Live TV

„Nu îi putem da amendă unui robot”. Ce se întâmplă când poliția oprește o mașină fără șofer care a încălcat regulile de circulație

Data publicării:
mașină autonomă oprită în trafic de poliție
Mașina fără șofer a fost trasă pe dreapta de polițiști după ce a făcut o întoarcere ilegală într-o intersecție semaforizată. Captură foto: Facebook / San Bruno Police Department

Dacă o mașină face o întoarcere ilegală, dar nu este nimeni la volan, cine primește amenda? Aceasta a fost întrebarea existențială cu care polițiștii din California s-au confruntat după ce au oprit în trafic o mașină autonomă care a încălcat regulile de circulație.

În timpul unei operațiuni în San Bruno, un oraș din apropiere de San Francisco, polițiștii au tras pe dreapta o mașină fără șofer, după ce vehiculul a făcut o întoarcere ilegală într-o intersecție semaforizată.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Departamentul de Poliție din San Bruno a postat o poză în care un ofițer de poliție se uită prin geamul mașinii și descoperă că nu este nicio persoană pe scaunul șoferului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Din moment ce nu era niciun șofer uman, nu s-a putut emite o amendă (registrele noastre de amenzi nu au o căsuță pentru 'robot')”, scrie în postarea poliției, care a precizat că a informat Waymo, compania americană de tehnologie ce operează mașina autonomă, în legătură cu „eroarea” făcută de vehicul.

„Sperăm că reprogramarea [mașinii] o va împiedica să mai facă și alte manevre ilegale”, a mai scris poliția din San Bruno.

În California, o lege care le va permite polițiștilor să emită o „notificare de neconformitate” atunci când o mașină autonomă încalcă regulile de circulație va intra în vigoare abia din iulie 2026, potrivit The Guardian.

Legea a fost introdusă după ce San Francisco s-a confruntat cu mai multe incidente provocate de mașinile autonome, inclusiv situații în care aceste vehicule au creat ambuteiaje, au acroșat un pieton, au blocat accesul mașinilor de pompieri și au circulat în zone cu traficul oprit din cauza unor incidente în desfășurare.

Odată ce noua lege va intra în vigoare, companiile care operează mașini autonome vor avea două minute la dispoziție să își mute vehiculele din zonele în care trebuie să își desfășoare activitatea echipele de intervenție.

Sistemul de conducere autonomă folosit de mașinile Waymo utilizează mai multe camere video și senzori prin care vehiculele se orientează în trafic.

Compania a trebuit să recheme în service peste 1.200 de mașini autonome anul acesta din cauza unei probleme de software care a dus la coliziuni cu lanțuri, porți și alte bariere rutiere fixe.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
4
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Dmitri Peskov
5
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Nicuşor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Se poate face...
statiunea Costinești
De ce a ajuns Costinești în topul celor mai înfricoșătoare destinații...
soldați cambodgieni la un exercițiu militar cu armata Chinei
Promovează pacea, dar livrează arme: Rolul dublu jucat de China...
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
„Drogul lui este puterea”. Motivul pentru care Lukașenko își caută...
Ultimele știri
Un nou eşec în Senatul american pentru a evita blocajul bugetar. Decizia anunțată de Casa Albă
„Următoarea Scarlett Johansson sau Natalie Portman”: Tilly Norwood, o actriţă creată de AI, a iscat scandal la Hollywood
Calendar ortodox octombrie 2025: Trei sărbători religioase importante sunt menționate cu cruce roșie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Flag of the United States waving with the American Capitol blurred in the background
De ce nu investesc americanii în România. Raport SUA: Corupție, lipsă de transparență și incompetență judecătorească
Casa Albă
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează instanțele de judecată
Xi Jinping
Atacurile cibernetice Salt Typhoon și ziua în care șeful spionajului SUA a zburat la Beijing cu un avertisment secret pentru Xi Jinping
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Ce spune Kremlinul despre rachetele Tomahawk pe care SUA le-ar putea livra Ucrainei
șofer care conduce o mașină de la distanță
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din Europa cu robotaxiuri controlate de la distanță
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Trei alternative la Laponia, mai frumoase și mai accesibile. Vacanțe de iarnă pe placul copiilor, fără să...
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Cea mai așteptată întrebare! Mădălina Ghenea a dat răspunsul: ”Condoleanțe”
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
70 de ani de la moartea cuceritorului James Dean. O mare pasiune i-a adus sfârșitul la doar 24 de ani
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...