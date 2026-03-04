Live TV

Scott Bessent intervine în tensiunile SUA - Spania, după ce Trump a amenințat cu ruperea relațiilor comerciale: „Foarte necooperanți”

U.S. Treasury Secretary attend the US-China trade talks in Kuala Lumpur
Scott Bessent. Foto: REUTERS/Hasnoor Hussain

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a reiterat miercuri amenințarea președintelui Donald Trump de a opri comerțul cu Spania, argumentând că Madridul „a pus în pericol viețile americanilor” prin interzicerea utilizării de către Washington a bazelor militare operate în comun în Spania pentru a ataca Iranul, relatează Politico.

Orice politică care „încetinește capacitatea noastră de a ne angaja și de a duce acest război în cel mai rapid și eficient mod” reprezintă o amenințare pentru americani, a declarat Bessent într-un interviu acordat CNBC.

„Spaniolii s-au arătat foarte necooperanți în ceea ce privește bazele americane și ceea ce puteam face cu avioanele noastre chiar în momentul în care lansam operațiunea”, a adăugat el.

Refuzul Madridului de a permite Washingtonului să utilizeze bazele aeriene Morón de la Frontera și Rota pentru a ataca Iranul în acest weekend l-a determinat pe Trump să amenințe că „va întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania” și să ia în considerare impunerea unui embargo asupra țării marți.

Un acord din 1953 cu SUA conferă Spaniei dreptul de a decide asupra modului în care sunt utilizate forțele americane staționate pe teritoriul său. Administrația Trump ar putea invoca faptul că măsurile luate de Madrid au pus în pericol viața americanilor pentru a justifica impunerea de tarife asupra Spaniei, notează sursa citată.

Bessent a afirmat că amenințările cu sancțiuni economice reflectă „frustrarea” lui Trump față de guvernul prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez. „Au fost niște actori groaznici”, a adăugat el.

Secretarul Trezoreriei a reamintit refuzul Madridului de a ceda cererii Washingtonului ca membrii NATO să aloce 5% din PIB-ul lor cheltuielilor militare și a criticat Spania pentru că este un „parazit”.

„Spaniolii nu vor să-și plătească partea care le revine și spun că au între noi și Rusia Pirineii”, a spus Bessent. „Ei bine, Statele Unite au Oceanul Atlantic și suntem cei mai mari contribuabili la NATO”.

Amintim că premierul spaniol Pedro Sanchez a răspuns, miercuri, amenințărilor lansate de liderul american la adresa țării sale, reiterând că Madridul se plasează de partea dreptului internațional în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu. 

„Poziția guvernului spaniol în această situație este clară și consecventă. Este aceeași pe care am menținut-o în Ucraina, precum și în Gaza. În primul rând, spunem nu la încălcarea dreptului internațional, care ne protejează pe toți, în special pe cei mai vulnerabili, populația civilă. În al doilea rând, spunem nu la presupunerea că lumea își poate rezolva problemele doar prin conflicte, prin bombe. Și în final, spunem nu la repetarea greșelilor din trecut”, a declarat într-un discurs televizat, adresat naţiunii, Pedro Sanchez.

