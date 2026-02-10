Live TV

Marco Rubio va participa la Conferinţa de securitate de la München, după care va merge în Ungaria şi Slovacia

Data publicării:
Secretarul de stat american, Marco Rubio.
Secretarul de stat american, Marco Rubio. Foto: Profimedia Images
Din articol
Secretarul de stat american Marco Rubio va călători săptămâna viitoare în Ungaria şi Slovacia 

Secretarul de stat american Marco Rubio va conduce o delegaţie numeroasă a SUA la Conferinţa de securitate de la München, care începe vineri, subliniind importanţa relaţiilor transatlantice în ciuda unei „crize de încredere”, a declarat şeful forumului, potrivit Reuters. De asemenea, secretarul de stat va călători săptămâna viitoare în Ungaria, după ce preşedintele Donald Trump şi-a exprimat sprijinul pentru liderul de dreapta Viktor Orban. 

Wolfgang Ischinger, fostul diplomat care prezidează reuniunea anuală a experţilor în securitate şi a factorilor de decizie, a declarat că sunt aşteptaţi peste 50 de membri ai Congresului SUA, printre care şi reprezentanta democrată Alexandria Ocasio-Cortez. 

Cincisprezece prim-miniştri sau şefi de stat din Uniunea Europeană vor participa, de asemenea, la conferinţă, care va fi deschisă vineri de cancelarul german Friedrich Merz şi va continua până duminică, a spus el. 

„În acest moment, relaţiile transatlantice se află, în opinia mea, într-o criză considerabilă de încredere şi credibilitate”, a declarat Ischinger luni, la o conferinţă de presă la Berlin. 

„De aceea, este deosebit de satisfăcător faptul că partea americană manifestă un interes atât de puternic pentru München”. 

La conferinţa de anul trecut, vicepreşedintele american JD Vance a acuzat liderii europeni că cenzurează libertatea de exprimare şi că nu reuşesc să controleze imigraţia. 

Comentariile lui Vance, care s-a întâlnit şi cu liderul partidului Alternativa pentru Germania, Alice Weidel, au dat startul unei serii de critici la adresa Europei din partea membrilor administraţiei preşedintelui Donald Trump, care au neliniştit aliaţii europeni ai Washingtonului. 

Secretarul de stat american Marco Rubio va călători săptămâna viitoare în Ungaria şi Slovacia 

Secretarul de stat american Marco Rubio va călători săptămâna viitoare în Ungaria, a anunţat luni Departamentul de Stat, după ce preşedintele Donald Trump şi-a exprimat sprijinul pentru liderul de dreapta Viktor Orban, care se află în urma în sondaje înaintea alegerilor din aprilie, potrivit France24, preluat de News.ro. 

Rubio va călători în Ungaria şi Slovacia, conduse şi ele de un aliat de dreapta al lui Trump, după ce va lua cuvântul la Conferinţa de securitate de la München. 

Călătoria are loc pe fondul tensiunilor crescânde dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană, după ce Trump a sugerat că ar putea prelua Groenlanda de la Danemarca, un aliat NATO. 

Duminică şi luni, la Budapesta, Rubio „se va întâlni cu oficiali maghiari importanţi pentru a consolida interesele noastre bilaterale şi regionale comune, inclusiv angajamentul nostru faţă de procesele de pace pentru rezolvarea conflictelor globale şi faţă de parteneriatul energetic dintre SUA şi Ungaria”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
1
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
2
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
3
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
parc cu zapada si iarba verde si o fata
5
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două...
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Digi Sport
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban, declarație dură la un miting: Ucraina este „dușman” al Ungariei
Peter Magyar
Opoziția din Ungaria promite taxă pe avere și adoptarea euro în programul electoral
Palazzo Chigi - Giorgia Meloni incontra James David Vance e Ursula von der Leyen
Meniu cu trei stele Michelin pentru Vance și Rubio, la Milano. Măsuri sporite de securitate pentru americani la Jocurile Olimpice
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
Donald Trump, mesaj de susţinere pentru realegerea lui Orban, aflat în dificultate în sondajele din Ungaria: „Viktor muncește din greu”
Us,Flag,With,Critical,Minerals
Ambasada României în SUA, anunț despre parteneriatul-cheie privind mineralele critice. Ce teme a abordat Oana Țoiu la Washington
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Grevă în peste 1.500 de primării: tensiunile ajung la Parlament. Ilie...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
De la ger la valori de primăvară: temperaturile cresc rapid și vor...
hacker
Spionaj cibernetic coordonat de guverne: angajații din industria...
Teatrul National Bucuresti-Mediafax Foto-Silviu Matei-1
Actorii protestează în fața TNB față de impunerea de către Ministerul...
Ultimele știri
Ajutorul de stat pentru livezile afectate de înghețul din 2025 a intrat în vigoare: fermierii pot primi până la 2.000 euro/hectar
Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură cere Ministerului Cultuirii să retragă normele pentru cuantificarea muncii: O sfidare
Bucureștiul are „șanse foarte mari” să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 sau 2029. Ce spune FRF
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Capricorn. Energia planetelor favorizează strategia și disciplina, dar cere și...
Cancan
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
A venit să semneze cu Steaua, a negociat cu Rapid și a ajuns la Dinamo! Povestea transferului care a zguduit...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cassano a vorbit despre Chivu și a început să înjure în direct: "Se mai ia cineva de el?"
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
În ce ordine intră joi pensia pe card în funcție de banca unde ai contul? Care pensionari pot lua mai puțin?
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show