Elon Musk revine în tabăra republicanilor lui Trump. Miliardarul a început să scrie cecuri pentru alegerile din 2026

Data publicării:
colaj foto cu musk si trump
Elon Musk și Donald Trump. Colaj foto: Profimedia
Din articol
De la mare donator la membru al administrației Trump Cum s-a rupt relația dintre Musk și Trump

Elon Musk a început să finanțeze campaniile Partidului Republican pentru Camera Reprezentanților și Senat în perspectiva alegerilor parlamentare din 2026, semn că relația sa cu președintele Donald Trump s-a îmbunătățit după ruptura tensionată de la începutul acestui an, potrivit unor surse citate de Axios.

Miliardarul din domeniul tehnologiei, care în timpul conflictului cu Trump amenințase că va lansa un al treilea partid și că va susține contracandidați ai republicanilor aflați în funcție, este acum din nou ferm aliniat cu republicanii. Două surse susțin că Musk a scris recent cecuri consistente pentru a sprijini candidații republicani în cursele pentru Congres din 2026 și a indicat că va continua să doneze pe parcursul întregului ciclu electoral.

Sumele exacte nu vor fi făcute publice până la publicarea rapoartelor oficiale de finanțare a campaniilor, luna viitoare. Cu toate acestea, sprijinul lui Musk ar putea reprezenta un avantaj major pentru republicanii lui Trump, care încearcă să împiedice Partidul Democrat să recâștige controlul asupra Congresului, în special asupra Camerei Reprezentanților.

De la mare donator la membru al administrației Trump

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a fost cel mai mare donator al campaniei electorale din 2024, contribuind cu aproximativ 291,5 milioane de dolari, majoritatea fondurilor fiind direcționate către susținerea realegerii lui Donald Trump.

Cele mai recente donații vin după o cină desfășurată luna trecută la reședința vicepreședintelui SUA, J.D. Vance, de la Observatorul Naval, la care au participat și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, precum și Taylor Budowich, fost adjunct al șefului de cabinet al Casei Albe, în continuare influent în cercurile administrației. La întâlnire a fost prezent și Jared Birchall, un colaborator discret al lui Musk, care gestionează o mare parte din donațiile sale politice.

După alegerile din 2024, Trump l-a cooptat pe Musk în administrație pentru a coordona eforturile de reducere a cheltuielilor federale, inițiativă cunoscută sub numele de Department of Government Efficiency (DOGE). În primele luni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump, relația dintre cei doi a fost una apropiată, Musk petrecând chiar nopți la Casa Albă.

Cum s-a rupt relația dintre Musk și Trump

Relația s-a deteriorat însă rapid după ce Musk a părăsit administrația, în luna mai. Miliardarul a fost nemulțumit, printre altele, de decizia lui Trump de a retrage nominalizarea aliatului său Jared Isaacman pentru conducerea NASA. De asemenea, Musk a criticat dur proiectul legislativ emblematic al președintelui, pe care l-a catalogat drept o „abominație dezgustătoare” din cauza costurilor ridicate, și a readus în atenția publică legăturile lui Trump cu Jeffrey Epstein.

În contextul conflictului, Musk a amenințat că va lansa un nou partid politic, denumit „American Party”, pentru a-și promova propriii candidați la Congres. La rândul său, Trump l-a descris pe Musk drept „nebun” și s-a declarat „dezamăgit” de acesta.

Ulterior, Musk a admis că regretă unele dintre declarațiile făcute la adresa lui Trump, iar cei doi au avut o discuție în luna septembrie, la ceremonia comemorativă a activistului conservator Charlie Kirk. Surse apropiate ambelor tabere afirmă că este puțin probabil ca Musk să își ducă mai departe planul de a sprijini înlăturarea republicanilor aflați în funcție.

În prezent, Musk pare să se poziționeze ca un donator republican tradițional, care direcționează sume mari către structurile de campanie ale partidului și către grupurile de donatori. Reprezentanții lui Trump și ai lui Musk, precum și purtătorii de cuvânt ai super PAC-urilor republicane pentru Camera Reprezentanților și Senat, au refuzat să comenteze informațiile.

Deși Trump și Musk mai discută ocazional, iar Musk a participat recent la o cină organizată la Casa Albă pentru prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, surse familiarizate cu gândirea președintelui afirmă că, deși președintele american ar fi trecut peste animozități și relația s-a îmbunătățit, aceasta nu va mai atinge nivelul de apropiere din trecut.

