Donald Trump este optimist cu privire la un acord între Ucraina şi Rusia. Emisarul SUA, Steve Witkoff, este așteptat la Moscova

Donald Trump
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: REUTERS/Elizabeth Frantz
Emisarul american, aşteptat la Moscova

Preşedintele american Donald Trump a declarat că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, după discuţiile dintre Washington şi Kiev, la finalul cărora şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, s-a arătat mult mai prudent, potrivit AFP.

Calificate drept „productive” de către delegaţiile americană şi ucraineană, aceste negocieri din Florida privind planul dezvăluit acum zece zile de Statele Unite, dar considerat prea favorabil Moscovei de către ucraineni şi europeni, nu au dus la niciun anunţ important, informează News.ro,

„Mai sunt încă multe de făcut”, a avertizat secretarul de stat Marco Rubio, după această întâlnire. O sursă apropiată delegaţiei ucrainene a declarat pentru AFP că aceste discuţii „nu au fost uşoare”.

Acest lucru nu l-a împiedicat pe preşedintele american să-şi afişeze optimismul, la bordul avionului Air Force One.

„Cred că Rusia ar dori ca acest conflict să se încheie, şi cred că Ucraina, ştiu că Ucraina ar dori ca acest conflict să se încheie”, a declarat Trump.

Miliardarul republican a reamintit, de asemenea, că Kievul nu se află într-o poziţie de forţă, din cauza vastului scandal de corupţie care l-a determinat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să-şi demită mâna dreaptă, Andriï Iermak, care până atunci condusese negocierile cu Statele Unite.

„Ucraina are câteva mici probleme dificile”, a estimat Trump. „Există o situaţie de corupţie, ceea ce nu ajută”.

Emisarul american, aşteptat la Moscova

Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, care a participat la discuţiile din Florida, la fel ca ginerele preşedintelui, Jared Kushner, trebuie să se deplaseze la Moscova pentru a discuta marţi cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Acum zece zile, Statele Unite au prezentat un proiect în 28 de puncte, redactat fără aliaţii europeni ai Kievului, menit să pună capăt conflictului declanşat de ofensiva rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Acordul prevedea iniţial ca forţele ucrainene să se retragă din regiunea estică a Doneţkului, iar Statele Unite ar fi recunoscut atunci de facto Doneţk, Crimeea şi Lugansk ca fiind ruseşti.

Însă acesta a fost modificat la cererea europenilor, iar conţinutul său actual rămâne neclar.

O altă sursă bine informată şi cu funcţie înaltă în cadrul negocierilor în curs a declarat pentru AFP că americanii doreau ca „punctele finale (ale planului) să fie convenite şi să poată merge la Moscova”.

„Formularea (punctelor, NDLR) este complicată, în special în ceea ce priveşte teritoriile, deoarece (americanii) se consideră exclusiv mediatori şi nu o parte” care susţine Kievul, a adăugat această a doua sursă.

Rustem Umerov, negociatorul şef ucrainean trimis în Florida, a anunţat pe Facebook că i-a comunicat preşedintelui Zelenski „progrese substanţiale”.

„Este important ca discuţiile să aibă o evoluţie constructivă şi ca toate problemele să fi fost abordate în mod deschis, cu obiectivul clar de a garanta suveranitatea şi interesele naţionale ale Ucrainei”, a scris Zelenski pe X după aceste negocieri.

Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina

Editor : Ș.R.

