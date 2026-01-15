Live TV

Delcy Rodriguez: Venezuela nu se teme să „înfrunte diplomatic” Statele Unite

Data publicării:
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
Delcy Rodriguez, vicepreședinta care a preluat conducerea Venezuelei. Sursa: Profimedia Images

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a afirmat joi într-un discurs în parlament că Venezuela nu se teme „să înfrunte diplomatic” Statele Unite, la mai puţin de două săptămâni după spectaculosul atac american din 3 ianuarie care a dus la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro.

„Ştim că Statele Unite sunt foarte puternice. (...) Nu ne temem să înfruntăm diplomatic prin dialog politic” Statele Unite, a Delcy Rodriguez în discursul său despre starea naţiunii, declanşând ovaţii în Adunarea Naţională,relatează AFP preluată de Agerpres.

Citește și: Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez: „Un apel lung, productiv şi politico

Trump rămâne sceptic în privința Mariei Corina Machado: Casa Albă spune că poziția președintelui nu s-a schimbat

