Președintele venezuelean Nicolas Maduro a pledat joi împotriva unui „război nebunesc”, pe fondul escaladării tensiunilor provocate de intensificarea campaniei militare americane. Comentariul lui Maduro a venit după ce președintele american Donald Trump a declarat că a autorizat acțiuni secrete împotriva națiunii sud-americane, în cadrul unei campanii militare care vizează ceea ce Washingtonul numește „traficanți de droguri din Caraibe și Pacific”, anunță France24.

„Da, pace... pace pentru totdeauna. Fără războaie nebunești, vă rog!”, a spus Maduro în engleză într-o întâlnire cu sindicatele aliniate liderului de stânga.

Statele Unite au desfășurat avioane de luptă și nave ale marinei militare, ca parte a ceea ce numesc eforturi antidrog, dar nu au prezentat încă dovezi că țintele lor - opt bărci și o semi-submersibilă - transportau droguri.

Joi, în fața reporterilor, Trump a negat din nou că ar fi trimis bombardiere B-1B în Venezuela, dar a spus: „Nu suntem mulțumiți de ei. Au golit închisorile lor în țara noastră”.

Președintele a spus că „nu vom cere neapărat o declarație de război” din partea Congresului, care are puterea constituțională de a face acest lucru. „Vom ucide pur și simplu oamenii care intră în țara noastră”.

Atacurile SUA, care au început pe 2 septembrie, au ucis cel puțin 37 de persoane, potrivit unui bilanț AFP bazat pe cifrele SUA.

Operațiuni secrete ale CIA în Venezuela

Tensiunile regionale s-au intensificat ca urmare a campaniei, Maduro acuzând Washingtonul că urmărește schimbarea regimului.

Joi seara, guvernul din Trinidad și Tobago - situat în largul coastei Venezuelei - a anunțat că o navă de război americană va acosta în capitala sa în perioada 26-30 octombrie.

Ministerul de Externe din Trinidad a declarat că o unitate a pușcașilor marini americani va desfășura exerciții comune cu forțele sale de apărare. Doi dintre cei uciși în atacurile americane erau din Trinidad și Tobago.

Săptămâna trecută, Trump a declarat că a autorizat acțiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei și că ia în considerare atacuri împotriva presupuselor carteluri de droguri de pe teritoriul țării.

Președintele republican miliardar îl acuză pe Maduro că conduce un cartel de droguri, acuzație pe care liderul venezuelean o neagă.

„Știm că CIA este prezentă” în Venezuela, a declarat joi ministrul apărării al țării, Vladimir Padrino. „Este posibil să desfășoare - nu știu câte - unități afiliate CIA în operațiuni secrete... și orice încercare va eșua”.

Experții au pus la îndoială legalitatea utilizării forței letale în apele străine sau internaționale împotriva suspecților care nu au fost interceptați sau interogați.

