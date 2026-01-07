De ce refuză Polymarket să platească pariuri de 10 milioane de dolari privind Venezuela și SUA. Problema cu termenul „invazie”

Polymarket refuză să plătească pariurile celor care au prezis că SUA vor „invada” Venezuela. Platforma de predicții contestă catalogarea raidului SUA din Venezuela drept o invazie, în lupta pentru pariuri în valoare de peste 10,5 milioane de dolari, scrie Financial Times.

Polymarket contestă faptul că misiunea de capturare a lui Nicolás Maduro a constituit o invazie și a declarat că va onora un contract de predicție numai dacă armata SUA preia controlul asupra teritoriului venezuelean.

Decizia pieței de predicții a înfuriat pariorii și a alimentat controversa din jurul unui pariu câștigător privind momentul capturării lui Maduro, care a adus unui parior misterios câștiguri de peste 400.000 de dolari. Disputa privind definiția termenului „invazie” evidențiază doar una dintre controversele cu care se confruntă această industrie, în mare parte nereglementată.

Polymarket — care abia recent a obținut aprobarea autorităților de reglementare pentru a opera legal în SUA — afirmă pe site-ul său web că va rezolva contractul „Vor invada SUA Venezuela până la...?” dacă SUA „vor începe o ofensivă militară menită să stabilească controlul asupra oricărei părți a Venezuelei” până la una dintre cele trei date oferite de sistem.

„Sursa de rezolvare pentru această piață va fi un consens al surselor credibile”, adaugă acesta.

Platformele de predicție, precum Polymarket, nu fac de obicei pariuri direcționale pe propriile piețe. Mai degrabă, ele acționează ca intermediari care potrivesc pozițiile lungi și scurte și judecă rezultatul evenimentelor, percepând o taxă în acest proces.

După capturarea și extragerea lui Maduro din complexul său din Caracas de către forțele speciale americane sâmbătă dimineața, președintele Donald Trump a declarat că SUA vor dicta politicile națiunii latino-americane care vor fi aplicate de liderii regimului rămas.

Prețurile la această întrebare au crescut la scurt timp după raid, dar au scăzut sub 5% când platforma a decis să nu încheie contractul. Platforma a rezolvat un contract similar – „Forțele americane în Venezuela până la...?” – în favoarea poziției „da” la câteva ore după raidul de sâmbătă.

În prezent, sunt pariate peste 10,5 milioane de dolari pe contract — majoritatea cu termen limită 31 ianuarie, restul pe contracte care se încheie în martie și decembrie. Utilizatorii care, în unele cazuri, au pariat zeci de mii de dolari pe o invazie americană, au recurs la secțiunea de comentarii a Polymarket pentru a-și exprima frustrarea.

„Polymarket a ajuns la un nivel de arbitrariu total”, a spus un utilizator numit Skinner. „Cuvintele sunt redefinite după bunul plac, detașate de orice semnificație recunoscută, iar faptele sunt pur și simplu ignorate. Faptul că o incursiune militară, răpirea unui șef de stat și preluarea controlului asupra unei țări nu sunt clasificate ca invazie este pur și simplu absurd.”

Polymarket nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Pariul pe capturarea lui Maduro a reînviat îngrijorarea cu privire la faptul că traderii profită în mod nedrept de avantajul informațional de care dispun, după un alt incident din anul trecut, în care un trader a pariat cu succes pe câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Momentul pariurilor pe contractele din Venezuela părea să indice că traderul avea cunoștințe prealabile despre acțiunea militară.

Contul anonim, creat pe 26 decembrie, a plasat o serie de pariuri pe patru întrebări legate de acțiunile SUA în Venezuela în zilele premergătoare operațiunii lui Trump.

Utilizatorul a pariat peste 32.000 de dolari că Maduro va fi îndepărtat de la putere până la sfârșitul lunii ianuarie, când poziția „da” se tranzacționa la o medie de 7 cenți — ceea ce implica o probabilitate de 7% de a fi înlăturat. Această piață a plătit 100 de cenți când Maduro a fost scos din țară pe 3 ianuarie, aducând traderului un profit de 400.000 de dolari.

Editor : B.E.