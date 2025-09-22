Live TV

Video Donald Trump și Elon Musk și-au dat mâna la memorialul lui Charlie Kirk. Activistul conservator prevăzuse o reconciliere între cei doi

Data publicării:
profimedia-1039223189
Donald Trump și Elon Musk și-au dat mâna la comemorarea lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia

Președintele Donald Trump și Elon Musk și-au dat mâna la slujba de comemorare pentru Charlie Kirk, la câteva luni după cearta lor pe tema planului emblematic al administrației de reducere a impozitelor, potrivit The Times.

Trump și CEO-ul Tesla, care a părăsit Casa Albă la sfârșitul lunii mai, au fost așezați împreună în spatele unui geam antiglonț la evenimentul de la State Farm Stadium din Glendale, Arizona.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fost apropiat al lui Trump, Musk și-a părăsit funcția de șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) pe 31 mai, după ce a criticat „Marea și Frumoasa Lege” a administrației. Musk a spus că este o „abominație dezgustătoare” din cauza riscului de a impune o datorie „zdrobitoare” asupra americanilor.

Musk, care era însărcinat în calitate de șef al DOGE cu economisirea banilor contribuabililor și reducerea datoriei naționale, și-a folosit platforma X pentru a-l critica pe președinte pentru încălcarea promisiunii sale de a reduce deficitul

Cel mai bogat om din lume a sugerat că ar putea fi timpul pentru un nou partid politic și a insinuat că Trump împiedică publicarea dosarelor referitoare la pedofilul Jeffrey Epstein. De asemenea, el a sugerat că Trump ar trebui pus sub acuzare, dar ulterior și-a exprimat regretul că unele dintre postările sale „au mers prea departe”

Ca răspuns, Trump a amenințat că va rezilia contractele guvernamentale cu compania lui Musk, SpaceX. Anterior, îl amenințase pe Musk cu „consecințe grave” dacă ar încerca să publice informații despre republicanii care au votat pentru proiectul său de lege de reducere a impozitelor, adoptat de Congres și promulgat în iulie

Duminică, Musk a scris pe X, de la slujba pentru Kirk: „Fiecare loc din această arenă gigantică care nu este împrejmuit din motive de securitate este arhiplin până la tavan. Sunt onorat să fiu aici. Totul pentru Charlie Kirk.”

În iunie, Kirk prevăzuse o reconciliere între Trump și Musk. El a spus: „Cred că se vor împăca la un moment dat. În adâncul sufletului, mi-ar plăcea să cred că amândurora le-ar plăcea același lucru.”

Citește și:

VIDEO&FOTO Donald Trump a spus că își urăște dușmanii, într-un discurs la evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Scenă din filmul Norma.
2
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
4
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Digi Sport
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
masina de politie
„Voi provoca un adevărat masacru”. Amenințări trimise mai multor...
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Russia vs Ukraine flag on cracked wall, concept of war between russia and ukraine, silhouette of soldiers on russia vs ukraine flag
Fantoma finlandizării bântuie dezbaterea privind Ucraina. De ce un...
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Scandal într-un bar din Călărași. Polițiști atacați de mai mulți...
Ultimele știri
Avertismentul lui Marius Budăi pentru Ilie Bolojan, privind plafonarea adaosului comercial. Ce va face PSD până la 1 octombrie
Ce cred americanii despre ONU și despre ieșirea din această organizație, propusă de Donald Trump
Marea Britanie avertizează Israelul să nu riposteze după recunoașterea statului palestinian
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump TikTok
Cine sunt miliardarii implicați în tranzacția TikTok din SUA. Donald Trump îi consideră „patrioți americani”
Tom Homan
Tom Homan, consilierul lui Trump pentru imigrație, a acceptat o mită de 50.000 de dolari de la un agent FBI sub acoperire (Reuters)
întâlnire Kim Jong Un Donald Trump
Kim Jong-un se declară deschis discuțiilor pe tema nucleară cu SUA. Liderul de la Phenian a spus că are „amintiri plăcute” cu Trump
Trump pays tribute at Charlie Kirk memorial, widow says she has forgiven suspect
Donald Trump a spus că își urăște dușmanii, într-un discurs la evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk
Funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Ceremonia de adio pentru Charlie Kirk: „Moartea lui va salva civilizația occidentală”. Trump: „O națiune în șoc, o națiune în doliu”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
Cutremur puternic în urmă cu puţin timp! Românii l-au simţit din plin, mulţi s-au panicat
Digi FM
Echinocțiul de toamnă are loc pe 22 septembrie 2025, ora 21:19. Ce înseamnă și ce urmează
Digi Sport
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
De ce nu trebuie să-i arăți clipuri video unui cimpanzeu. Grădina Zoologică din Shanghai le interzice...
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme