Live TV

Donald Trump, despre tratatul pentru controlul armelor nucleare dintre SUA și Rusia: „Dacă expiră, expiră”

Data publicării:
rachete nucleare pe fondul steagurilor sua si rusia
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Donald Trump a indicat că va permite expirarea ultimului tratat strategic de control al armelor dintre SUA și Rusia, fără a accepta oferta Moscovei de a prelungi voluntar limitele privind desfășurarea celor mai puternice arme nucleare din lume, relatează Reuters.

„Dacă expiră, expiră”, a spus liderul american despre acordul New START din 2010 într-un interviu acordat ziarului New York Times. „Vom încheia un acord mai bun.”

Susținătorii controlului armamentului se tem că cele două mari puteri nucleare ale lumii vor începe să desfășoare focoase strategice peste limitele pactului după expirarea acestuia, pe 5 februarie, accelerând degradarea regimului global de control al armamentului.

„Există mulți susținători în administrația Trump... care doresc exact acest lucru”, a declarat Thomas Countryman, fost înalt funcționar al Departamentului de Stat în domeniul controlului armamentului, care prezidează consiliul de administrație al grupului de advocacy Arms Control Association.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de a comenta dacă Trump intenționează să accepte oferta făcută în septembrie de președintele rus Vladimir Putin, potrivit căreia părțile să mențină în mod voluntar limitele privind desfășurarea armelor nucleare strategice după expirarea acordului.

În luna iulie, liderul american a declarat că ar dori să mențină limitele stabilite în tratat după expirarea acestuia. Acordul limitează SUA și Rusia la desfășurarea a nu mai mult de 1.550 de focoase nucleare pe 700 de vehicule de transport - rachete, bombardiere și submarine.

New START nu poate fi prelungit. Conform textului, acesta permitea o singură prelungire, iar Vladimir Putin și fostul președinte american Joe Biden au convenit să îl prelungească cu cinci ani în 2021.

Liderul de la Casa Albă a declarat pentru New York Times că țara condusă de Xi Jinping, care are cea mai rapidă creștere a forței nucleare strategice din lume, ar trebui să fie inclusă într-un tratat care să înlocuiască New START.

Beijingul, considerat de SUA drept principalul său rival global, a respins această propunere încă de când Trump a promovat-o în primul său mandat, afirmând că forțele nucleare rusești și americane eclipsează arsenalul său.

„Probabil că doriți să implicați și alți actori”, a spus Trump.

Un raport al Pentagonului din luna trecută arată că China ar fi instalat peste 100 de rachete balistice intercontinentale în cele trei silozuri construite recent și că nu dorește să participe la negocieri privind controlul armamentului.

Citește și:

SUA și Rusia, care dețin 90% din arsenalul atomic al lumii, ar putea rămâne fără un acord nuclear într-un an. Ce interese are Moscova

Președintele Trump a retras Statele Unite din zeci de organizații internaționale. „Entități care promovează agende globaliste”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro
4
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Digi Sport
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cocaina columbia jungla
Președintele Columbiei i-a cerut lui Trump „să-l ajute să lovească dur gherila ELN”, care controlează regiuni de producție a cocainei
donald trump
SUA ar putea fi nevoite să ia o decizie: Groenlanda sau NATO. Donald Trump: „Ar putea fi o alegere”
tulsi gabbard langa donald trump
Spioana-șefă a SUA a fost exclusă din planul de capturare a lui Maduro. Tulsi Gabbard criticase o eventuală intervenție în Venezuela
Capitala Nuuk, Groenlanda.
NATO ia în considerare consolidarea securității în Arctica, după declarațiile lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei
Migranți SUA
Câți migranţi au părăsit SUA de când Trump a revenit la putere. „De la bun început nu ar fi trebuit să fie aici”
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
Zelenski avertizează că va urma o noapte grea: „Posibil atac de...
oameni care aprind foc pe o strada din iran
Protestele din Iran se intensifică: 38 de oameni uciși, 950 de...
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia...
cristian diaconescu sustine un discurs
Cristian Diaconescu, despre avionul prezidențial: „Este economie, dar...
Ultimele știri
Emisarul american pentru Siria îndeamnă armata Damascului şi luptătorii kurzii să pună capăt violenţelor la Alep
Ofițerul ICE care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis a fost grav rănit în 2025 în timpul unei tentative de arestare
DN 24C din Iași, închis circulaţiei până vineri, din cauza viscolului. Camioanele care intră în R. Moldova, parcate la vama Costești
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” /...
Adevărul
Troc între marile puteri pentru Venezuela, Ucraina și Taiwan? Expert: „SUA nu au de ce să ofere gratis ceva”
Playtech
Actul care nu trebuie semnat de angajaţi, conform experţilor. Pierd un drept important
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
Unde să nu instalezi niciodată routerul de wi-fi: semnalul va fi extrem de lent
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Box office: „Avatar 3” domină cu 88 de milioane $, iar „Marty Supreme” bifează al doilea cel mai profitabil...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...