Live TV

Șeful Trezoreriei SUA: Decizia Beijingului privind pământurile este o confruntare „China versus restul lumii”

Data publicării:
Scott Bessent
Foto: Ken Cedeno via Reuters

Scott Bessent, șeful Trezoreriei SUA, a criticat miercuri, 15 octombrie, limitarea exporturilor de metale rare impuse de Beijing, calificând decizia drept „China vs. restul lumii” și afirmând că Washingtonul și aliații săi „nu vor fi nici comandați, nici controlați”, relatează France24.

 „Acesta ar trebui să fie un semnal clar pentru aliații noștri că trebuie să colaborăm, și vom colabora”, a declarat Bessent reporterilor în cadrul unei conferințe de presă.

Declarațiile acestuia au fost făcute în contextul reuniunii liderilor economici mondiali la Washington, în această săptămână, cu ocazia întâlnirilor de toamnă ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale.

„Ar trebui să colaborăm pentru a reduce riscurile și a diversifica lanțurile noastre de aprovizionare, îndepărtându-ne cât mai repede posibil de China”, a îndemnat Bessent.

Afirmația sa a fost făcută la câteva zile după ce Beijingul a anunțat noi controale asupra exportului de tehnologii și produse din pământuri rare. China este cel mai mare producător mondial de minerale utilizate la fabricarea magneților esențiali pentru industria auto, electronică și de apărare.

Bessent a susținut că Washingtonul „ar prefera să nu” ia măsuri de represalii substanțiale împotriva Chinei, așteptându-se ca săptămâna aceasta să aibă loc noi discuții cu Beijingul.

Miercuri dimineață, Bessent a declarat pentru CNBC că este „optimist” în privința negocierilor comerciale cu China, în ciuda tensiunilor crescânde.

Războiul comercial dintre Washington și Beijing s-a reaprins în al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, cu taxe reciproce care au atins la un moment dat valori de trei cifre, perturbând lanțurile de aprovizionare.

Ambele părți au redus tarifele, dar armistițiul rămâne fragil și urmează să expire la începutul lunii noiembrie.

Cu cele mai recente controale privind pământurile rare, președintele american a amenințat cu o taxă suplimentară de 100% asupra mărfurilor din China, începând cu 1 noiembrie.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a avertizat miercuri, în cadrul conferinței de presă, că Washingtonul intenționează să majoreze tarifele vamale sau să introducă alte măsuri de control al exporturilor.

Cu toate acestea, el și-a exprimat speranța că China va renunța la restricțiile privind exportul de metale rare.

Bessent a declarat că este posibilă prelungirea pauzei în aplicarea tarifelor vamale ridicate, în schimbul amânării măsurilor de control privind exportul de metale rare.

„Este posibil să acceptăm o perioadă mai lungă în schimbul unei amânări? Poate”, a spus Bessent. „Dar toate acestea vor fi negociate în următoarele săptămâni, înainte ca liderii să se întâlnească în Coreea de Sud”.

Liderii celor două cele mai mari economii ale lumii sunt așteptați să poarte discuții la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care va începe la sfârșitul acestei luni.

Bessent a declarat anterior pentru CNBC că Trump intenționează în continuare să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping la summit. Greer a declarat miercuri că „nu este vorba doar despre Statele Unite”.

„Anunțul Chinei nu este altceva decât o încercare de a prelua controlul asupra lanțului global de aprovizionare”, a afirmat el. „Această măsură nu este o represalie proporțională. Este o formă de coerciție economică asupra tuturor țărilor din lume”.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
5
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Digi Sport
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sofer, ride sharing
Cum funcționează evaziunea fiscală din ride-sharing. Schema care a...
Luca Protopopescu
Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat...
Elicopter
Black Hawk a fost reinventat. Pe structura sa s-a construit o dronă...
Poliția Română
Fiul lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv, după ce şi-ar fi...
Ultimele știri
Nicușor Dan, discuție „productivă” cu Antonio Costa. Ce a vorbit șeful statului cu preşedintele Consiliului European
Patru administratori de firmă au fost reținuți în dosarul de evaziune fiscală din Timișoara. Cum au încercat să păcălească statul
Un oficial din cabinetul lui Benjamin Netanyahu ignoră optimismul lui Donald Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
top-secret-files
Un fost consilier guvernamental american, acuzat că a sustras documente secrete şi s-a întâlnit cu oficiali chinezi
china ue shutterstock_116484256
Strategie cu miză mare. Cum vrea UE vrea să oblige companiile chineze să transfere tehnologie către firmele europene
Thames House, the headquarters of the British Security Service (MI5) is seen in London
Avertisment rar al celebrului serviciu secret britanic MI5. Ce mesaj public are pentru politicienii din Marea Britanie
Xi Jinping
Disparițiile sinistre ale unora dintre cei mai bogați patroni din China. Ce se întâmplă cu magnații de pe lista neagră a lui Xi Jinping
Scott Bessent
Trump vrea o întrevedere cu Xi în Coreea de Sud, anunță șeful Trezoreriei SUA. Bessent: „China este o economie de comandă și control”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Fanatik.ro
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce le-a interzis Mircea Lucescu tricolorilor să facă la meciul cu Austria! Dezvăluirea selecționerului...
Adevărul
Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul...
Playtech
Care sunt gradele în armată și cine ajunge în prima linie în caz de război. Ce rol are fiecare militar în...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Pe față! Cum a fost numit Cosmin Olăroiu în Emirate, după ce a ratat calificarea directă la Mondial
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Gest incredibil de solidaritate. Directorul Muzeului Astra, premiat la Bruxelles, a dormit în maşină pentru...
Newsweek
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia?
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...