Donald Trump l-a numit pe John Coale trimis special al SUA în Belarus: „A negociat deja cu succes eliberarea a 100 de ostatici”

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 9 noiembrie, că John Coale, care a contribuit la negocierea eliberării prizonierilor din Belarus, este alegerea sa pentru funcția de trimis special la Minsk și că va face presiuni pentru eliberarea mai multor deținuți, relatează TVP World.

Trump a intensificat colaborarea SUA cu statul autoritar, trimițând mai multe delegații la Minsk în acest an. Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, este un aliat apropiat al lui Vladimir Putin.

În septembrie, Belarus a eliberat 52 de prizonieri după un apel din partea lui Trump. Acesta îl îndemnase anterior pe Lukașenko, care se află la putere de peste 30 de ani, să elibereze 1.400 de deținuți pe care liderul american i-a descris ca fiind ostatici.

„El (Coale) a negociat deja cu succes eliberarea a 100 de ostatici și se pregătește să mai elibereze încă 50”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Aș dori să mulțumesc, în avans, foarte respectatului președinte al Belarusului, Alexander Lukașenko, pentru atenția acordată eliberării acestor persoane suplimentare.”

Eliberarea din septembrie a fost cea mai mare serie de prizonieri grațiați de liderul din Belarus, care încearcă să repare relațiile cu SUA după ani de izolare și sancțiuni.

Statele Unite au închis ambasada din Minsk în februarie 2022, după ce Putin a folosit Belarusul ca rampă de lansare pentru a trimite zeci de mii de soldați în țara vecină, Ucraina.

Citește și:

Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia, echipată cu sisteme anti-drone

SUA relaxează unele sancţiuni impuse Belarusului, inclusiv cele care privesc aeronavele lui Lukaşenko

Editor : A.M.G.