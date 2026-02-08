Live TV

Vicepreședintele SUA JD Vance și soția sa Usha Vance participă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, pe stadionul San Siro, 6 februarie 2026, Milano, Italia Foto: Profimedia

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întâmpinat cu huiduieli când a apărut la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, vineri, deşi telespectatorii americani care urmăreau transmisiunea NBC nu au ştiut de această primire. Reacţia a fost transmisă de postul canadian CBC, iar un comentator a spus: „Iată-l pe vicepreşedintele JD Vance şi soţia sa, Usha - oops, nu sunt... uh... sunt multe huiduieli pentru el. Fluierături, câteva aplauze”, scrie News.ro.

Atunci când echipa SUA a intrat pe stadionul San Siro în timpul paradei naţiunilor, vineri, la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă, patinatoarea de viteză Erin Jackson a condus delegaţia într-un val de ovaţii. Câteva momente mai târziu, când camerele de filmat l-au fixat pe vicepreşedintele SUA JD Vance şi pe Usha Vance, o mare parte a publicului a răspuns cu huiduieli. Nu erau huiduieli subtile, ci clare şi susţinute. Telespectatorii canadieni le-au auzit. Jurnaliştii aşezaţi în tribuna presei din tribuna superioară le-au auzit clar. Însă, telespectatorii americani care se uitau la NBC nu le-au auzit, relatează corespondentul The Guardian de la Milano Bryan Armen Graham. 

Potrivit corespondentului The Guardian la Milano, CBC a transmis evenimentul. BBC l-a transmis în direct pe blog. Fanii l-au înregistrat. În câteva minute, mai multe versiuni ale aceluiaşi eveniment circulau online - unele cu huiduieli, altele fără - transformând ceea ce ar fi putut fi o producţie de rutină într-un studiu de caz privind asimetria informaţională.

„NBC a negat că ar fi editat sunetul mulţimii, deşi este dificil de explicat de ce huiduielile atât de audibile în stadion şi în alte transmisiuni au lipsit pentru telespectatorii din SUA. Însă, într-un sens mai larg, devine din ce în ce mai dificil, nu mai uşor, să controlezi realitatea atunci când restul lumii are propriile unghiuri de filmare. Şi asta ridică o întrebare incomodă, în contextul în care Statele Unite se pregătesc să găzduiască două dintre cele mai mari evenimente sportive de pe planetă: Cupa Mondială de Fotbal din 2026 şi Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles", a subliniat Graham.

Sean Ingle, de la The Guardian, a fost şi el prezent la ceremonie şi a remarcat huiduielile, la fel ca şi Christine Brennan, de la USA Today. Cu toate acestea, în transmisiunea NBC, huiduielile nu au fost auzite şi nici menţionate când Vance a apărut pe ecran, echipa de comentatori limitându-se să spună „JD Vance”. Acest lucru nu a împiedicat difuzarea şi distribuirea imaginilor cu huiduielile pe reţelele de socializare din SUA. Casa Albă a postat un clip cu Vance aplaudând în emisiunea NBC, fără huiduieli.

Vineri nu a fost prima dată când s-au luat măsuri pentru a împiedica telespectatorii americani să asiste la manifestări de dezacord faţă de administraţia Trump. La US Open din septembrie, organizatorii turneului au cerut posturilor de televiziune să nu difuzeze reacţia publicului faţă de Donald Trump, care a asistat la finala masculină. O parte din mesajul transmis era următorul: „Rugăm toate posturile de televiziune să se abţină de la difuzarea oricăror perturbări sau reacţii ca răspuns la prezenţa preşedintelui în orice calitate”.

Vineri, la Milano, sute de oameni au protestat faţă de prezenţa agenţilor Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA (ICE) la Jocurile Olimpice din acest an. Departamentul de Stat al SUA a declarat că mai multe agenţii federale, inclusiv ICE, vor fi prezente la Jocuri pentru a ajuta la protejarea americanilor aflaţi în vizită. Departamentul de Stat a declarat că unitatea ICE din Italia este separată de cele implicate în represiunea imigraţiei din Statele Unite.

Înainte de ceremonie, schiorul Hunter Hess a declarat că are sentimente contradictorii în legătură cu reprezentarea Statelor Unite în contextul politic actual.

„Evident, se întâmplă multe lucruri care nu îmi plac”, a spus el. „Faptul că port steagul nu înseamnă că reprezint tot ceea ce se întâmplă în Statele Unite”.

Vance nu a fost singura persoană care a stârnit reacţii negative. Cei patru sportivi care reprezentau Israelul au fost întâmpinaţi atât cu huiduieli, cât şi cu aplauze când au apărut la ceremonia de deschidere.

„Nu ne place să vedem huiduieli, indiferent de ţara din care provin sportivii. Este important să ne susţinem sportivii”, a spus Adams. „Dacă vrei să fii filozofic în privinţa asta, o idee [pe care o avem la CIO] este că sportivii nu ar trebui să fie pedepsiţi pentru acţiunile guvernelor sau ale ţărilor din care provin”.     

