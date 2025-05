Donald Trump spune că nu se va decide „nimic” în privința Ucrainei până când el nu se va întâlni cu Vladimir Putin

Președintele american Donald Trump a declarat joi că nu va exista niciun progres în privința păcii în Ucraina până când el nu se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin. Declarațiile vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski poartă discuții, în Turcia, cu o delegație rusă din care liderul de la Moscova lipsește, arată Politico.

„Știți, nu se va întâmpla nimic până când eu și Putin nu ne vom întâlni”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One, în drum spre Emiratele Arabe Unite.

„Iar el nu avea de gând să meargă... Nu avea de gând să meargă dacă eu nu eram acolo. Și nu cred că se va întâmpla nimic, fie că vă place sau nu, până când el și cu mine nu vom discuta împreună. Dar va trebui să găsim o soluție, pentru că mor prea mulți oameni”, a precizat președintele american.

Volodimir Zelenski a sosit în Turcia pregătit pentru discuții, însă Putin a refuzat să participe și a trimis în schimb o delegație de nivel inferior, înfuriind partea de la Kiev și punând sub semnul întrebării dacă vor exista negocieri, arată jurnaliștii Politico.

Zelenski a transmis din Turcia, unde se află pentru negocieri de pace cu Moscova, un mesaj de două cuvinte omologului său rus Vladimir Putin. „Sunt aici”, a spus Zelenski, răspunzând la întrebările jurnaliștilor despre ce ar dori să îi transmită liderului rus. În plus, el a pus sub semnul întrebării dacă delegația rusă are mandatul de a lua decizii în numele Moscovei.

Editor : C.A.