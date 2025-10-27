Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator”

Joe Biden a criticat „zilele negre” prin care trec Statele Unite sub președinția dură a lui Donald Trump, îndemnând americanii să rămână optimiști, relatează The Guardian.

Fostul președinte al SUA a vorbit public pentru prima dată de la finalizarea unei cure de radioterapie pentru o formă agresivă de cancer de prostată, într-un discurs susținut duminică seara, în care a vorbit despre agenda lui Trump.

Biden a vorbit despre atacurile asupra libertății de exprimare și despre testele actualului lider de la Casa Albă asupra limitelor puterii executive.

„De la înființarea sa, America a servit drept far pentru cea mai puternică idee din istoria guvernării mondiale”, a declarat Biden. „Ideea este mai puternică decât orice armată. Suntem mai puternici decât orice dictator.”

Fostul președinte democrat, în vârstă de 82 de ani, s-a adresat publicului din Boston după ce a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului Edward M. Kennedy.

El a afirmat că Statele Unite se bazează pe o președinție cu puteri limitate, un Congres funcțional și un sistem judiciar autonom, cele trei puteri ale statului fiind egale între ele. În contextul în care guvernul federal se confruntă cu una dintre cele mai lungi perioade de blocaj din istorie, Trump a folosit întreruperea finanțării ca mijloc de a exercita un nou control asupra guvernului.

„Prieteni, nu pot să cosmetizez nimic din toate acestea. Sunt zile negre”, a spus Biden înainte de a prezice că țara „își va regăsi adevărata busolă” și „va ieși din această situație așa cum a făcut-o întotdeauna – mai puternică, mai înțeleaptă și mai rezistentă, mai dreaptă, atâta timp cât ne păstrăm credința”.

Biden a oferit exemple de persoane care au rezistat amenințărilor din partea actualei administrații, menționând cazul angajaților federali care și-au dat demisia în semn de protest, precum și al universităților și comedianților care au fost ținta atacurilor lui Trump.

„Prezentatorii emisiunilor de noapte continuă să pună în lumină libertatea de exprimare, știind că le sunt puse în pericol carierele”, a spus el.

Biden a ținut să mulțumească și tuturor oficialilor republicani aleși care votează sau se opun în mod deschis administrației Trump.

„America nu este un basm”, a spus el. „De 250 de ani, a fost o luptă constantă, o luptă existențială între pericol și posibilitate.”

El și-a încheiat discursul spunându-le oamenilor să „se ridice din nou”.

Joe Biden a părăsit funcția în ianuarie, după un mandat la Casa Albă. Biden a renunțat la candidatura pentru realegere după ce a fost supus presiunilor în urma unei dezbateri dezastruoase cu Trump și a preocupărilor legate de vârsta și de starea de sănătate. Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, și-a lansat candidatura imediat după aceea, dar a pierdut în fața lui Trump în noiembrie anul trecut.

În luna mai, biroul lui Biden a anunțat că acesta a fost diagnosticat cu cancer de prostată și că boala s-a răspândit la oase.

