Noii prieteni ai SUA: Rusia, Coreea de Nord și Belarus. Cum a ajuns America lui Trump să treacă de partea „axei dictatorilor”

Printr-o decizie care a redesenat ordinea internațională, votând împotriva rezoluției ONU prin care Adunarea Generală a condamnat invazia Rusiei în Ucraina, președintele american Donald Trump a aruncat Statele Unite în tabăra țărilor paria, alături de state precum Coreea de Nord, Belarus și Sudan, și în opoziție cu cei mai apropiați aliați ai Americii de la Al Doilea Război Mondial și până în prezent.

Dacă vechea vorbă „spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești” este adevărată, atunci Trump tocmai ce a transmis întregii lumi un mesaj clar despre ce planuri are pentru al doilea său mandat de președinte, scrie The New York Times.

Ar fi greu de imaginat o demonstrație mai puternică a felului în care Trump a recalibrat poziția Americii în lume, după doar o lună de când a revenit la Casa Albă, decât ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămâna la ONU.

Statele Unite s-au găsit în aceeași tabără cu Rusia, Coreea de Nord și Belarus, și în opoziție cu Marea Britanie, Franța, Germania, Canada, Italia, Japonia și majoritatea țărilor de pe glob.

Cu toate că lideri din Polonia, Franța, Regatul Unit și, mai nou, Ucraina s-au întâlnit sau urmează să se întâlnească cu Trump la Washington în această perioadă, în încercarea de a-l ademeni de partea lor, europenii au realizat deja că au de-a face cu un președinte american care nu împărtășește cu ei aceleași valori și nici nu consideră că prioritățile lor se aliniază cu interesele Statelor Unite.

Fostă ambasadoare a Statelor Unite la ONU: „Trump face jocurile Rusiei clar și fără nicio rușine”

În cazul în care colaborarea Statelor Unite cu țări precum Rusia va continua, Europa, Canada și aliații lor din Asia ar putea fi forțați să își croiască propriul lor drum separat de America lui Trump și să caute alianțe în altă parte.

„Trump face jocurile Rusiei clar și fără nicio rușine, aliniind SUA cu adversarele noastre și împotriva aliaților noștri din tratat”, a spus Susan E. Rice, fostă ambasadoare a Americii la ONU în mandatul lui Barack Obama și, mai apoi, consiliera sa în securitate națională. „Cu toții trebuie să ne întrebăm de ce?”

Liderii europeni au rămas uluiți de votul Statelor Unite în Adunarea Generală a ONU, cât și de rezoluția alternativă propusă de America prin Consiliul de Securitate în care nu a dat vina pe Rusia pentru invazie. La acel vot, SUA, China și Rusia au votat pentru adoptarea rezoluției, în timp ce Marea Britanie, Franța și alte națiuni europene s-au abținut de la vot.

Chiar și unii republicani, care până acum au evitat să îl critice public pe Trump pentru decizii cu care nu au fost de acord, acum, nu s-au mai putut abține.

„Am fost profund tulburat de votul de azi de la ONU care ne pune de aceeași parte cu Rusia și Coreea de Nord”, a scris senatorul republica de Utah, John Curtis, pe rețelele sociale.

„Aceștia nu sunt prietenii noștri. Această postură reprezintă o schimbare dramatică de la idealurile americane pentru libertate și democrație. Cu toții ne dorim încheierea războiului, dar ea trebuie realizată în condiții care asigură suveranitatea și securitatea Ucrainei și îl descurajează pe Putin să mai urmărească alte ambiții teritoriale.”

Don Bacon, republican din Nebraska, s-a declarat îngrozit de faptul că Trump a luat partea invadatorului. „Administrația Trump a dat-o în bară rău de tot în privința Ucrainei”, a scris el online. „Marea majoritate a americanilor susține independența, libertatea și piețele libere și este împotriva agresorului și invadatorului.”

Strategia lui Trump în negocieri: „Când ajungi la o înțelegere bună, ambele părți pleacă de la masă puțin nefericite”

Membrii echipei lui Trump spun că președintele a inițiat o strategie complicată și delicată de negociere pentru a pune capăt războiului și că oricine îl critică pentru că a adoptat retorica Rusiei nu își dorește cu adevărat ca violențele din Ucraina să se încheie.

„Președintele știe cum să ajungă la o înțelegere mai bine decât oricine a preluat vreodată funcția de președinte al Americii, iar ca să obții un acord trebuie să aduci ambele părți la masă”, a spus marți Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

„Și de obicei, atunci când ajungi la o înțelegere bună, ambele părți pleacă de la masă puțin nefericite”, a mai spus Leavitt.

Dar dacă obiectivul era să îl ademenească pe Putin la masa negocierilor pentru a obține un acord de pace, același lucru nu poate fi spus și despre abordarea față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care Trump nu a încercat să îl îmbuneze în niciun fel.

Un raport al Departamentului de Stat din 2023 a arătat că printre țările care au votat cel mai des la ONU la fel ca SUA anul acela s-au numărat Canada, Marea Britanie, Australia și Franța. De partea cealaltă, țările care au votat de cele mai multe ori diferit de SUA au fost Siria, Nicaragua, Iran, Coreea de Nord, China, Cuba, Belarus și Rusia.

Principalul subiect unde SUA se află de obicei în opoziție față de aliații cei mai importanți este conflictul israeliano-palestinian.

„Când am fost eu ambasador ONU, dacă aș fi primit instrucțiuni de la Departamentul de Stat și de la Casa Albă să îi abandonez pe aliații noștri europeni și să votez cu axa autocraților, inclusiv Rusia, Coreea de Nord și Belarus, aș fi ajuns la concluzia că rușii ne-au spart și ne-au corupt sistemul de comunicații”, a spus Rice.

Trump, despre prințul moștenitor al Arabiei Saudite: „un tânăr fantastic extrem de respectat peste tot în lume”. Despre Zelenski: „un dictator”

După întâlnirea de luni cu președintele francez Emmanuel Macron, care nu a părut să schimbe în niciun fel direcția pe care Trump a adoptat-o, președintele american va primi și vizita prim-ministrului britanic Keir Starmer, joi. Liderii europeni nu au prea mari așteptări nici de la această întâlnire.

Realitatea este că Trump nu este câtuși de puțin ofensat de lideri precum Putin sau Kim Jong Un. El și-a exprimat mereu admirația față de autocrați.

Pe peretele biroului său de la Mar-a-Lago, după ce și-a terminat primul mandat de președinte, Trump a agățat o poză cu el și Kim, un dictator nemilos acuzat de Departamentul de Stat de execuții extrajudiciare, arestări abuzive, tortură, represiune, avorturi și sterilizări forțate, printre multe alte încălcări ale drepturilor omului.

În timpul unei conferințe de presă cu președintele Macron, Trump l-a adus în discuție pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. CIA a pus despre acesta că este un ucigaș care a ordonat uciderea brutală și dezmembrarea cadavrului lui Jamal Kashoggi, un jurnalist care a scris pentru Washington Post.

Trump l-a descris pe prințul saudit drept „un tânăr fantastic” care este „extrem de respectat peste tot în lume”. Președintele Statelor Unite nu a avut, însă, la fel de multe cuvinte de laudă pentru Zelenski, pe care l-a descris în trecut drept un „dictator” și un „comediant modest”.

În timp ce America a fost singura țară din grupul celor șapte membre ale Consiliul de Securitate al ONU care a votat împotriva rezoluției pentru condamnarea Rusiei, Trump a creat practic un nou club cu filiale la Moscova, Minsk și Phenian în loc de Londra, Paris și Berlin.

