Șeful Trezoreriei SUA: Decizia Beijingului privind pământurile este o confruntare „China versus restul lumii”

Scott Bessent, șeful Trezoreriei SUA, a criticat miercuri, 15 octombrie, limitarea exporturilor de metale rare impuse de Beijing, calificând decizia drept „China vs. restul lumii” și afirmând că Washingtonul și aliații săi „nu vor fi nici comandați, nici controlați”, relatează France24.

„Acesta ar trebui să fie un semnal clar pentru aliații noștri că trebuie să colaborăm, și vom colabora”, a declarat Bessent reporterilor în cadrul unei conferințe de presă.

Declarațiile acestuia au fost făcute în contextul reuniunii liderilor economici mondiali la Washington, în această săptămână, cu ocazia întâlnirilor de toamnă ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale.

„Ar trebui să colaborăm pentru a reduce riscurile și a diversifica lanțurile noastre de aprovizionare, îndepărtându-ne cât mai repede posibil de China”, a îndemnat Bessent.

Afirmația sa a fost făcută la câteva zile după ce Beijingul a anunțat noi controale asupra exportului de tehnologii și produse din pământuri rare. China este cel mai mare producător mondial de minerale utilizate la fabricarea magneților esențiali pentru industria auto, electronică și de apărare.

Bessent a susținut că Washingtonul „ar prefera să nu” ia măsuri de represalii substanțiale împotriva Chinei, așteptându-se ca săptămâna aceasta să aibă loc noi discuții cu Beijingul.

Miercuri dimineață, Bessent a declarat pentru CNBC că este „optimist” în privința negocierilor comerciale cu China, în ciuda tensiunilor crescânde.

Războiul comercial dintre Washington și Beijing s-a reaprins în al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, cu taxe reciproce care au atins la un moment dat valori de trei cifre, perturbând lanțurile de aprovizionare.

Ambele părți au redus tarifele, dar armistițiul rămâne fragil și urmează să expire la începutul lunii noiembrie.

Cu cele mai recente controale privind pământurile rare, președintele american a amenințat cu o taxă suplimentară de 100% asupra mărfurilor din China, începând cu 1 noiembrie.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a avertizat miercuri, în cadrul conferinței de presă, că Washingtonul intenționează să majoreze tarifele vamale sau să introducă alte măsuri de control al exporturilor.

Cu toate acestea, el și-a exprimat speranța că China va renunța la restricțiile privind exportul de metale rare.

Bessent a declarat că este posibilă prelungirea pauzei în aplicarea tarifelor vamale ridicate, în schimbul amânării măsurilor de control privind exportul de metale rare.

„Este posibil să acceptăm o perioadă mai lungă în schimbul unei amânări? Poate”, a spus Bessent. „Dar toate acestea vor fi negociate în următoarele săptămâni, înainte ca liderii să se întâlnească în Coreea de Sud”.

Liderii celor două cele mai mari economii ale lumii sunt așteptați să poarte discuții la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care va începe la sfârșitul acestei luni.

Bessent a declarat anterior pentru CNBC că Trump intenționează în continuare să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping la summit. Greer a declarat miercuri că „nu este vorba doar despre Statele Unite”.

„Anunțul Chinei nu este altceva decât o încercare de a prelua controlul asupra lanțului global de aprovizionare”, a afirmat el. „Această măsură nu este o represalie proporțională. Este o formă de coerciție economică asupra tuturor țărilor din lume”.

