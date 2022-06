Joe Biden își calcă pe inimă și merge în Arabia Saudită ca să-l convingă pe prințul moștenitor să crească producția de petrol (surse)

Președintele Joe Biden va merge în Arabia Saudită la sfârșitul acestei luni, încălcându-și promisiunea pe care o făcea în calitate de candidat la președinție de a trata această țară drept un stat „paria”. Candidatul Biden spunea că va pedepsi regatul pentru asasinarea brutală a jurnalistului Jamal Khashoggi, dar acum vrea să reconstruiască relațiile cu Riadul, în încercarea de a reduce prețul combustibililor și de a izola Rusia.

Oficiali din administrația americană, care au solicitat păstrarea anonimatului, au confirmat pentru The Washington Post și The New York Times că vizita, ale cărei detalii nu au fost puse încă la punct, va avea loc la sfârșitul acestei luni, atunci când Joe Biden are deja planficate deplasări în Israel, Germania și Spania. Turneul va include și o oprire în Arabia Saudită, au declarat sursele din administrația americană.

Escala președintelui Biden la Riad intervine în condițiile în care administrația sa încearcă să refacă legăturile cu această țară bogată în petrol pentru a reduce prețul țițeiului în Statele Unite, care a crescut vertiginos în ultimele luni, mai ales după impunerea sancțiunilor împotriva Rusiei. Washingtonul încearcă să convingă Arabia Saudită să-și crească producția de petrol. Potrivit The New York Times, Biden se va întâlni și cu liderii altor națiuni arabe, inclusiv Egipt, Iordania, Irak și Emiratele Arabe Unite.

O vizită controversată

Relația dintre SUA și Arabia Saudită a fost serios afectată de uciderea în 2018 a lui Jamal Khashoggi, editorialist al cotidianului The Washington Post și un critic al guvernului saudit. Serviciile secrete americane au ajuns la concluzia că Mohammed bin Salman, prințul moștenitor și liderul de facto din Arabia Saudită, a ordonat uciderea lui Khashoggi.

Acum, vizita lui Biden va pune sub semnul îndoielii promisiunea administrației Biden de a menține drepturile omului în centrul politicii sale externe, având în vedere istoricul de abuzuri al Arabiei Saudite, în special față de femei, menționează The Washington Post.

De altfel, este de așteptat ca șeful Casei Albe să se întâlnească față în față cu prințul Mohammed bin Salman, au declarat oficialii administrației. Ar fi încununarea unor eforturi diplomatice depuse în ultimii doi ani, încă dinainte de criza declanșată de Rusia. Principalul consilier al lui Biden pentru Orientul Mijlociu, Brett McGurk, și trimisul său special pentru afaceri energetice, Amos Hochstein, au făcut deja o serie de vizite discrete la Riad, cu scopul de a reface cooperarea cu Arabia Saudită și de a încerca oprirea războiului din Yemen, care durează de opt ani.

Un gest necesar de realpolitik

Ideea ca președintele să aibă o întrevedere cu prințul moștenitor i-a divizat pe membrii administrației Biden, mulți dintre ei preferând ca regatul saudit să fie ținut la distanță după relația remarcabil de apropiată a fostului președinte Donald Trump cu Arabia Saudită, care i-a înfuriat pe apărătorii drepturilor omului. Dar susținătorii menținerii unor legături strânse cu Riadul au învins în cele din urmă, mai ales după invazia rusă în Ucraina. Impactul conflictului asupra prețurilor la petrol și gaze a sporit îngrijorările administrației Biden, în condițiile în care Arabia Saudită a rămas surdă la repetatele apeluri ale Washingtonului de a-și crește producția de petrol. O întâlnire cu prințul controversat Mohammed bin Salman a fost considerată în cele din urmă un act necesar de pragmatism, pentru a reduce prețurile la energie și inflația. Însă nu este deloc clar dacă această mișcare va scădea substanțial prețul petrolului, scrie The Washington Post.

Națiunile membre ale OPEC+ au anunțat joi că își vor crește producția cu 648.000 de barili pe zi în lunile iulie și august. Stimularea producției a venit pe fondul presiunilor exercitate de Casa Albă pentru ca OPEC+ să facă mai mult pentru a umple golul creat de sancțiunile impuse Rusiei. Decizia este însă considerată de mulți analiști din domeniul energiei ca având doar un impact modest și nu este clar dacă vor avea loc și alte creșteri de producție pe parcursul verii.

Editor : Luana Pavaluca