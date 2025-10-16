Live TV

Donald Trump, mesaj live în timpul discuției cu Vladimir Putin: „Conversația este una lungă”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump-octombrie 2025
Foto: Jonathan Ernst via Reuters

Conversația dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin a început, a anunțat joi seară, 16 octombrie, liderul american pe Truth Social.

„În acest moment, discut cu președintele Putin. Conversația este în curs, este una lungă, și voi raporta conținutul acesteia, la fel și președintele Putin, la finalul acesteia. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, se arată în postarea liderului de la Casa Albă.

Mesajul vine în contextul în care o sursă a dezvăluit pentru Axios că cel de-al 47-lea președinte al SUA și Vladimir Putin vor discuta azi despre războiul din Ucraina.

Discuția dintre cei doi lideri are loc cu o zi înainte ca liderul american să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Casa Albă. Cel de-al 47-lea președinte al SUA și liderul de la Kiev vor vorbi despre posibilitatea ca Ucraina să primească rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Amintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să sosească la Washington joi, pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai industriei apărării. Liderul de la Kiev vrea să afle „când anume vor fi posibile cu adevărat aprovizionările”, a mai declarat oficialul citat.

Totodată, Rusia a transmis că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea dacă SUA vor transfera rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 16 octombrie.

Mai mult, cel de-al 47-lea președinte al SUA lucrează la înființarea unui fond pentru victoria Ucrainei, care va fi finanțat din noile tarife impuse Chinei. Președintele american i-a dat instrucțiuni lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, să prezinte planul omologilor europeni înainte de întâlnirea cu Zelenski, vineri.

 

