Timp de aproape 250 de ani, America a promovat libertatea și egalitatea în străinătate, chiar și atunci când nu a reușit să respecte ea însăși aceste idealuri. Acum nu mai este așa, scrie Anne Applebaum într-un articol pentru The Atlantic, în care analizează decăderea imaginii SUA de țară simbol a libertății si democrației și transformarea culturii americane, sub Donald Trump, într-una care nu mai este sinonimă cu aspirația la libertate, ci cu tranzacționalismul și secretul.

„Considerăm că aceste adevăruri sunt evidente, că toți oamenii sunt creați egali.” La câteva săptămâni după publicare, în iulie 1776, aceste cuvinte s-au răspândit în întreaga lume. În august, un ziar londonez a retipărit integral Declarația de Independență. Edinburgh a urmat. La scurt timp după aceea, a apărut la Madrid, Leiden, Viena și Copenhaga.

În scurt timp, alții au folosit textul în moduri mai substanțiale. Thomas Jefferson însuși a contribuit la redactarea Declarației Drepturilor Omului și Cetățeanului, emisă de revoluționarii francezi în 1789. Declarația de Independență a Haiti, din 1804, s-a inspirat atât din precedentul american, cât și din cel francez, chemând la construirea unui „imperiu al libertății în țara care ne-a dat naștere”. În deceniile următoare, declarații de independență au fost emise de Grecia, Liberia și o serie de noi națiuni latino-americane. În 1918, Thomáš Masaryk, primul președinte al Cehoslovaciei, a semnat o Declarație a obiectivelor comune ale națiunilor independente din Europa Centrală la Independence Hall, în Philadelphia, folosind călimara fondatorilor.

Cu această ocazie, a sunat un clopot replică al Clopotului Libertății, nu pentru că vreun președinte sau oficial american ar fi cerut acest lucru, ci pentru că Masaryk a fost inspirat de povestea fondării Americii. El a evocat Declarația nu din cauza vreunei presiuni exercitate de politica externă a SUA, ci din cauza cuvintelor lui Jefferson și a semnificației lor. Din 1776, americanii au promovat democrația prin simpla lor existență. Drepturile omului și statul de drept sunt înscrise în documentele fondatoare. Visul separării de un imperiu colonial este, de asemenea, înscris în ele. Aspirațiile americanilor i-au inspirat întotdeauna pe alții, chiar și atunci când americanii înșiși nu le-au îndeplinit, scrie Applebaum.

Clopotul Libertății (Liberty Bell), denumit anterior State House Bell sau Old State House Bell, este un simbol al independenței americane, situat în Philadelphia. Foto: William Zhang via wikimedia.org CC BY 2.0

În secolul al XX-lea, SUA au trecut de la simpla modelare a idealurilor democratice la răspândirea sau promovarea lor ca politică. Americanii au făcut acest lucru în parte pentru că limbajul democrației este în ADN-ul lor și, atunci când ne se confruntă cu autocrați și despoti, îl folosesc. Woodrow Wilson, atunci când a pledat pentru intrarea în Primul Război Mondial, a spus că America ar trebui să susțină „principiile păcii și justiției” în opoziție cu „puterea egoistă și autocratică”. În 1940, Franklin D. Roosevelt s-a referit la America ca la un „arsenal al democrației” hotărât să ajute aliații britanici împotriva naziștilor: „Niciun dictator, nicio combinație de dictatori nu va slăbi această hotărâre”.

În timpul Războiului Rece, americanii au asociat cuvinte precum libertate și drepturi nu doar strategiei militare, ci și identității naționale, culturii lor. Erau susținători ai piețelor libere, ai presei libere, ai expresionismului abstract și ai jazzului, și exportau și aceste lucruri. Mulți oameni le doreau. Willis Conover, gazda emisiunii nocturne de jazz a Voice of America din anii 1960 și 1970, avea o audiență de 30 de milioane de oameni, în special din Rusia și Europa de Est. Congresul pentru Libertate Culturală, fondat în 1950, a reunit intelectuali anticomuniști din toată Europa într-o singură mișcare.

Mulți oameni considerau limbajul americanilor drept ipocrit și aveau dreptate: americanii erau perfect capabili să susțină dictaturile în timp ce vorbeau despre democrație. Contradicția dintre idealurile pentru care spuneau că luptă în străinătate și eșecul lor acasă deranja atât străinii, cât și americanii. În 1954, Departamentul de Justiție a depus un memoriu amicus în cazul Brown v. Board of Education al Curții Supreme, care pleda în favoarea desegregării deoarece, printre alte motive, legile rasiste stârneau „îndoieli chiar și în rândul națiunilor prietene cu privire la intensitatea devotamentului nostru (al americanilor, n.r.) față de credința democratică”.

Credința democratică. Deoarece se afla în centrul politicii externe a SUA, au aspirat la ea, chiar dacă nu au fost la înălțimea ei. La fel au făcut și alții. De-a lungul timpului, numărul acestor aspiranți la democrație a crescut. După al Doilea Război Mondial, visul libertății și prosperității americane a consolidat democrațiile inițial șubrede din Europa de Vest și Asia, inclusiv Germania de Vest și Japonia, recent înfrânte. Succesul lor politic și economic i-a atras și pe alții în rândurile lor. Grecia și Spania s-au alăturat clubului democrațiilor în anii '70; Coreea de Sud și Taiwan în anii '80; Europa Centrală în anii '90. Întrebați în 1989, anul în care au votat împotriva comunismului, ce fel de țară doreau să fie, majoritatea polonezilor ar fi răspuns: „Vrem să fim normali”. Și prin „normali” se refereau la o democrație europeană, un stat capitalist cu un sistem de protecție socială, un aliat apropiat al Statelor Unite.

Americanii au fost inspirați și de propria limbă, mai scrie Anne Applebaum. Americanii se gândesc întotdeauna la rolul postbelic al SUA în Europa ca la un act de mare generozitate, apărarea aliaților împotriva agresiunii sovietice. Dar, punând democrația în centrul identității lor internaționale și naționale, au contribuit și la consolidarea propriului sistem politic. Cel puțin, toți americanii, chiar și cei aflați de părți diferite ale diviziunilor lor culturale profunde, aveau o cauză comună: de dreapta sau de stânga, creștini sau atei, toți puteau fi în favoarea libertății.

Un steag și un semn al Radio Europa Liberă/Radio Libertatea sunt afișate la sediul central din Praga, Republica Cehă, 17 martie 2025. Foot: REUTERS/David W Cerny

Având în vedere cât de profund divizați erau în privința atâtor alte lucruri, este extraordinar cât de bipartizană a fost politica externă a SUA atât de mult timp și câte instituții bipartizane energice au construit pentru a o promova. Radio Europa Liberă și Vocea Americii – și mai târziu Radio Asia Liberă și o serie de alte posturi de radio în limbi străine – s-au bucurat întotdeauna de sprijinul democraților și republicanilor, precum și al tuturor președinților de la Harry Truman încoace. De la înființarea sa în 1983, la fel a procedat și Fundația Națională pentru Democrație, inspirată de apelul lui Ronald Reagan pentru noi instituții care să „promoveze infrastructura democrației – sistemul presei libere, al sindicatelor, al partidelor politice, al universităților – care permite poporului să-și aleagă propria cale, să-și dezvolte propria cultură, să-și reconcilieze propriile diferențe prin mijloace pașnice”. Fundația Națională, condusă de un consiliu bipartid, acordă mici subvenții grupurilor care monitorizează alegerile, promovează libertatea de exprimare și luptă împotriva cleptocrației și propagandei autoritare.

Schimbarea dramatică pe care au suferit-o în doar câteva luni – de la o politică externă bazată pe credința democratică la promovarea unei viziuni mai cinice și mai autoritare asupra lumii – a lovit foarte tare aceste instituții. Faptul că administrația Trump a încercat să închidă toate posturile de radio și televiziune americane din străinătate este revelator. Președintele a numit-o pe Kari Lake, care a pierdut alegerile atât pentru Senatul SUA, cât și pentru funcția de guvernator al Arizonei, să desființeze Vocea Americii (VOA, Voice of America), iar ea a făcut acest lucru cu entuziasm, revocând în mod ostentativ vizele angajaților, reporterilor și traducătorilor VOA, în unele cazuri acordându-le 30 de zile pentru a părăsi țara după mulți ani de muncă în numele americanilor. Deși Fundația Națională pentru Democrație și-a mobilizat numeroșii susținători din Congres, de ambele părți ale spectrului politic, ea rămâne ținta unui mic grup de teoreticieni ai conspirației care au influență în această administrație deoarece au un număr mare de adepți pe X sau au apărut în podcastul lui Joe Rogan. Este ciudat să-l consideri pe Reagan un idealist naiv, dar așa pare acum, pentru că a fondat o instituție care promovează alegeri corecte și statul de drept, mai scrie jurnalista.

Schimbarea de atitudine față de aceste instituții istorice bipartizane, față de convingerea că americanii ar trebui să apere și să promoveze democrația în întreaga lume și față de însăși credința democratică face parte dintr-un fenomen mai amplu. SUA au un președinte care atacă în mod regulat judecătorii și jurnaliștii, care îi intimidează pe directorii executivi să cedeze acțiuni din companiile lor și pe rectorii universităților să plătească amenzi nemeritate, care trimite forțe militare în orașele americane, care construiește o nouă formă de poliție internă și care încurajează zgomotos adâncirea diviziunii dintre America roșie (republicanii, n.r.) și America albastră (democrații, n.r.). În străinătate, Donald Trump pare mult mai fericit cu dictatorii decât cu aliații democrați. Tarifele sale punitive și aleatorii au dus la declinul economic al Lesotho, o mică țară africană. Cererile sale de a ocupa Groenlanda au creat o criză politică în Danemarca, un aliat de lungă durată al SUA.

Președintele SUA Donald Trump și vicepreședintele JD Vance Foto: REUTERS

Singurul discurs notabil al vicepreședintelui său de la preluarea funcției, ținut într-o sală plină de oameni care se așteptau la o discuție serioasă despre securitate, a mustrat europenii cu o listă de atacuri necinstite sau exagerate la adresa lor pentru presupuse atacuri la adresa libertății de exprimare. Atacurile lui Trump asupra „judecătorilor de stânga radicală” și „mass-media care difuzează știri false” circulă acum în întreaga lume mult mai repede decât „Considerăm că aceste adevăruri sunt evidente, că toți oamenii sunt creați egali”. Vladimir Putin a interzis mass-media care difuzează „știri false” – adică informații exacte – despre invazia rusă în Ucraina. Fostul președinte autocrat al Filipinelor, Rodrigo Duterte, a numit Rappler, un site renumit de jurnalism de investigație, „o sursă de știri false” pentru a-i discredita activitatea. În locuri atât de diverse precum Egiptul și Myanmar, acuzația falsă de „știri false” a fost folosită pentru a distruge jurnaliști legitimi.

Toate aceste schimbări fac parte dintr-o schimbare mai amplă, o transformare revoluționară a modului în care americanii se prezintă lumii și, prin urmare, a modului în care sunt percepuți de ceilalți. Cea mai răspândită formă de cultură americană în zilele noastre nu este reprezentate de programele de jazz difuzate pe undele scurte ale radioului în toată Eurasia, ci de platformele de socializare care pompează teorii conspiraționiste, extremism, publicitate, pornografie și spam în toate colțurile globului. După ce Aleksandr Soljenițîn a fost exilat din Uniunea Sovietică pentru disidență politică, guvernul SUA i-a facilitat sosirea în America. Acum eroii sunt diferiți: administrația Trump a făcut tot posibilul pentru a-i salva și a-i primi pe frații Tate, care fuseseră arestați și reținuți pentru scurt timp în România, acuzați de viol în Marea Britanie. (Frații Tate neagă acuzațiile.) În locul Congresului pentru Libertate Culturală, acum există Conferința de Acțiune Politică Conservatoare, un fel de eveniment mobil de închiriere de troli. Naționaliștii identici de pretutindeni – Ungaria, Polonia, Marea Britanie, Mexic, Brazilia – pot plăti echipa CPAC să vină în țara lor și să producă un spectacol MAGA. Steve Bannon sau Kristi Noem vor apărea, vor ține un discurs zgomotos alături de talente locale și îi vor ajuta să ajungă în titlurile ziarelor. O conferință CPAC organizată lângă Rzeszów cu câteva zile înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Polonia a avut-o ca invitată pe Noem și a fost sponsorizată de o companie poloneză de criptomonede care dorește să obțină o licență în SUA.

Cultura americană nu mai este sinonimă cu aspirația la libertate, ci cu tranzacționalismul și secretul: algoritmii care determină în mod misterios ceea ce vezi, banii colectați de miliardari anonimi, acordurile pe care președintele american le încheie cu liderii mondiali în beneficiul său și poate al altora ale căror nume nu le cunoaștem. America a fost întotdeauna asociată cu capitalismul, afacerile și piețele, dar în zilele noastre nu se mai pretinde că altcineva va fi invitat să împărtășească bogăția. USAID a dispărut; ajutorul umanitar american s-a epuizat; infrastructura medicală internațională a Americii a fost demontată atât de repede încât oamenii au murit în acest proces. Imaginea americanului urât a concurat întotdeauna cu imaginea americanului generos. Acum că acesta din urmă a dispărut, singurii americani pe care îi poate vedea cineva sunt cei care încearcă să te jefuiască, potrivit lui Applebaum.

Impactul acestei schimbări în întreaga lume va fi profund, de anvergură și de lungă durată. Însăși existența democrației americane a inspirat oamenii din toate colțurile planetei, iar declinul democrației americane va avea același efect. Poate că simpla existență a Americii lui Trump va stimula apariția unor noi partide autocratice care vor ataca propriile sisteme politice democratice, așa cum au făcut deja susținătorii lui Jair Bolsonaro în Brazilia. Poate că propagandiștii chinezi și ruși care înlocuiesc Vocea Americii și Radio Europa Liberă vor câștiga pur și simplu disputele ideologice globale și vor submina influența economică și comerțul american.

Mai imprevizibil este impactul schimbării asupra americanilor. Dacă SUA nu mai sunt o țară care își propune să facă lumea mai bună, ci mai degrabă o țară a cărei politică externă este concepută pentru a construi averea președintelui sau pentru a promova prietenii străini ai partidului de guvernământ, atunci americanii au mai puține motive să colaboreze acasă. Dacă SUA promovează cinismul în străinătate, americanii vor deveni mai cinici acasă. Poate că așteptarea ca americanii să se ridice la înălțimea idealurilor extraordinare pe care le-au proclamat în secolul al XVIII-lea a fost întotdeauna nerezonabilă, dar acel limbaj a modelat totuși modul în care ei s-au gândit la ei înșiși. Avem de-a face cu o lume lume în care America este condusă de oameni care au abandonat complet acele idealuri. „Acest lucru ne va schimba pe toți, în moduri pe care poate nu le putem încă vedea”, conchide jurnalista Anne Applebaum.

Foto: Profimedia

Editor : B.E.