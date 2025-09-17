Live TV

Rezerva Federală a SUA a decis să reducă dobânda de referință pentru prima dată în 2025, în ciuda creșterii inflației

Data publicării:
sigla rezervei federale a SUA
Rezerva Federală a SUA. Foto: Profimedia Images

Rezerva Federală (Fed) a redus miercuri dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual şi a indicat că va continua să relaxeze treptat condiţiile de creditare în restul anului, pe fondul îngrijorărilor privind încetinirea pieţei muncii. Decizia a fost susţinută de majoritatea oficialilor numiţi de preşedintele Donald Trump, singura opoziţie venind din partea noului guvernator Stephen Miran, care dorea o reducere mai mare, relatează Reuters

Miran, care s-a alăturat Fed marţi şi se află în concediu din funcţia de şef al Consiliului Economic al Casei Albe, a cerut o reducere mai agresivă, de 0,5 puncte procentuale. 

Noua decizie mută intervalul dobânzii de politică monetară la 4,00%–4,25%. Totodată, proiecţiile publicate miercuri arată că Fed anticipează încă două reduceri de câte 0,25 puncte procentuale, la şedinţele rămase în 2025. 

Reducerea ratei dobânzii, împreună cu previziunile care indică faptul că se anticipează încă două reduceri de un sfert de punct procentual în cadrul celor două reuniuni de politică monetară rămase din acest an, arată că oficialii Fed au început să minimizeze riscul ca politicile comerciale volatile ale administrației să alimenteze inflația persistentă și sunt acum mai preocupați de creșterea încetinită a economiei americane și de probabilitatea creșterii șomajului. 

„Comitetul este atent la riscurile ambelor obiective ale mandatului său şi apreciază că riscurile negative pentru ocuparea forţei de muncă au crescut. Crearea de locuri de muncă a încetinit, iar rata şomajului a urcat”, se arată în comunicatul Fed. 

Potrivit proiecţiilor actualizate, rata inflaţiei ar urma să rămână la 3% la finalul anului, peste ţinta de 2%, nivel neschimbat faţă de estimările din iunie. 

Prognoza pentru şomaj a fost menţinută la 4,5%, iar cea pentru creşterea economică a fost uşor ridicată, la 1,6%, faţă de 1,4% anterior. 

Noile estimări arată că riscurile de stagflaţie s-au redus, oficialii Fed mizând pe faptul că o relaxare mai rapidă a politicii monetare poate contracara creşterea şomajului, în timp ce inflaţia scade treptat anul viitor. 

Tot mai mulţi oficiali au adoptat ideea că tarifele impuse de Trump vor avea doar un impact temporar asupra inflaţiei. Susţinători ai noii abordări au fost şi guvernatorul Christopher Waller şi vicepreşedinta pentru supraveghere Michelle Bowman, care în iulie votaseră împotriva menţinerii dobânzii neschimbate. 

Miran a rămas însă pe o poziţie mai radicală: el a anticipat pentru finalul lui 2025 o dobândă de 2,875%, cu 0,75 puncte procentuale sub următoarea estimare cea mai scăzută. 

În favoarea deciziei a votat şi guvernatoarea Lisa Cook, prezentă la şedinţă în pofida încercării lui Trump de a o demite, respinsă de două instanţe federale. 

Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
