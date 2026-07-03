Ce voia, de fapt, să anunțe Pete Hegseth la reuniunea NATO de la Bruxelles. Planul a picat după ce i-a fost prezentat lui Marco Rubio

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, intenționa să se deplaseze la Bruxelles luna trecută pentru a face un anunț spectaculos într-o întâlnire cu șefii militari de vârf ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Statele Unite, intenționa el să declare, pregăteau reduceri suplimentare ale forțelor sale din Europa, care ar fi mers dincolo de anularea desfășurării unei brigăzi blindate în Polonia și de retragerea anterioară a unei brigăzi de infanterie din România, au afirmat surse familiarizate cu această chestiune. Însă propunerea lui Hegseth a fost respinsă după ce a fost prezentată lui Marco Rubio — consilierul pentru securitate națională al președintelui american Donald Trump — și altor înalți oficiali, au precizat sursele, relatează WSJ.

În schimb, Hegseth a declarat că Statele Unite vor efectua o revizuire a prezenței militare în Europa, care ar putea dura până la șase luni.

Incidentul sugerează că administrația nu a stabilit încă ritmul și amploarea unor posibile reduceri ale efectivelor militare americane din Europa. În timp ce Trump a vorbit despre sancționarea țărilor membre NATO care, în opinia sa, nu cheltuiesc suficient pentru propria apărare sau care nu au susținut războiul SUA împotriva Iranului, propunerile și discursurile aprinse ale lui Hegseth au neliniștit aliații și legislatorii – inclusiv pe unii republicani de frunte – care se tem că acesta va provoca daune de durată alianței și va încuraja Rusia.

Casa Albă a redirecționat întrebările către Departamentul Apărării. Sean Parnell, purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, a declarat: „Secretarul Hegseth s-a asigurat că mesajul său era în concordanță cu obiectivele și agenda președintelui și nu a dorit să limiteze marja de manevră a președintelui în luarea deciziilor”.

Se preconizează că numărul trupelor americane și cheltuielile militare ale aliaților vor fi în centrul atenției în cadrul întâlnirii pe care cel de-al 47-lea președinte american o va avea cu liderii NATO la Ankara, în Turcia, săptămâna viitoare.

Oficialii NATO speră că summitul de la Ankara va pune în evidență unitatea cu SUA și sprijinul acordat Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei, dar își exprimă temerea că tensiunile cu Trump ar putea umbri summitul. Oficialii NATO iau în considerare renunțarea la planurile de a organiza un alt summit anul viitor în Albania, au declarat aceștia, o evoluție raportată anterior de Reuters.

„Statele Unite cheltuiesc, de departe, mai mulți bani pentru NATO decât orice altă țară, pentru a le proteja, fără a obține însă niciun beneficiu din asta”, a declarat liderul de la Casa Albă joi într-o postare pe rețelele sociale.

Strategia de apărare a Pentagonului, publicată în ianuarie, a indicat că Statele Unite își vor reduce prezența militară în Europa, concentrându-se mai mult pe Pacificul de Vest și pe emisfera vestică. Obiectivul, conform strategiei, este de a încredința țărilor europene responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.

În luna mai, Hegseth a anulat brusc detașarea pe o perioadă de nouă luni a unei brigăzi blindate din Fort Hood, Texas, în Polonia. Decizia lui Hegseth a stârnit critici aspre din partea parlamentarilor republicani și democrați, precum și din partea oficialilor polonezi îngrijorați, care au declarat pentru The Wall Street Journal că nu au fost consultați cu privire la această măsură.

Acest lucru l-a surprins și pe Trump, care l-a sunat ulterior pe Hegseth pentru a-l întreba de ce îl trata atât de rău pe un aliat de seamă, au declarat oficialii pentru sursa citată în luna mai. Președintele SUA a anunțat apoi că va trimite 5.000 de soldați în Polonia, deși până în prezent nu au fost detașați soldați suplimentari, au afirmat oficialii americani.

Perspectiva unor noi reduceri ale efectivelor militare americane din Europa continuă să planeze. Hegseth și consilierul său principal pe probleme de politică, Elbridge Colby, s-au arătat deosebit de hotărâți în eforturile lor de a reduce forțele americane dislocate în Europa. De-a lungul anilor petrecuți în cadrul și în afara Pentagonului, Colby a fost perceput ca o persoană care stabilește priorități și care susține limitarea angajamentelor SUA în afara Asiei, pentru a elibera resurse destinate contracarării Beijingului.

Războiul din Iran le-a oferit lui Hegseth și Colby o nouă ocazie de a regândi angajamentele militare. În timp ce Marea Britanie a pus la dispoziție o bază pentru bombardierele americane de rază lungă folosite pentru a lovi Iranul, Spania a refuzat să-și pună la dispoziție instalațiile pentru atacuri asupra acestei țări. După ce cancelarul german a criticat strategia administrației Trump față de Iran, liderul american a continuat, în luna mai, să critice Europa și a amenințat că va retrage trupele din Germania.

Recenta inițiativă a Pentagonului de a reduce efectivele militare a alarmat atât legislatorii republicani, cât și pe cei democrați, care au introdus în proiectul de lege privind cheltuielile militare prevederi care ar interzice Departamentului Apărării să reducă efectivele sub 76.000 fără o evaluare a riscurilor efectuată de șeful Comandamentului European al SUA și de președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, precum și fără o certificare din partea lui Hegseth.

Aceste îngrijorări s-au intensificat luna trecută, când biroul lui Hegseth a programat o convorbire telefonică cu parlamentarii înaintea reuniunii din iunie cu miniștrii apărării din NATO, au declarat unele dintre persoanele familiarizate cu această chestiune. Însă, atunci când a avut loc convorbirea, Hegseth s-a limitat să spună că intenționa să efectueze o analiză.

Hegseth, în momentul în care și-a anunțat analiza, a luat în vizor Europa.

„Să nu existe nicio îndoială — aceasta va fi o revizuire reală”, a declarat Hegseth la deschiderea reuniunii bianuale a șefilor de apărare din cadrul NATO. „Ea va fi concepută pentru a asigura că NATO avansează rapid și ireversibil spre momentul în care Europa își va asuma responsabilitatea principală pentru apărarea continentului”.

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Editor : A.M.G.