Foto SUA anunță că a scufundat o navă iraniană în Golful Oman
Data actualizării: Data publicării:
Armata Statele Unite ale Americii susține că a lovit o corvetă iraniană din clasa Jamaran, în Golful Oman. Potrivit oficialilor americani, nava s-a scufundat la scurt timp după ce a fost bombardată. Operațiunile militare ale SUA împotriva țintelor iraniene continuă în regiune, anunță Sky News.
Armata Statele Unite ale Americii a anunțat că a lovit și a scufundat o corvetă iraniană din clasa Jamaran, în apropierea portului Chabahar, în Golful Oman, în contextul intensificării operațiunilor militare împotriva țintelor iraniene.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
Potrivit unui comunicat militar american, nava „se scufundă în prezent” în largul debarcaderului Chabahar, iar forțele SUA continuă loviturile asupra obiectivelor considerate strategice. Oficialii nu au precizat deocamdată numărul victimelor sau amploarea pagubelor.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
Într-o declarație transmisă ulterior, partea americană a reiterat mesajul atribuit președintelui, potrivit căruia membrii forțelor armate iraniene, ai Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și ai poliției „trebuie să depună armele” și să abandoneze nava.
Incidentul marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și Teheran, într-un moment în care regiunea se confruntă cu un risc crescut de extindere a confruntărilor militare. Deocamdată, autoritățile de la Teheran nu au oferit o reacție oficială cu privire la informațiile prezentate de partea americană.