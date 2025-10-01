„Nu îi putem da amendă unui robot”. Ce se întâmplă când poliția oprește o mașină fără șofer care a încălcat regulile de circulație

Dacă o mașină face o întoarcere ilegală, dar nu este nimeni la volan, cine primește amenda? Aceasta a fost întrebarea existențială cu care polițiștii din California s-au confruntat după ce au oprit în trafic o mașină autonomă care a încălcat regulile de circulație.

În timpul unei operațiuni în San Bruno, un oraș din apropiere de San Francisco, polițiștii au tras pe dreapta o mașină fără șofer, după ce vehiculul a făcut o întoarcere ilegală într-o intersecție semaforizată.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Departamentul de Poliție din San Bruno a postat o poză în care un ofițer de poliție se uită prin geamul mașinii și descoperă că nu este nicio persoană pe scaunul șoferului.

„Din moment ce nu era niciun șofer uman, nu s-a putut emite o amendă (registrele noastre de amenzi nu au o căsuță pentru 'robot')”, scrie în postarea poliției, care a precizat că a informat Waymo, compania americană de tehnologie ce operează mașina autonomă, în legătură cu „eroarea” făcută de vehicul.

„Sperăm că reprogramarea [mașinii] o va împiedica să mai facă și alte manevre ilegale”, a mai scris poliția din San Bruno.

În California, o lege care le va permite polițiștilor să emită o „notificare de neconformitate” atunci când o mașină autonomă încalcă regulile de circulație va intra în vigoare abia din iulie 2026, potrivit The Guardian.

Legea a fost introdusă după ce San Francisco s-a confruntat cu mai multe incidente provocate de mașinile autonome, inclusiv situații în care aceste vehicule au creat ambuteiaje, au acroșat un pieton, au blocat accesul mașinilor de pompieri și au circulat în zone cu traficul oprit din cauza unor incidente în desfășurare.

Odată ce noua lege va intra în vigoare, companiile care operează mașini autonome vor avea două minute la dispoziție să își mute vehiculele din zonele în care trebuie să își desfășoare activitatea echipele de intervenție.

Sistemul de conducere autonomă folosit de mașinile Waymo utilizează mai multe camere video și senzori prin care vehiculele se orientează în trafic.

Compania a trebuit să recheme în service peste 1.200 de mașini autonome anul acesta din cauza unei probleme de software care a dus la coliziuni cu lanțuri, porți și alte bariere rutiere fixe.

Editor : Raul Nețoiu