Donald Trump, despre tratatul pentru controlul armelor nucleare dintre SUA și Rusia: „Dacă expiră, expiră”

Donald Trump a indicat că va permite expirarea ultimului tratat strategic de control al armelor dintre SUA și Rusia, fără a accepta oferta Moscovei de a prelungi voluntar limitele privind desfășurarea celor mai puternice arme nucleare din lume, relatează Reuters.

„Dacă expiră, expiră”, a spus liderul american despre acordul New START din 2010 într-un interviu acordat ziarului New York Times. „Vom încheia un acord mai bun.”

Susținătorii controlului armamentului se tem că cele două mari puteri nucleare ale lumii vor începe să desfășoare focoase strategice peste limitele pactului după expirarea acestuia, pe 5 februarie, accelerând degradarea regimului global de control al armamentului.

„Există mulți susținători în administrația Trump... care doresc exact acest lucru”, a declarat Thomas Countryman, fost înalt funcționar al Departamentului de Stat în domeniul controlului armamentului, care prezidează consiliul de administrație al grupului de advocacy Arms Control Association.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de a comenta dacă Trump intenționează să accepte oferta făcută în septembrie de președintele rus Vladimir Putin, potrivit căreia părțile să mențină în mod voluntar limitele privind desfășurarea armelor nucleare strategice după expirarea acordului.

În luna iulie, liderul american a declarat că ar dori să mențină limitele stabilite în tratat după expirarea acestuia. Acordul limitează SUA și Rusia la desfășurarea a nu mai mult de 1.550 de focoase nucleare pe 700 de vehicule de transport - rachete, bombardiere și submarine.

New START nu poate fi prelungit. Conform textului, acesta permitea o singură prelungire, iar Vladimir Putin și fostul președinte american Joe Biden au convenit să îl prelungească cu cinci ani în 2021.

Liderul de la Casa Albă a declarat pentru New York Times că țara condusă de Xi Jinping, care are cea mai rapidă creștere a forței nucleare strategice din lume, ar trebui să fie inclusă într-un tratat care să înlocuiască New START.

Beijingul, considerat de SUA drept principalul său rival global, a respins această propunere încă de când Trump a promovat-o în primul său mandat, afirmând că forțele nucleare rusești și americane eclipsează arsenalul său.

„Probabil că doriți să implicați și alți actori”, a spus Trump.

Un raport al Pentagonului din luna trecută arată că China ar fi instalat peste 100 de rachete balistice intercontinentale în cele trei silozuri construite recent și că nu dorește să participe la negocieri privind controlul armamentului.

Citește și:

SUA și Rusia, care dețin 90% din arsenalul atomic al lumii, ar putea rămâne fără un acord nuclear într-un an. Ce interese are Moscova

Președintele Trump a retras Statele Unite din zeci de organizații internaționale. „Entități care promovează agende globaliste”

Editor : A.M.G.