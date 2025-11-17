Live TV

Donald Trump: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever". SUA iau în calcul și includerea Iranului

Vladimir Putin și Donald Trump
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că este de acord cu un proiect legislativ susținut de ambele partide din Congres, care ar impune sancțiuni foarte dure țărilor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Planul prevede taxe de 500% pe produsele importate de SUA din aceste state, iar legislatorii analizează extinderea măsurii și pentru țările care au relații economice cu Iranul, potrivit Kyiv Post.

„Republicanii introduc o legislație foarte dură privind sancțiunile, și așa mai departe, împotriva oricărei țări care face afaceri cu Rusia”, le-a spus Trump jurnaliștilor înainte de a pleca din Florida spre Casa Albă.

„Ei bine, am auzit că fac asta și e în regulă pentru mine”, a subliniat el.

Președintele Statelor Unite a adăugat că legislatorii ar putea extinde aria pachetului de sancțiuni pentru a include un alt adversar major al SUA.

„Este posibil să adauge Iranul”, a spus Trump, adăugând: „După cum știți, eu am sugerat acest lucru. Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”.

În centrul acestei presiuni reînnoite se află Sanctioning Russia Act din 2025, introdus în aprilie de senatorii Lindsey Graham (R-SC) și Richard Blumenthal (D-CT).

Proiectul de lege, dacă va fi adoptat, ar autoriza un tarif uriaș, de 500%, pentru importurile în SUA provenite din țări care cumpără în mod conștient petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice de origine rusă.

Legislația a atras un sprijin bipartizan remarcabil, 85 de senatori fiind în prezent cosponsori.

La Camera Reprezentanților, congresmanul Brian Fitzpatrick (R-PA) a propus un proiect de lege similar (H.R. 2548), care interzice importurile din țări ce comercializează energie de origine rusă.

Duminică seara, un înalt consilier din Senat a declarat pentru Kyiv Post că soarta Sanctioning Russia Act se află în prezent în mâinile unui singur om: liderul republican John Thune (R-SD).

„Nu ar trebui să fie o sarcină dificilă”, a spus consilierul, adăugând că această măsură „nu este doar despre a pedepsi Moscova direct – ci despre a viza clienții ei”.

Un alt consilier din Congres a caracterizat intern proiectul de lege drept un „bunker-buster” – un mecanism conceput să provoace daune economice nu doar Rusiei, ci și statelor care susțin componente esențiale ale economiei sale de război.

Mai multe surse consideră că aprobarea tacită a lui Trump, dacă nu va fi ulterior inversată, ar putea schimba jocul.

Deși mulți republicani au pledat deja agresiv pentru sancțiuni, unii au ezitat, așteptând un semnal clar de la Casa Albă că președintele nu va bloca și nu va submina o astfel de măsură puternică.

Un înalt consilier republican din Senat a descris calculele politice: „Dacă președintele se implică cu adevărat, acest proiect chiar are șanse nu doar să treacă – ci să conteze.”

