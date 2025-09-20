Donald Trump amenință din nou Venezuela: „Veți plăti un preț incalculabil”. Care este mărul discordiei dintre SUA și regimul Maduro

Donald Trump a avertizat sâmbătă guvernul venezuelean că trebuie să accepte returnarea tuturor prizonierilor pe care, potrivit președintelui american, Venezuela i-a forţat să plece în SUA. Altfel, „preţul pe care îl veţi plăti va fi incalculabil”, a avertizat Trump, potrivit Reuters. Statele Unite l-au acuzat anterior pe președintele venezuelean, Nicolas Maduro, de implicare în traficul de droguri.

Trump a lansat ameninţarea într-o postare pe platforma Truth Social.

„Dorim ca Venezuela să accepte imediat toţi prizonierii şi pe cei internaţi din spitalele psihiatrice (...) pe care liderii venezueleni i-au împins cu forţa în Statele Unite”, a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa de socializare Truth Social.



El a adăugat, cu majuscule: „Scoateţi-i imediat din ţara noastră, altfel preţul pe care îl veţi plăti va fi incalculabil”.



Donald Trump, care a angajat Statele Unite într-o luptă neobosită împotriva imigraţiei ilegale prin înmulţirea expulzărilor, a sporit recent presiunea diplomatică şi militară asupra Venezuelei.



Statele Unite au desfăşurat, oficial pentru o operaţiune antidrog, mai multe nave de război în Caraibe şi zece avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico, un teritoriu din regiune anexat Statelor Unite.



Washingtonul îi acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi guvernul său că desfăşoară o vastă organizaţie de trafic de droguri în Statele Unite şi a anunţat că a distrus recent mai multe ambarcaţiuni „narcoteroriste”.



Caracasul neagă vehement aceste acuzaţii şi, ca răspuns la desfăşurarea SUA, pe care o consideră o „ameninţare militară”, a lansat exerciţii militare pe insula La Orchila din Caraibe, la aproximativ 65 de kilometri de litoralul venezuelean.



Nicolas Maduro, a cărui putere nu este recunoscută de Statele Unite, a denunţat „un plan imperial care vizează schimbarea regimului” pentru a „fura petrolul ţării”, ministrul său al apărării considerând desfăşurarea americană drept un „război nedeclarat”.

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a cerut, vineri, ONU să ancheteze atacurile americane anunţate de preşedintele Donald Trump, care au distrus trei nave în Caraibe.

