SUA condiționează încetarea blocadei asupra Venezuelei de plecarea lui Nicolas Maduro: „Ne vom apăra poporul”

Data publicării:
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei / Sursa foto: Profimedia Images

Președintele venezuelean Nicolas Maduro „trebuie să plece”, în caz contrar SUA vor continua blocada navală asupra țării şi confiscarea de petroliere, a declarat luni secretara pentru securitate internă a SUA, Kristi Noem, potrivit agenţiei EFE.

Afirmația vine în contextul în care Statele Unite își intensifică presiunea militară, politică și economică asupra Venezueli, prin confiscarea în Marea Caraibilor a petrolierelor care transportă petrol venezuelean.

„Noi nu doar interceptăm aceste nave. Noi transmitem de asemenea un mesaj lumii întregi: activitatea ilegală la care participă Maduro nu poate fi tolerată. El trebuie să plece. Ne vom apăra poporul", a susţinut Kristi Noem în cadrul unui interviu acordat postului Fox News. Conform spuselor sale, guvernul lui Maduro „foloseşte dolarii" câştigaţi din industria petrolieră pentru a „răspândi" droguri care „ucid următoarea generaţie de americani".

Cu toate că președintele american Donald Trump a susținut anterior că Maduro „are zilele numărate", obiectivele oficiale ale strategiei Washingtonului faţă de Venezuela, aşa cum însuşi liderul de la Casa Albă a dat de înţeles, sunt diminuarea traficului cu droguri şi recuperarea drepturilor petroliere ale companiilor americane în Venezuela, ţară unde activele şi operaţiunile petroliere au fost naţionalizate cu mulţi ani în urmă.

Maduro „ştie exact ce vreau", a susținut cel de-al 47-lea președintele al SUA în urmă cu o săptămână despre preşedintele Venezuelei, pe care-l acuză că se află în fruntea unui cartel al drogurilor. 

„El ştie mai bine decât oricine", a insistat preşedintele SUA.

Statele Unite au anunţat duminică monitorizarea unui al treilea petrolier în apropierea coastei Venezuelei, după ce Trump a ordonat o blocadă maritimă împotriva petrolierelor ce acostează în porturi din Venezuela şi marina militară americană a confiscat deja două astfel de nave, acţiuni descrise de preşedintele Maduro drept piraterie.

