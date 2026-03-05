Donald Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului: „La fel ca în cazul lui Delcy în Venezuela”

Președintele american Donald Trump a declarat joi pentru Axios că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului, relatează Reuters.

În cadrul interviului, președintele american a declarat că Iranul „își pierde timpul” dacă încearcă să numească un succesor fără implicarea SUA. El a recunoscut că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem asasinat Ali Khamenei, este considerat de mulți drept cel mai probabil succesor, dar a afirmat că nu va accepta acest rezultat, conform Al Jazeera.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a declarat liderul american într-un interviu, potrivit Axios.

„Trebuie să fiu implicat în numire, la fel ca în cazul lui Delcy (Rodriguez) în Venezuela”, a declarat Trump.

Trump a adăugat că va respinge orice nou lider iranian care va continua politicile conducerii anterioare, avertizând că acest lucru ar risca să reînnoiască conflictul cu Statele Unite „în cinci ani”.

Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem al Iranului, a supraviețuit atacurilor aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului, în care tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis, au declarat miercuri surse iraniene pentru Reuters.

Un cleric de rang mediu cu legături strânse cu Garda Revoluționară, elita Iranului, Mojtaba, un adept al liniei dure, este una dintre cele mai influente figuri din establishmentul clerical iranian și este considerat un posibil succesor al tatălui său.

Iranul nu a anunțat încă un nou lider.

Amintim că războiul în Orientul Mijlociu continuă și în cea de-a șasea zi. Israelul și-a continuat ofensiva în Teheran, anunțând, în a cincea zi, că a distrus zeci de lansatoare de rachete și sisteme de apărare aeriană. De cealaltă parte, Casa Albă a transmis că prezența trupelor terestre în Iran „nu face parte din planul acestei operaţiuni în acest moment”, iar Donald Trump a evaluat performanța americană în războiul în curs cu Iranul cu nota 15 din 10.

