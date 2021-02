Mărturiile pasagerilor din avionul căruia i-a explodat motorul în zbor: „Fata mea stătea la fereastră și eu îi spuneam: nu te uita”

Resturi provenind de la explozia motorului unui avion aflat în zbor au căzut într-o zonă rezidențială din Statele Unite. Avionul Boeing 777-200 decolase din Denver și se îndrepta spre Honolulu, cu 231 de pasageri la bord și zece membri ai echipajului. La scurt timp după decolare au apărut probleme la motorul din dreapta. Aeronava s-a întors din drum și a aterizat de urgență, în siguranță, pe aeroportul internațional Denver.

- Mami! Mami!

- Liniștește-te, este doar un avion... Este doar un avion.

- Se întâmplă ceva acolo... Ceva a explodat... Vezi, parcă este o dâră neagră de fum... Uită-te, scoate fum... Uită-te ce pică din cer...

- Unde a dispărut?

- Ai văzut inelul?

- Am auzit!

- Ceva s-a întâmplat cu siguranță cu motorul. Uite bucățile care pică...

- Oare de fel de resturi sunt?

- Oau, ai auzit? A căzut pe casa oamenilor... Ai auzit?

- Da!

Asta au văzut și au auzit locuitorii din Broomfield în timp ce avionul survola orășelul lor. În acest timp, la bordul cursei 328, pasagerii priveau stupefiați această imagine...

Pasageră: Oricum îmi este cam teamă să zbor, dar am urcat în avion, mi-am zis că arată bine, e curat, arată destul de nou, totul va fi bine. Și dintr-o dată, a fost această mare... pur și simplu puteai simți, ca o bubuitură, am auzit-o și am început să ne zdruncinăm.

Pasager: Avionul vibra foarte tare, o vibrație constantă, puternică...

Pasageră: Eram chiar lângă aripă, am privit afară și am văzut niște fum, și pur și simplu am știut, știi că ceva este în neregulă...

Pasager: La început nu am văzut focul, apoi am văzut niște fum și apoi am văzut și flăcările... eram chiar la fereastră, în dreptul lui...

Pasageră: Fata mea stătea la fereastră și eu îi spuneam: nu te uita, să închidem... Am văzut niște resturi zburând spre locul unde stătea noi, m-am gândit că nu știu dacă vreau să știu cât de rău stau lucrurile, sper doar să aterizăm.

Citește și GALERIE FOTO Noi imagini cu resturile de avion căzute peste case, în Statele Unite. Un bărbat a filmat de la sol explozia la motor

Bucățile rupte din motorul explodat au căzut în curțile și peste casele oamenilor din orășelul Broomfield, dar și într-un parc. Uimitor, deși unele resturi erau de dimensiuni mari, nimeni nu a fost rănit.

Localnic: Sunt șocată când mă uit la aceste resturi și mă gândesc la cât de aglomerat este acest parc. Este un loc foarte căutat în Broomfield, aici sunt plimbați câinii, sunt locuri de joacă pentru copii. În acest parc, într-o zi ca aceasta, când nu este atât de frig ca săptămâna trecută, pot fi sute de oameni aici.

Poliția i-a rugat pe localnici să nu atingă resturile iar, autoritățile din transportul aerian civil au deschis o anchetă.

Un incident similar a avut loc cu doar câteva ore înainte și în Olanda, cu un Boeing 747 cargo care trebuia să ajungă la New York. Unul dintre cele 4 motoare a explodat. Bucăţi de metal au căzut în împrejurimile localităţii olandeze Meerssen, avariind câteva autoturisme și rănind o femeie în vârstă.

Editor : G.C.