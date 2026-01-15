Live TV

Noi incidente în Minneapolis. Federalii au împușcat un bărbat din Venezuela. „ICE să părăsească imediat orașul și statul”

Data actualizării: Data publicării:
Noi incidente în Minneapolis
Noi incidente în Minneapolis Foto: Profimedia

Un agent al poliţiei federale americane pentru imigrare (ICE) a împuşcat în picior un bărbat venezuelean miercuri la Minneapolis, au declarat autorităţile municipale, îndemnând populaţia să „rămână calmă”, la o săptămână după ce o femeie din acelaşi oraş, Renee Good, a fost împuşcată mortal, potrivit AFP.

„Înţelegem că există furie”, au scris autorităţile municipale pe reţeaua de socializare X, adăugând că „oraşul Minneapolis cere din nou ca ICE să părăsească imediat oraşul şi statul”.

Oficialii Ministerului Securităţii Interne au confirmat împuşcătura, afirmând că „un străin în situaţie ilegală provenind din Venezuela” s-a opus arestării sale după un control rutier.

„În timp ce suspectul şi reprezentantul forţelor de ordine se luptau la pământ, două persoane au ieşit dintr-un apartament vecin şi l-au atacat şi ele pe agentul forţelor de ordine cu o lopată de zăpadă şi o mătură”, a explicat ministerul.

Poliţistul a tras atunci „un foc de armă în scop defensiv pentru a-şi proteja viaţa”, lovind bărbatul în picior, potrivit instituţiei.

Aleşii din Minneapolis şi din statul Minnesota au denunţat acţiunile agenţilor Ministerului Securităţii Interne, inclusiv ale celor de la ICE.

Într-un videoclip publicat miercuri pe X, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a denunţat „haosul, perturbările şi traumele pe care guvernul federal le provoacă comunităţii noastre”, descriind interogatoriile efectuate din uşă în uşă de agenţii ICE „înarmaţi, mascaţi şi insuficient instruiţi”.

Citește și

Procurori federali, demisii în masă. Posibilă cauză: lipsa anchetei privind încălcarea drepturilor civile în cazul cazul Renee Good


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
3
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
4
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
5
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Digi Sport
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politie masina noaptea girofar
Un șofer din Huedin, fără carnet și sub influența alcoolului, prins că transporta șapte minori în mașină
agenți ICE în Minneapolis se luptă cu protestatarii
Statul Minnesota dă în judecată administrația Trump după raidurile ICE: „Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă”
Imagine ilustrativă cu un caiac pe un râu.
Un bărbat din Dâmboviţa, care era dat dispărut, a fost găsit mort în albia unui râu. Ce arată primele date ale polițiștilor
renee good
Femeia din Minneapolis, filmată cu câteva secunde înainte de a fi ucisă de un agent ICE. Care au fost ultimele ei cuvinte
Demonstrații în SUA împotriva acțiunilor ICE
Toate școlile din Minneapolis și-au anulat cursurile în urma acțiunilor ICE. Federalii au descins la un liceu unde învățau hispanici
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau...
spital constanta2
Noi acuzații grave la Spitalul Județean Constanța. Suspiciuni de...
steagul sua si groenlanda
Danemarca neagă prezența chineză „masivă” în Groenlanda: „nici nave...
politie
Gafă a Ministerului de Interne de Ziua Culturii Naționale: titlul și...
Ultimele știri
Stabilitatea financiară globală, sub presiune în urma tensiunilor Trump-Fed. Bancher: „Pieţele, prea calme având în vedere riscurile”
Un român la un pas de coma alcoolică a mers 30 de km pe contrasens pe o autostradă din Germania. Cum a încercat poliția să-l oprească
Netflix insistă și pregătește o ofertă integral în cash pentru a cumpăra studiourile şi serviciile de streaming Warner Bros. Discovery
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Salariu uriaș pentru Cătălin Cîrjan în Ucraina. Ce ofertă de nerefuzat i-a făcut Metalist. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Află ce impozit pe mașină trebuie să plătești în 2026, în funcție de localitate! Orașele în care șoferii sunt...
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Ce este Biroul de Credit și cum funcționează: tot ce trebuie să ştii despre profilul financiar
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Sărut sub luminițele de la patinoar. Keanu Reeves și Alexandra Grant, mai îndrăgostiți ca niciodată, pe...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Ce pensie va avea un soldat și un ofițer? Sume mai mari decât pensiile civile, deși muncesc mai puțin
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Detalii despre Tommy Lee Jones, la două săptămâni de la moartea fiicei sale: "Iese din casă doar pentru...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...