Armata Statele Unite ale Americii a anunțat că a lovit și a scufundat o corvetă iraniană din clasa Jamaran, în apropierea portului Chabahar, în Golful Oman, în contextul intensificării operațiunilor militare împotriva țintelor iraniene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit unui comunicat militar american, nava „se scufundă în prezent” în largul debarcaderului Chabahar, iar forțele SUA continuă loviturile asupra obiectivelor considerate strategice. Oficialii nu au precizat deocamdată numărul victimelor sau amploarea pagubelor.