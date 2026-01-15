Live TV

Avertisment de la Casa Albă: Prezenţa trupelor europene în Groenlanda nu schimbă obiectivul lui Trump

Desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda, promisă Danemarcei de mai multe state europene membre ale NATO, nu va influenţa obiectivul preşedintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice, a transmis joi Casa Albă, potrivit agenţiilor AFP şi EFE.

„Nu cred că prezenţa trupelor în Europa influenţează procesul preşedintelui de luare a deciziilor şi nici nu îi va afecta în vreun fel obiectivul de a prelua Groenlanda”, a explicat la o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Declaraţia survine după ce Danemarca, ţară sub suveranitatea căreia se află teritoriul autonom al Groenlandei, a anunţat o suplimentare imediată a prezenţei sale militare pe această insulă arctică, precum şi desfăşurarea în zonă a unor exerciţii militare împreună cu parteneri europeni, printre care se numără Franţa, Suedia, Norvegia şi Germania.

Scopul acestor exerciţii şi desfăşurări militare anunţat oficial nu este acela de a apăra Groenlanda în faţa unei eventuale invazii americane, ci de a tempera preocupările Washingtonului cu privire la securitatea insulei şi a regiunii arctice, după ce Trump a reproşat Danemarcei că ar neglija această securitate în faţa a ceea ce el susţine că ar fi ameninţări din partea Rusiei şi Chinei în acea regiune strategică.

Trump mai susţine că prezenţa militară americană stabilită pe această insulă bogată în resurse minerale încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă. Atât guvernul local din Groenlanda, cât şi cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, însă Trump nu a exclus preluarea ei prin forţă, notează sursele citate de Agerpres.

Vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de stat american Marco Rubio i-au primit miercuri la Casa Albă pe ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, şi pe omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt.

La această întâlnire a fost convenită crearea unui grup de lucru despre care miniştrii Rasmussen şi Motzfeldt au declarat că va avea ca scop să abordeze „dezacordurile” cu Washingtonul. Dar Casa Albă a prezentat o versiune diferită cu privire la acest scop, afirmând că în cadrul grupului de lucru „vor continua discuţii tehnice privind cumpărarea Groenlandei” de către SUA.

