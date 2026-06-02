În ciuda negocierilor purtate în ultimele luni și a unui armistițiu fragil, relația dintre Iran și Statele Unite rămâne marcată de neîncredere și obiective incompatibile. Mai mult, pentru Teheran, confruntarea pare să fi devenit un instrument de influență regională și internațională, ceea ce reduce șansele unei păci durabile chiar și în cazul unui nou acord diplomatic, arată, într-o analiză, Foreign Affairs.

În ultimele două luni, Iranul și Statele Unite au purtat negocieri de pace sporadice și fără rezultat. După ce au încheiat un acord de încetare a focului extrem de fragil la începutul lunii aprilie, oficialii ambelor țări au făcut schimb de propuneri pe termen lung, pe care le-au respins ulterior. Au anunțat că se apropie de un fel de acord, pentru ca apoi să se bombardeze reciproc cu o ploaie de drone și rachete. „Sincer, nu-mi pasă dacă s-au terminat”, a spus Trump luni, când a fost întrebat despre rapoartele conform cărora Iranul întrerupea negocierile. Discuțiile, a declarat el, „începuseră să devină foarte plictisitoare”.

Teheranul și Washingtonul ar putea ajunge totuși la un fel de acord în lunile următoare; liderii de vârf ai niciunei părți nu par să fie nerăbdători să revină la lupte intense - deși în Iran, unii înalți oficiali sunt, remarcă Foreign Affairs. Dar chiar dacă ajung la un acord, Iranul și Statele Unite vor rămâne angajate într-un conflict mai amplu, schimbând replici acide și, poate, atacuri militare. Acest lucru se datorează, în parte, faptului că țările rămân la distanță mare în ceea ce privește disputele lor principale. Washingtonul cere în continuare ca Teheranul să-și desființeze complet programul de îmbogățire a uraniului, să predea tot uraniul îmbogățit, să înceteze sprijinul acordat aliaților regionali și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Iranul, însă, a refuzat în repetate rânduri să renunțe la îmbogățire.

Universitatea de Știință și Tehnologie din Iran, în urma unui atac aerian al Israelului.

Se afirmă că va lua în considerare celelalte cereri ale Washingtonului probabil doar după ce Statele Unite vor recunoaște controlul iranian asupra Strâmtorii Ormuz, vor despăgubi iranienii pentru pagubele de război, vor pune capăt războiului Israelului în Liban și vor debloca activele iraniene.

Dar există un alt motiv pentru care părțile nu vor ajunge la o pace adevărată: Iranul a ajuns la concluzia că conflictul este preferabil diplomației. La urma urmei, războiul pare să ajute Teheranul să-și sporească puterea internațională. Prin atacarea statelor arabe care găzduiesc baze americane, Iranul a reușit să creeze o ruptură între oficialii americani și partenerii lor din Golful Persic, care doresc cu disperare o soluționare durabilă. Prin închiderea Strâmtorii Ormuz, a forțat o serie de țări de pe tot globul să-i recunoască puterea și să negocieze soarta navelor lor. Între timp, acordurile anterioare cu Statele Unite s-au destrămat întotdeauna.

Strategia Republicii Islamice nu este, așadar, doar aceea de a supraviețui și de a rezista mai mult decât Statele Unite, așa cum se presupune de obicei. Țara nici măcar nu încearcă cu adevărat să-și rezolve disputele cu Washingtonul. În schimb, dorește să modifice fundamental modul în care Teheranul este tratat de Statele Unite, de aliații SUA și, de fapt, de întreaga lume. Aspiră să fie un pol într-o ordine multipolară și crede că războiul o ajută să atingă acest obiectiv.

Sub influență

Republica Islamică nu este străină de conflictele cu Washingtonul. Într-adevăr, încă de la începuturile sale, regimul și-a concentrat o mare parte din politica externă pe confruntarea cu Statele Unite. Dar, în mod tradițional, competiția politică internă a țării a limitat acest impuls și a obligat periodic regimul să urmărească deschideri diplomatice. Acest model a culminat în 2015, când președintele pragmatic al Iranului, Hassan Rouhani, s-a folosit de victoria sa electorală zdrobitoare pentru a negocia un acord nuclear cu Statele Unite, în ciuda obiecțiilor liderului suprem iranian Ali Khamenei. Însă prăbușirea acelui acord, provocată de retragerea Statelor Unite, și războaiele ulterioare cu Washingtonul au deplasat echilibrul intern al puterii aproape în întregime către liderii care văd un pericol mai mare în compromis decât în confruntare. În special după ce Statele Unite au început campania lor prelungită de bombardamente pe 28 februarie, vocile mai prudente ale regimului fie s-au redus la tăcere, fie s-au alăturat rândurilor liniei dure.

Ca urmare, linia dură deține acum ferm controlul asupra țării. Aceștia se simt deja răzbunați de rezultatele războiului. Mulți, de exemplu, au amenințat timp de decenii că vor închide Strâmtoarea Hormuz și vor lovi infrastructura din întreaga regiune. Dar au fost reținuți de colegii mai pragmatici, care se temeau că acest lucru ar atrage represalii militare masive și ar provoca astfel o reacție negativă internă.

Cu toate acestea, când Teheranul a trecut în sfârșit la acțiune, după ce Statele Unite și Israelul l-au asasinat pe Khamenei și au devastat infrastructura militară și civilă din întreaga țară, multe elite și cetățeni iranieni au aplaudat. Între timp, Republica Islamică a câștigat rapid pârghii de influență. Țările arabe, temându-se de un dezastru economic, au presat Statele Unite să caute pacea. Țările asiatice, care au nevoie disperată de petrolul și gazul din Golful Persic, au implorat Iranul să le ofere navelor lor trecere liberă. Chiar și liderii europeni au adoptat un ton mai conciliant. Cancelarul german Friedrich Merz - care anterior lăudase Israelul pentru că a făcut „treaba murdară” împotriva Iranului - a distanțat Berlinul de operațiuni și a declarat că Teheranul a „umilit” Washingtonul. Președintele francez Emmanuel Macron a exclus orice desfășurare militară în regiune. Mai mulți oficiali europeni au deschis canale de comunicare cu omologii lor iranieni. Vice-ministrul de externe al Norvegiei a vizitat chiar Teheranul în căutarea unei soluții.

Acest rezultat nu este surprinzător. Statele arabe nu agreează să fie atacate, iar Strâmtoarea Ormuz este o rută de tranzit majoră pentru toate tipurile de bunuri esențiale, inclusiv combustibilii fosili. Închiderea acesteia a contribuit astfel la eliminarea unei asimetrii de zeci de ani între Teheran și Washington. Anterior, cel din urmă deținea un avantaj clar în războiul economic, deoarece putea folosi sancțiuni unilaterale și controlul asupra dolarului pentru a împiedica accesul Iranului la economia globală.

În trecut, Statele Unite nu puteau face aproape nimic în această privință. Acum însă pot - și au făcut-o. Prin închiderea strâmtorii, Iranul s-a asigurat că consumatorii americani vor resimți consecințele economice de fiecare dată când se vor opri la benzinărie sau vor merge la magazin. Liderii iranieni consideră că, în timp, aceste presiuni economice interne îl vor obliga pe Trump să relaxeze aplicarea sancțiunilor. Închiderea strâmtorii afectează, desigur, și restul lumii. Dar pentru Teheran, acest lucru este cu atât mai bine, deoarece ar putea obliga alte țări să caute acorduri comerciale și financiare bilaterale cu Iranul în schimbul accesului la strâmtoare - ocolind sancțiunile SUA.

Există un ultim motiv pentru care Republica Islamică consideră războiul ca fiind util. În viziunea sa, conflictul va forța Washingtonul să-și reconsidere presupunerea că Teheranul este slab. La urma urmei, Statele Unite au suferit mai mult decât a lăsat să se înțeleagă Casa Albă; conform rapoartelor de știri americane, atacurile iraniene asupra bazelor americane au fost surprinzător de eficiente și dăunătoare și au reușit chiar să scoată din funcțiune radare scumpe de apărare antirachetă. Arsenalele de rachete ale Iranului sunt, de asemenea, mai intacte decât au susținut oficialii americani. Cu toate acestea, Iranul a suferit lovituri grave, iar armatele SUA și israeliene rămân mult mai sofisticate decât forțele armate ale Teheranului. Dar Republica Islamică a ajuns la concluzia că, indiferent de priceperea adversarilor săi, nici Israelul, nici Statele Unite nu pot învinge Iranul pe câmpul de luptă.

Prelungirea războiului reprezintă, așadar, o modalitate de a demonstra că evaluarea anterioară a Iranului făcută de Washington - potrivit căreia armata sa era slăbită, iar regimul se afla la un pas de prăpastie - a fost greșită.

Jocul cu focul

Elitele iraniene de linie dură pot fi, în mare măsură, de acord cu privire la necesitatea de a continua confruntarea cu Washingtonul. Dar ele au unele dezacorduri tactice, în special cu privire la cât de departe ar trebui să meargă Teheranul în ripostarea împotriva atacurilor americane. Unii decidenți politici susțin că Iranul a fost prea reținut în perioada de după încetarea focului și că, în loc să lanseze câteva rachete și drone asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, ar trebui să vizeze soldații americani în mod direct și continuu. În viziunea lor, doar sacii pentru cadavre vor forța Washingtonul să recalculeze adevăratul cost al confruntării continue. Alții susțin că Iranul ar trebui să se concentreze mai mult pe apărarea Hezbollahului din Liban, care rămâne sub atacul Israelului, inclusiv prin lovirea mai multor ținte americane, în speranța de a forța Washingtonul să-și țină în frâu partenerul. Elitele iraniene se ceartă, de asemenea, ocazional, cu privire la modul în care presiunea militară ar trebui completată cu un angajament diplomatic selectiv. Aceste dezbateri se desfășoară în mod deschis la televiziunea controlată de stat și la mitingurile pro-guvernamentale, unde unele personalități îi acuză pe alții că sunt excesiv de dornici de negocieri. Astfel de acuzații devin mai puternice cu fiecare rundă de discuții eșuate, al căror eșec repetat i-a determinat pe iranieni să devină și mai suspicioși față de Washington.

În acest context, susținerea publică a diplomației devine din ce în ce mai costisitoare.

Cei mai mulți europeni se opun vehement participării în războiul din Iran, ceea ce face cu atât mai riscantă o eventuală decizie a liderilor politici din Europa de a se alătura misiunilor lansate de americani în regiune.

În Iran mai există încă politicieni care se tem că conducerea țării își depășește limitele și care sunt în favoarea unor concesii pentru a ajunge la o înțelegere. Aceștia au avertizat că perturbarea continuă a piețelor energetice globale ar putea uni o mare parte a lumii împotriva Teheranului, mai degrabă decât împotriva Washingtonului; că Statele Unite dețin instrumente, inclusiv atacuri cibernetice, pe care nu le-au folosit încă și care s-ar putea dovedi mult mai paralizante; și că reluarea luptelor ar putea astfel provoca daune infrastructurii iraniene echivalente cu zeci de ani. La urma urmei, războiul a devastat deja industriile siderurgice, gaziere și petrochimice ale Iranului, generând penurii interne dureroase.

Dar Teheranul a ajuns la concluzia că aceste riscuri vor fi prezente chiar dacă va încerca să ajungă la un acord de anvergură. De fapt, ei cred că un compromis nu va face decât să pună Iranul și mai mult în pericol. Atacurile Israelului și ale Washingtonului din iunie 2025 și februarie 2026 au avut loc amândouă în mijlocul negocierilor, și astfel mulți oficiali ai regimului cred că Statele Unite văd demersurile iraniene ca pe un semn de slăbiciune. Conducerea Republicii Islamice și-a reorientat strategia în consecință, folosind negocierile ca instrument de gestionare a războiului. Se angajează în discuții mai ales pentru a demonstra celorlalte state că ia în serios diplomația, reducând astfel presiunea internațională, și face acest lucru pentru a controla ritmul conflictului.

Cu toate acestea, Iranul refuză să facă concesii care i-ar diminua puterea de negociere sau ar da semne de vulnerabilitate. În acest sens, și-a modelat efectiv abordarea diplomatică după ceea ce consideră a fi propria strategie a Washingtonului - și anume, să fie imprevizibil, să negocieze doar dintr-o poziție de forță și să insiste asupra unor beneficii majore, oferind în schimb foarte puține concesii. De aceea, elitele iraniene au luat în calcul revenirea la război și au refuzat să ia în considerare cererile Washingtonului până când oficialii americani nu le vor îndeplini pe ale lor.

Rezultatul este o dinamică de tipul „sumă zero” care face ca o pace adevărată să fie aproape imposibilă, cel puțin pentru moment. Regimul consideră că confruntarea îi întărește poziția. Este dispus să suporte suferința economică dacă poate controla strâmtoarea. Statele Unite, în schimb, au refuzat până acum să lase strâmtoarea în mâinile Iranului. Lumea s-ar putea așadar acomoda cu o nouă normalitate în care Statele Unite mențin un fel de blocadă asupra Iranului, Iranul menține un fel de blocadă asupra strâmtorii, iar ambele părți se angajează perpetuu în ciocniri și poate revin la un conflict deschis.

Un astfel de rezultat va fi teribil pentru cei 90 de milioane de locuitori ai Iranului, care se confruntă acum cu o deteriorare continuă a nivelului de trai. Va fi, de asemenea, nefavorabil pentru miliardele de oameni din întreaga lume care depind de Strâmtoarea Ormuz pentru petrol, gaze și îngrășăminte. Dar, în ceea ce privește regimul, nu este nefavorabil pentru guvernul iranian. Republica Islamică rămâne funcțională, operațională și coezivă.

