Donald Trump a lansat „Gold Card”, viza pentru bogaţii care pot plăti 1 milion de dolari ca să locuiască în SUA

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a lansat miercuri un Trump Gold Card, care le oferă solicitanţilor străini bogaţi dreptul de a locui în Statele Unite în schimbul unei plăţi de un milion de dolari, relatează dpa.

Trump dezvăluise iniţial planul cu câteva luni în urmă.

Programul este prezentat de administraţia Trump ca o modalitate de a atrage lucrători înalt calificaţi şi verificaţi în prealabil pentru companiile americane.

Trump a promis venituri semnificative pentru bugetul federal. Conform datelor anterioare de la Departamentul Comerţului, se aşteaptă ca Gold Card să genereze peste 100 de miliarde de dolari, în timp ce un program 'Platinum' şi mai scump ar putea aduce aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, scrie Agerpres. Administraţia nu a precizat în ce perioadă ar putea fi colectate aceste sume.

Cardul de culoare aurie prezintă o imagine a preşedintelui lângă Statuia Libertăţii.

Site-ul aplicaţiei face referire la o listă de aşteptare pentru un Trump Platinum Card. Solicitanţii bogaţi care plătesc cinci milioane de dolari pentru acest card vor avea voie să petreacă până la 270 de zile pe an în SUA fără a plăti impozite americane pe veniturile obţinute în străinătate.

Trump a scris pe platforma Truth Social: "ATAT DE EMOŢIONANT! Marile noastre companii americane îşi pot păstra în sfârşit talentul nepreţuit."

Contra unei taxe de două milioane de dolari, companiile vor putea achiziţiona un permis de şedere pentru un angajat "într-un timp record", după care persoana respectivă trebuie să treacă o verificare de securitate.

Guvernul spune că deţinătorii de carduri ar putea fi eligibili pentru cetăţenie după câţiva ani.

Oficialii spun că sistemul este similar cu binecunoscutul program Green Card, care le permite străinilor să locuiască şi să lucreze permanent în SUA.

Ca exemplu al modului în care ar putea fi utilizat Gold Card, administraţia a spus că firmele ar putea păstra studenţii străini după absolvire, în loc să le ceară să se întoarcă acasă.

Editor : A.P.