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Centrele de date pun UE în fața unei alegeri dificile: inteligență artificială sau obiective climatice. „Măcar să deschidem discuția”

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Legea UE privind Inteligența Artificială are lacune, avertizează experții. Foto: Shutterstock
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Din articol
IA vs. obiectivele climatice Problema gazului

Europa trebuie să acorde prioritate inteligenței artificiale în detrimentul ambițiilor sale climatice imediate, altfel riscă să-și cedeze suveranitatea tehnologică Chinei. Aceasta este opinia președintelui Asociației Europene a Centrelor de Date, care desfășoară activități de lobby la nivelul UE în numele companiilor din domeniul centrelor de date, anunță Politico.

Lex Coors a afirmat că sistemul energetic european nu este pregătit să alimenteze centrele de date avansate bazate pe IA, iar Europa ar putea fi nevoită să recurgă la noi centrale electrice pe gaz, generatoare de emisii de carbon, pentru a-și atinge obiectivele de suveranitate tehnologică.

„Rețeaua electrică nu este pregătită, reactoarele nucleare modulare mici nu vor fi gata la timp. Așadar, ce facem acum?”, a spus el.

Comisia Europeană dorește să tripleze capacitatea centrelor de date ale blocului până în 2032, ca parte a Planului său de acțiune „AI Continent”. Însă Coors a afirmat că implementarea surselor regenerabile de energie, planurile de extindere a rețelei electrice și proiectele nucleare de nouă generație nu avansează suficient de repede pentru a susține această creștere.

Astfel, Europa se confruntă cu întrebarea delicată dacă ar trebui să se bazeze temporar pe energia electrică produsă din gaz pentru a susține creșterea IA, în așteptarea ca rețelele electrice, reactoarele nucleare și sistemele de stocare a energiei regenerabile să ajungă la nivelul necesar.

„Sugestia mea este să deschidem măcar discuția”, a spus Coors, a cărui organizație reprezintă grupuri din sectorul tehnologic de vârf, precum Microsoft, Google și Amazon, alături de companii locale care dețin centre de date.

IA vs. obiectivele climatice

Dezbaterea atinge miezul unei dileme politice mai ample la Bruxelles. Europa găzduiește aproximativ 3.000 de centre de date, ceea ce o face al doilea cel mai mare hub regional din lume, după America de Nord. Cele mai multe sunt concentrate în Germania, Franța, Țările de Jos, Irlanda și Regatul Unit, în timp ce țările nordice se impun ca o destinație în creștere datorită climatului mai răcoros și energiei curate abundente.

Cu toate acestea, Europa rămâne încă cu mult în urma Statelor Unite și a Chinei în ceea ce privește capacitatea de calcul globală și infrastructura la scară largă necesară pentru antrenarea modelelor avansate de IA.

Comisarul pentru energie, Dan Jorgensen, a susținut într-un interviu recent acordat publicației Politico faptul că centrele de date sunt binevenite în Europa numai dacă contribuie la tranziția energetică, inclusiv prin sprijinirea implementării energiei regenerabile și a reciclării căldurii reziduale. Comisia elaborează, de asemenea, o etichetă de sustenabilitate pentru centrele de date, bazată pe criterii precum eficiența energetică, consumul de apă și recuperarea căldurii.

La începutul acestei luni, Comisia a prezentat o foaie de parcurs strategică privind digitalizarea și IA în sectorul energetic și a obținut o declarație de intenție între furnizorii de utilități, operatorii de rețea și companiile care dețin centre de date, menită să accelereze implementarea infrastructurii de IA.

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Coors a salutat inițiativa ca fiind „un început extrem de valoros”, dar a afirmat că factorii de decizie politică acționează în continuare pornind de la premisa că proiectele-cheie de infrastructură se vor finaliza la termen, în ciuda îndoielilor existente în cadrul industriei. „Orice idee bună este blocată în prezent de certitudinea, pe hârtie, că totul se va desfășura la timp”, a spus el.

Coors a susținut că o mai mare transparență din partea operatorilor de rețea și a factorilor de decizie cu privire la întârzierile preconizate ar permite sectorului să planifice soluții alternative. „Dacă Comisia ar recunoaște deschis că se află în întârziere, atunci s-ar deschide dialogul.”

Pentru grupurile de mediu, vulnerabilitatea Europei la crize energetice este rezultatul dependenței sale continue de combustibilii fosili importați. Construirea de noi capacități de gaz, susțin aceștia, riscă să perpetueze problema pe care Bruxelles încearcă să o rezolve.

„Ideea că progresul prea lent al UE în domeniul climei ar trebui sacrificat și mai mult prin arderea unei cantități mai mari de gaz, în numele profiturilor marilor companii tehnologice, este absurdă”, a declarat un purtător de cuvânt al Greenpeace UE.

Maya Perera, expertă în energie la Biroul European de Mediu, a îndemnat Comisia să „rămână fermă pe poziții”, susținând că centrele de date „trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de eficiență și de mediu și să sprijine activ tranziția energetică, nu să o submineze”.

Problema gazului

Coors a subliniat că industria centrelor de date rămâne angajată să funcționeze pe bază de energie curată și continuă să susțină energia solară, eoliană și nucleară. El a pus însă sub semnul întrebării capacitatea bateriilor și a energiei regenerabile de a acoperi singure ceea ce el consideră a fi un deficit de aprovizionare în curs de apariție. Deoarece energia eoliană și cea solară sunt intermitente (n.r. nu funcționează când nu bate vântul sau nu există lumină solară), acestea trebuie susținute de tehnologii de stocare a energiei, precum bateriile.

„Bateriile nu ne vor ajuta să trecem peste această perioadă până în 2034”, a afirmat el, susținând că factorii de decizie subestimează costurile și amploarea capacității de stocare necesare pentru a susține expansiunea rapidă a IA.

Dacă modernizarea rețelei electrice și proiectele nucleare avansate vor fi amânate, gazul ar putea deveni singurul combustibil de tranziție practic, a susținut el.

Aceasta ar reflecta ceea ce se întâmplă deja în SUA, unde boom-ul centrelor de date determină o creștere bruscă a cererii pentru noi centrale electrice pe gaz. Anul trecut, comenzile globale pentru noi centrale pe gaz au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 25 de ani, în mare parte datorită boom-ului IA din SUA, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

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Pentru Coors, provocarea depășește sfera politicii energetice. El a susținut că factorii de decizie încearcă să maximizeze simultan patru obiective concurente: „Competitivitatea, suveranitatea, sustenabilitatea și viteza”.

Totuși, el a afirmat că Europa trebuie să facă un „compromis” între sustenabilitate și celelalte trei obiective. „Dacă IA rămâne în urmă, înseamnă că va trebui să o cumpărăm pentru totdeauna, în loc să o construim acum.”

Riscul, a susținut el, este că, prin cerința ca centrele de date să fie alimentate cu surse de energie durabile, Europa va pierde timp în timp ce rivalii vor avansa. „În acel moment, va exista un singur câștigător: China”, a spus el.

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Editor : C.A.

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