea același efect.”

Tehnologia din China ar putea deveni un obstacol înspre tranziția globală către energia verde

Oficialii americani din administrația Biden au ignorat avertismentele de la acea vreme ale experților tehnici din Departamentul pentru Energie și laboratoarele sale naționale, sperând că subvențiile oferite industriei energiei verzi vor duce la dezvoltarea acestor tehnologii, inclusiv a invertoarelor solare, în SUA.

„Nu au fost entuziasmați să audă că tehnologia energiei curate dezvoltată în China ar putea fi un obstacol înspre tranziția către energia verde”, a spus oficialul american.

Cu toate că actualii oficiali ai Departamentului pentru Energie au spus că „se angajează să reducă dependența de lanțurile de aprovizionare din afara țării”, subvențiile oferite pentru încurajarea dezvoltării sectorului energiei verzi au fost tăiate de administrația Trump.

Zeci de politicieni americani au cerut ca invertoarele chinezești să fie interzise în SUA, dar mulți experți avertizează că această decizie ar crea alte probleme.

„Nu avem opțiunea de a le cumpăra din altă parte în acest moment”, a spus expertul în securitate cibernetică Patrick Miller. „Dacă încerci să le scoți și să le înlocuiești, nu va fi destulă energie pentru toate lucrurile pe care trebuie să le facem.”

Operațiunea Volt Typhoon și un viitor conflict cu China

Raportul comisiei de investigații din Congresul american avertizează că Beijingul ar putea oricând să oprească sau să restricționeze vânzarea invertoarelor în SUA.

„Dacă vom avea un conflict cu China, în special în Taiwan și Marea Chinei de Sud, atunci orice lucru pentru care depindem de ei va fi eliminat din lanțul de aprovizionare”, a spus și Robert M. Lee, director executiv al Dragos, o firmă de securitate cibernetică în sectorul industrial.

Nu ar fi prima dată când China ar încerca să se infiltreze într-un sistem de infrastructură critică din SUA. Lee a amintit de operațiunea Volt Typhoon, despre care FBI și Departamentul pentru Securitate Internă au spus că presupune obținerea unei poziții cât mai avantajoase prin care China să poată perturba sistemele critice ale Statelor Unite, precum rețelele de alimentare cu apă și energie electrică, în cazul unui viitor conflict.

