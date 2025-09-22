Președintele Donald Trump și Elon Musk și-au dat mâna la slujba de comemorare pentru Charlie Kirk, la câteva luni după cearta lor pe tema planului emblematic al administrației de reducere a impozitelor, potrivit The Times.

Trump și CEO-ul Tesla, care a părăsit Casa Albă la sfârșitul lunii mai, au fost așezați împreună în spatele unui geam antiglonț la evenimentul de la State Farm Stadium din Glendale, Arizona.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fost apropiat al lui Trump, Musk și-a părăsit funcția de șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) pe 31 mai, după ce a criticat „Marea și Frumoasa Lege” a administrației. Musk a spus că este o „abominație dezgustătoare” din cauza riscului de a impune o datorie „zdrobitoare” asupra americanilor.

Musk, care era însărcinat în calitate de șef al DOGE cu economisirea banilor contribuabililor și reducerea datoriei naționale, și-a folosit platforma X pentru a-l critica pe președinte pentru încălcarea promisiunii sale de a reduce deficitul

Cel mai bogat om din lume a sugerat că ar putea fi timpul pentru un nou partid politic și a insinuat că Trump împiedică publicarea dosarelor referitoare la pedofilul Jeffrey Epstein. De asemenea, el a sugerat că Trump ar trebui pus sub acuzare, dar ulterior și-a exprimat regretul că unele dintre postările sale „au mers prea departe”

Ca răspuns, Trump a amenințat că va rezilia contractele guvernamentale cu compania lui Musk, SpaceX. Anterior, îl amenințase pe Musk cu „consecințe grave” dacă ar încerca să publice informații despre republicanii care au votat pentru proiectul său de lege de reducere a impozitelor, adoptat de Congres și promulgat în iulie

Duminică, Musk a scris pe X, de la slujba pentru Kirk: „Fiecare loc din această arenă gigantică care nu este împrejmuit din motive de securitate este arhiplin până la tavan. Sunt onorat să fiu aici. Totul pentru Charlie Kirk.”

În iunie, Kirk prevăzuse o reconciliere între Trump și Musk. El a spus: „Cred că se vor împăca la un moment dat. În adâncul sufletului, mi-ar plăcea să cred că amândurora le-ar plăcea același lucru.”

Citește și:

VIDEO&FOTO Donald Trump a spus că își urăște dușmanii, într-un discurs la evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk

Editor : Ș.R.