„Ne bazăm pe instinctul lui Trump”. Oficialii Casei Albe au așteptări minime de la întâlnirea președintelui SUA cu Vladimir Putin

Oficialii americani și-au setat așteptările la un nivel scăzut înaintea întâlnirii de vineri din Alaska dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin și consideră acest summit mai degrabă un prim pas care să conducă spre o soluționare pașnică a războiului din Ucraina, fără niciun fel promisiuni legate de încetarea focului, au declarat surse din Casa Albă citate de Politico.

Practic, după cum a dezvăluit un oficial al administrației Trump, întâlnirea este văzută de partea americană doar ca un pretext de „a-i lua pulsul” lui Putin, pentru a afla dacă liderul rus chiar este interesat în a se angaja în reale negocieri de pace cu Trump și Zelenski.

„Ne bazăm pe instinctul lui Trump”, a spus oficialul american citat de Politico.

În luna martie, Trump s-a declarat public „foarte furios” și „ofticat” pe Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a criticat credibilitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Putin sugerase instalarea unei administrații provizorii în Ucraina, în condițiile în care Moscova nu-l consideră pe Zelenski un președinte „legitim”. În replică, Trump a spus că astfel de aprecieri „nu ne duc în direcția cea bună”.

În plus, luna trecută, același Trump a spus că „Putin spune multe prostii” („bullshit” - „rahat”, în engleză) despre Ucraina, reacție care a provocat furia Kremlinului.

În ciuda acestor declarații, cei din administrația Trump cred că, de data aceasta, Putin va veni cu ceva clar la negocieri.

„Putin ne-a prezentat planul său”, a spus sursa citată. „Poate că nu e un plan viabil, dar e ceva pus pe hârtie, ceea ce arată un progres”.

De asemenea, oficialii de la Casa Albă consideră că recenta vizită la Moscova a emisarului special al lui Trump, Steve Witkoff, a fost un succes, chiar dacă, în realitate, conform presei germane, aceasta a reprezentat un eșec.

Trump spune că „în două minute” va ști dacă Putin își dorește un progres real în privința negocierilor de pace

Trimisul special Steve Witkoff s-a întors din Rusia săptămâna trecută și i-a spus lui Trump că Putin vrea să se întâlnească. Trump vede asta ca pe o progres, „așa că va merge să-l asculte”, a spus oficialul citat de Politico. Astfel, dorința lui Trump de a avea o întâlnire fără condiții prealabile cu Putin subliniază mai degrabă dorința sa de a încheia războiul din Ucraina și convingerea pe liderul american care o are în propria capacitate de a descifra intențiile lui Putin.

„După ce vorbesc (cei doi lideri - n.r.), Trump va putea evalua cât de serios este Putin în legătură cu pacea”, a spus un al doilea oficial de la Casa Albă.

Trump a afirmat luni că ar putea ști „în două minute” de la întâlnirea cu Putin dacă progresele sunt posibile. „Aș putea spune: «mult noroc, continuați să luptați», sau aș putea spune că putem face un acord”, a declarat președintele american.

Editor : M.L.