Marco Rubio va participa la Conferinţa de securitate de la München, după care va merge în Ungaria şi Slovacia

Secretarul de stat american Marco Rubio va conduce o delegaţie numeroasă a SUA la Conferinţa de securitate de la München, care începe vineri, subliniind importanţa relaţiilor transatlantice în ciuda unei „crize de încredere”, a declarat şeful forumului, potrivit Reuters. De asemenea, secretarul de stat va călători săptămâna viitoare în Ungaria, după ce preşedintele Donald Trump şi-a exprimat sprijinul pentru liderul de dreapta Viktor Orban.

Wolfgang Ischinger, fostul diplomat care prezidează reuniunea anuală a experţilor în securitate şi a factorilor de decizie, a declarat că sunt aşteptaţi peste 50 de membri ai Congresului SUA, printre care şi reprezentanta democrată Alexandria Ocasio-Cortez.

Cincisprezece prim-miniştri sau şefi de stat din Uniunea Europeană vor participa, de asemenea, la conferinţă, care va fi deschisă vineri de cancelarul german Friedrich Merz şi va continua până duminică, a spus el.

„În acest moment, relaţiile transatlantice se află, în opinia mea, într-o criză considerabilă de încredere şi credibilitate”, a declarat Ischinger luni, la o conferinţă de presă la Berlin.

„De aceea, este deosebit de satisfăcător faptul că partea americană manifestă un interes atât de puternic pentru München”.

La conferinţa de anul trecut, vicepreşedintele american JD Vance a acuzat liderii europeni că cenzurează libertatea de exprimare şi că nu reuşesc să controleze imigraţia.

Comentariile lui Vance, care s-a întâlnit şi cu liderul partidului Alternativa pentru Germania, Alice Weidel, au dat startul unei serii de critici la adresa Europei din partea membrilor administraţiei preşedintelui Donald Trump, care au neliniştit aliaţii europeni ai Washingtonului.

Secretarul de stat american Marco Rubio va călători săptămâna viitoare în Ungaria, a anunţat luni Departamentul de Stat, după ce preşedintele Donald Trump şi-a exprimat sprijinul pentru liderul de dreapta Viktor Orban, care se află în urma în sondaje înaintea alegerilor din aprilie, potrivit France24, preluat de News.ro.

Rubio va călători în Ungaria şi Slovacia, conduse şi ele de un aliat de dreapta al lui Trump, după ce va lua cuvântul la Conferinţa de securitate de la München.

Călătoria are loc pe fondul tensiunilor crescânde dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană, după ce Trump a sugerat că ar putea prelua Groenlanda de la Danemarca, un aliat NATO.

Duminică şi luni, la Budapesta, Rubio „se va întâlni cu oficiali maghiari importanţi pentru a consolida interesele noastre bilaterale şi regionale comune, inclusiv angajamentul nostru faţă de procesele de pace pentru rezolvarea conflictelor globale şi faţă de parteneriatul energetic dintre SUA şi Ungaria”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

