FBI concediază agenți implicați în ancheta documentelor clasificate păstrate de Trump la Mar-a-Lago

Data publicării:
Donald Trump a negat orice faptă ilegală

FBI a concediat cel puţin şase agenţi implicaţi într-o anchetă din 2022 privind reţinerea de către Donald Trump a unor documente clasificate la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, a relatat miercuri The Guardian. Trump s-a confruntat cu acuzaţii federale pentru păstrarea documentelor clasificate după primul său mandat, în loc să le predea Arhivelor Naţionale, aşa cum prevede legea. Reşedinţa sa din Mar-a-Lago, Florida, a fost percheziţionată de FBI în 2022.

Kash Patel, directorul FBI, în ultimul an şi susţinător al lui Donald Trump, a ordonat demiterea a cel puţin şase agenţi pentru munca lor în acest caz, potrivit mai multor agenţii media americane.

Contactat de AFP, FBI a refuzat să comenteze.

Asociaţia Agenţilor FBI a confirmat că au avut loc concedieri, fără a specifica numărul acestora. Într-o declaraţie, a condamnat măsura ca o încălcare a „dreptului la un proces echitabil pentru cei care îşi riscă viaţa pentru a proteja” Statele Unite.

„Aceste acţiuni slăbesc Biroul prin privarea acestuia de expertiză critică şi destabilizarea personalului său, subminând astfel încrederea în conducerea sa şi compromiţând capacitatea sa de a-şi îndeplini obiectivele de recrutare, expunând astfel naţiunea la un risc crescut”, a adăugat asociaţia agenţilor actuali şi foşti.

Potrivit procurorilor, dosarele deţinute de Donald Trump, provenite de la Pentagon şi CIA, includeau documente clasificate privind probleme nucleare şi apărare.

În iulie 2024, judecătoarea federală Aileen Cannon, numită de Donald Trump în timpul primului său mandat, a respins procesul împotriva sa, argumentând că numirea fostului procuror special în acest caz, Jack Smith, era neconstituţională.

Donald Trump a negat orice faptă ilegală

Procurorul general a făcut apel împotriva deciziei lui Aileen Cannon, dar a retras cazul după victoria lui Trump în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024. 

Preşedintele SUA a criticat frecvent anchetele FBI, în special pe cele efectuate asupra sutelor de susţinători ai săi care au luat cu asalt violent Capitoliul SUA la 6 ianuarie 2021.

În septembrie anul trecut, într-un proces civil, trei directori FBI concediaţi brusc l-au acuzat pe Kash Patel că a „politizat” agenţia pentru a-i face pe plac lui Donald Trump.

Aceştia au declarat că au fost sancţionaţi în special pentru opoziţia lor faţă de demiterea unor agenţi a căror singură vină a fost că erau consideraţi insuficient de aliniaţi la priorităţile noii administraţii sau că au fost denunţaţi public de susţinătorii preşedintelui republican.

