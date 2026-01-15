Delcy Rodriguez: Venezuela nu se teme să „înfrunte diplomatic” Statele Unite

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a afirmat joi într-un discurs în parlament că Venezuela nu se teme „să înfrunte diplomatic” Statele Unite, la mai puţin de două săptămâni după spectaculosul atac american din 3 ianuarie care a dus la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro.

„Ştim că Statele Unite sunt foarte puternice. (...) Nu ne temem să înfruntăm diplomatic prin dialog politic” Statele Unite, a Delcy Rodriguez în discursul său despre starea naţiunii, declanşând ovaţii în Adunarea Naţională,relatează AFP preluată de Agerpres.

