Analiză Donald Trump și drepturile omului: ce arată protecția oferită de președintele SUA lui MBS la Casa Albă despre politica americană

President Trump Hosts Dinner For Saudi Crown Prince at the White House in Washington
Președintele Donald Trump alături de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în timpul unei cine oficiale la Casa Albă din Washington DC, marți, 18 noiembrie 2025. Foto: ANNA ROSE LAYDEN / UPI / Profimedia
Când președintele Donald Trump l-a apărat săptămâna aceasta pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite în legătură cu uciderea în 2018 a jurnalistului Jamal Khashoggi, stabilit în SUA, liderul american a făcut mai mult decât să stârnească noi acuzații din partea criticilor care îi reproșează afinitatea față de oamenii puternici. Declarațiile lui Trump, care contraziceau concluziile serviciilor secrete americane, au scos în evidență cât de mult s-a îndepărtat administrația sa de sprijinul tradițional al SUA pentru drepturile omului la nivel global, scrie Reuters.

Aproape toate administrațiile americane recente au colaborat cu lideri cu un bilanț slab în materie de drepturile omului pentru a promova interesele SUA. Dar, mai mult decât orice alt ocupant recent al Casei Albe, Trump nu numai că a lăudat conducători autocrați proeminenți, de la Arabia Saudită și Ungaria până la China și El Salvador, dar a arătat puțin interes în a-i ține în frâu, adoptând în schimb o abordare mai tranzacțională.

Măsura în care politica SUA în domeniul drepturilor omului s-a schimbat sub Trump a fost cristalizată marți în Biroul Oval, când acesta a negat că prințul moștenitor Mohammed bin Salman ar fi jucat vreun rol în asasinarea lui Khashoggi, un critic al conducerii saudite, în ciuda faptului că serviciile secrete americane au evaluat contrariul.

„Trump a ignorat unele dintre principiile fundamentale care stau la baza relațiilor SUA cu lumea”, a declarat Brett Bruen, fost consilier de politică externă în administrația Obama și actualmente șef al companiei de consultanță Global Situation Room. „Cuvintele și acțiunile sale le dau undă verde oamenilor puternici să facă orice doresc.”

Trump s-a concentrat în această săptămână pe ajutorarea conducătorului de facto al Arabiei Saudite să-și reabiliteze imaginea globală, oferindu-i un tratament cu covor roșu la Casa Albă, promovând legăturile economice și de securitate în plină expansiune cu cel mai mare exportator de petrol din lume și aducându-l împreună cu cei mai importanți directori executivi americani.

Acest lucru este în concordanță cu aparenta disponibilitate a administrației americane de a trece cu vederea presupusele încălcări ale drepturilor omului comise de alți lideri prieteni ai lui Trump, precum președintele turc Tayyip Erdogan și premierul ungar Viktor Orban.

În același timp, Trump a formulat acuzații discutabile de încălcări ale drepturilor omului împotriva unor guverne ideologic opuse administrației sale, precum Brazilia și Africa de Sud, stârnind îngrijorări că urmărește în mod selectiv anumite ținte în materie de drepturile omului.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a respins criticile. „Toate acțiunile de politică externă ale președintelui sunt întreprinse prin prisma agendei America First, pentru a cărei implementare a fost ales”, a declarat ea într-un comunicat. „Nimeni nu se preocupă mai mult de drepturile omului decât președintele Trump.”

Mulți alți președinți americani au fost criticați pentru că au minimizat importanța drepturilor omului.

De exemplu, apărătorii drepturilor omului l-au acuzat pe predecesorul democrat al lui Trump, Joe Biden, că nu a exercitat suficientă presiune asupra Israelului în legătură cu criza umanitară din Gaza, declanșată de un atac israelian ca răspuns la atacul transfrontalier al Hamas din 2023.

Reorientarea politicii în domeniul drepturilor omului

Unii analiști și foști oficiali americani spun că Trump, la 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat, a dus această abordare la un nou nivel.

Cu toate acestea, colaboratorii lui Trump au negat că relația pe care acesta a dezvoltat-o cu alți lideri ar fi altceva decât benefică și insistă că stilul său de diplomație personală promovează interesele SUA.

Sub Trump, problema drepturilor omului nu a fost atât de mult ignorată, cât reorientată pentru a se potrivi priorităților sale în favoarea încheierii de acorduri economice și a unei agende pe care el o consideră atractivă pentru baza sa MAGA.
Aceasta a inclus o revizuire completă a aparatului de drepturile omului al Departamentului de Stat, care a fost mult timp elementul central al promovării tradiționale a valorilor democratice de către SUA.

Sub conducerea secretarului de stat Marco Rubio, departamentul a redus raportul anual privind drepturile omului și a reorientat Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă pentru a pune accentul pe „valorile occidentale”.

Consilierii lui Trump au justificat schimbarea de accent în ceea ce privește drepturile omului, inclusiv atenția mai limitată acordată violenței de gen și persecuției persoanelor LGBTQ, ca o îndepărtare de interferența în afacerile suverane ale altor țări.

Însă administrația s-a pronunțat public cu privire la politica europeană, denunțând ceea ce consideră a fi suprimarea liderilor de dreapta, inclusiv în România, Germania și Franța, și a acuzat autoritățile europene de cenzură.

De asemenea, a exercitat presiuni asupra guvernului de stânga din Brazilia în legătură cu urmărirea penală a fostului președinte Jair Bolsonaro, un aliat de dreapta al lui Trump, care a fost condamnat pentru complot în vederea rămânerii la putere după ce a pierdut alegerile din 2022.

În timp ce Trump a păstrat în mare parte tăcerea cu privire la drepturile omului sub guvernele de dreapta, inclusiv cu privire la rapoartele de tortură din mega-închisoarea din El Salvador, el a fost dur cu președintele venezuelean Nicolas Maduro, concentrându-se pe presupusele sale legături cu traficul de droguri. Liderul socialist a fost, de asemenea, acuzat pe scară largă de represiunea dură a opoziției politice.

Reprezentantul SUA Brian Mast, republican din Florida și aliat apropiat al lui Trump, a apărat modul în care administrația a gestionat drepturile omului, menționând că politica externă a președintelui republican a contribuit la încheierea conflictelor.

„Cred că asta arată probabil cele mai mari rezultate umanitare pe care le-ar putea indica cineva”, a declarat el pentru Reuters.

Protejarea lui bin Salman de către Trump în timpul primei vizite a prințului moștenitor la Casa Albă în mai bine de șapte ani a fost probabil momentul cel mai clarificator până acum pentru abordarea președintelui.

Cu bin Salman așezat lângă el, Trump a repetat de mai multe ori că este o onoare să fie prieten cu el și a spus că prințul moștenitor nu știe nimic despre uciderea lui Khashoggi, un editorialist al Washington Post, de către agenți saudiți în consulatul din Istanbul.

El l-a lăudat, de asemenea, pe bin Salman pentru respectarea drepturilor omului, chiar dacă prințul moștenitor a reprimat disidența, în timp ce a relaxat unele coduri sociale.

„Trump pune America de partea dictatorilor și oligarhilor”, a declarat senatorul american Bernie Sanders pentru Reuters.

Primire somptuoasă pentru Trump în Arabia Saudită

Vizita prințului moștenitor al Arabiei Saudite la Washington în această săptămână urmează vizitei lui Trump în regat în luna mai, prima destinație străină din al doilea mandat al său. Această vizită a fost marcată de o primire fastuoasă pentru președinte.

Alți lideri cu antecedente problematice în materie de drepturile omului ar putea lua notă de acest lucru.

Trump nu a ascuns admirația sa pentru liderii străini cu puteri extinse în țările lor. El a lăudat prietenia personală cu Erdogan, Orban, președintele rus Vladimir Putin, cu care s-a străduit să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, și cu președintele chinez Xi Jinping, în ciuda tensiunilor legate de comerț și tarife.

Unii critici i-au acuzat pe Trump și administrația sa că subminează democrația în țară și imaginea SUA în străinătate ca bastion al statului de drept, prin deportări în masă, amenințări la adresa organizațiilor de știri și nerespectarea deciziilor judecătorești - acuzații pe care consilierii președintelui le neagă. El a ordonat, de asemenea, atacuri mortale asupra unor bărci suspectate de trafic de droguri în Caraibe și în estul Pacificului, ceea ce, potrivit unor experți, încalcă dreptul internațional.

„Guvernul Statelor Unite nu mai are nicio credibilitate în ceea ce privește problemele legate de drepturile omului, nici în țară, nici în străinătate”, a declarat John Sifton, directorul pentru Asia al organizației Human Rights Watch.

