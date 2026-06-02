SUA cred că Mojtaba Khamenei este în „în viaţă” şi „tot mai implicat” în conducerea Iranului, declară Marco Rubio

Statele Unite cred că liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, este „în viaţă” şi „tot mai implicat” în conducerea Iranului, declară marţi secretarul de Stat american Marco Rubio, în contextul în care negocieri ale Washingtonului cu Teheranul în vederea unei opriri a Războiului din Orientul Mijlociu bate pasul pe loc, relatează AFP.

„Cred că există semne care arată că el (Mojtaba Khamenei) se implică tot mai mult, la un anumit nivel, chiar dacă toate comunicările sale de fac în scris şi prin intermediul unor terţi”, a declarat Marco Rubio.

Şeful diplomaţiei a făcut aceste declaraţii în Senat, în cursul unei audieri în Comisia Afacerilor Externe, notează AFP, citată de News.ro.

Grav rănit după un bombardament israelian ţintit asupra unui complex din Teheran în prima zi a războiului, Mojtaba Khamenei nu a apărut niciodată în public sau în înregistrări video de când a fost numit ayatollah, pe 8 martie, fiindu-i atribuite doar mesaje scrise. El i-a luat locul tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în acel atac israelian.

