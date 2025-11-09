Live TV

Donald Trump l-a numit pe John Coale trimis special al SUA în Belarus: „A negociat deja cu succes eliberarea a 100 de ostatici”

Data publicării:
donald trump - noiembrie 2025
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 9 noiembrie, că John Coale, care a contribuit la negocierea eliberării prizonierilor din Belarus, este alegerea sa pentru funcția de trimis special la Minsk și că va face presiuni pentru eliberarea mai multor deținuți, relatează TVP World.

Trump a intensificat colaborarea SUA cu statul autoritar, trimițând mai multe delegații la Minsk în acest an. Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, este un aliat apropiat al lui Vladimir Putin.

În septembrie, Belarus a eliberat 52 de prizonieri după un apel din partea lui Trump. Acesta îl îndemnase anterior pe Lukașenko, care se află la putere de peste 30 de ani, să elibereze 1.400 de deținuți pe care liderul american i-a descris ca fiind ostatici.

„El (Coale) a negociat deja cu succes eliberarea a 100 de ostatici și se pregătește să mai elibereze încă 50”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Aș dori să mulțumesc, în avans, foarte respectatului președinte al Belarusului, Alexander Lukașenko, pentru atenția acordată eliberării acestor persoane suplimentare.”

Eliberarea din septembrie a fost cea mai mare serie de prizonieri grațiați de liderul din Belarus, care încearcă să repare relațiile cu SUA după ani de izolare și sancțiuni.

Statele Unite au închis ambasada din Minsk în februarie 2022, după ce Putin a folosit Belarusul ca rampă de lansare pentru a trimite zeci de mii de soldați în țara vecină, Ucraina.

Citește și: 

Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia, echipată cu sisteme anti-drone

SUA relaxează unele sancţiuni impuse Belarusului, inclusiv cele care privesc aeronavele lui Lukaşenko

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
coadă de mașini la benzinărie
3
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
4
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
5
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
Pur și simplu nu i-a venit să creadă! Gestul făcut de Vinicius, după ce Rațiu l-a pus la pământ
Digi Sport
Pur și simplu nu i-a venit să creadă! Gestul făcut de Vinicius, după ce Rațiu l-a pus la pământ
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Marius Isăila la DNA.
„La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului...
masina de politie
Un nou caz de femicid. O femeie a fost ucisă, în stradă, de fostul...
rapire
Momentul în care o tânără este scoasă din maşină, lovită şi răpită...
rafinaria petrotel lukoil
Radu Burnete, despre sancțiunile asupra Lukoil: Orice va decide...
Ultimele știri
Alertă alimentară în magazinele din țară: Condimente retrase de pe piață pentru că pot conține fragmente de metal și cauciuc
„Munciţi din greu, distraţi-vă şi mai mult”. Imagini cu Ahmad al-Sharaa jucându-se baschet cu doi ofițeri ai armatei americane
Suplimentul alimentar extrem de popular care, folosit pe termen lung, poate afecta sănătatea inimii (Studiu)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump capitoliu
Directorul BBC și-a dat demisia, după acuzațiile că postul public britanic a denaturat declarațiile lui Donald Trump din ianuarie 2021
dpnald trump cu ochii inchisi
„Sleepy Don s-a întors”. Imagini cu Trump care pare că doarme la un eveniment în Biroul Oval au devenit virale. Explicațiile Casei Albe
Joe Biden Speaks At Ben Nelson Gala, Omaha, Nebraska, u.s.a - 07 Nov 2025
Mesajul plin de furie al lui Joe Biden pentru Donald Trump: Dumneavoastră lucrați pentru noi
Donald Trump receives Viktor Orban
Ce a obţinut şi ce nu a obţinut Viktor Orban de la Donald Trump (BBC)
Jens Stoltenberg
Cum ar fi putut fi prevenită invazia Rusiei în Ucraina. Jens Stoltenberg: „Ucraina demonstrează atât puterea, cât și slăbiciunea NATO”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Fanatik.ro
Ştefan Târnovanu, out din lotul FCSB cu Hermannstadt! Motivul pentru care portarul nu este pe foaia de joc...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
divort
Proiect: În cazul unui divorţ, soția își poate păstra numele din timpul căsătoriei, chiar dacă soțul nu este...
Playtech
Cum poţi ieşi mai devreme la pensie fără să fii penalizat? Devii pensionar cu 5 ani mai repede
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Casă bătrânească renovată total cu doar 1.000 de dolari. „Nu este atât de veche, datează din anii 70”
Newsweek
900 parlamentari au 6.200 lei pensie specială. Au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...