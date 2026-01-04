Putin „ucide prea mulți oameni”, acuză Trump. Liderul de la Casa Albă anunță că nu este „deloc încântat” de acțiunile președintelui rus

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat noi critici la adresa președintelui rus Vladimir Putin, pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la soarta negocierilor de pace dintre SUA și Rusia privind Ucraina, anunță Kyiv Independent. „Nu sunt încântat de Putin. El ucide prea mulți oameni”, a declarat Trump reporterilor în cadrul unei conferințe de presă în care a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro.

Comentariile lui Trump vin în contextul în care administrația președintelui american continuă să poarte discuții cu oficialii ucraineni și ruși în încercarea de a media un acord de pace în războiul de aproape patru ani.

Președintele Volodimir Zelenski a prezentat un cadru pentru un plan de pace revizuit în 20 de puncte pe 23 decembrie, după ce un plan inițial în 28 de puncte susținut de SUA a fost respins vehement de Kiev ca fiind „capitulare”.

În ciuda participării Rusiei la negocierile de pace, Moscova a respins în repetate rânduri un armistițiu, Putin susținând cereri maximaliste pentru a pune capăt războiului.

În ultimele săptămâni, Moscova a răspândit dezinformare într-o aparentă încercare de a submina negocierile de pace conduse de SUA. Rusia a afirmat că un atac cu drone ucrainene a vizat reședința președintelui rus Vladimir Putin pe 29 decembrie. Atât Ucraina, cât și Agenția Centrală de Informații a SUA au negat că ar fi avut loc o astfel de tentativă de atac.

„Cred că facem progrese, dar acesta este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”, le-a declarat Trump reporterilor.

Pe 2 ianuarie, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a avertizat că Rusia ar putea pregăti „o provocare de amploare cu victime umane” ca parte a eforturilor sale de a perturba negocierile de pace mediate de SUA.

Serviciul de Informații Externe a declarat că prevede cu „probabilitate ridicată” că serviciile speciale ruse ar putea planifica o provocare armată, care ar urma să aibă loc în ajunul sau în ziua de Crăciun, conform calendarului iulian, pe 7 ianuarie. Posibila provocare ar putea avea loc la o clădire religioasă sau în alte locuri cu o semnificație simbolică importantă, fie în Rusia, fie în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, a adăugat acesta.

Rusia a continuat să intensifice atacurile împotriva orașelor ucrainene în ultima lună, vizând rețelele energetice ale țării.

Editor : C.A.