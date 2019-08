SUA vor semna și cu Polonia un memorandum privind tehnologia 5G

Guvernul polonez urmează să semneze cu SUA un acord privitor la securitatea şi cooperarea legate de tehnologia 5G, în timpul vizitei preşedintelui american Donald Trump la Varşovia, de la finalul acestei săptămâni, a anunţat un oficial guvernamental polonez, citat de Reuters, informează Agerpres.

Și Guvernele SUA și al României, prin ambasadorii Hans Klemm și George Maior, au semnat luna aceasta, în timpul vizitei la Washington a președintelui Klaus Iohannis, un memorandum de înțelegere cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G.

Acordul dintre SUA și Polonia survine după câteva luni de lobby intens făcut de SUA pe lângă Varşovia şi alte guverne europene pentru a limita sau a interzice afacerile cu grupul chinez Huawei, cel mai mare producător din lume de echipamente de telecomunicaţii şi un actor important în viitoarele reţele mobile 5G, menționează Reuters.

În luna iulie, Polonia a propus consolidarea propriilor standarde de securitate cibernetică.

Oficialul polonez care a anunțat semnarea acestui memorandum a precizat că nicio companie sau echipament anume dintr-o ţară specifică nu vor fi excluse în baza noului acord cu SUA, deşi cooperarea cu SUA în domeniul securităţii va reprezenta un aspect esenţial. „Este de aşteptat ca acordul să fie semnat, este o declaraţie generală privind nevoia de securitate şi viitoarea cooperare”, a spus oficialul polonez, sub acoperirea anonimatului. El a infirmat că acordul s-ar baza pe o serie de propuneri privind 5G făcute la Praga anterior în acest an, aşa cum a relatat Financial Times.

Donald Trump, în Polonia duminică pentru a marca 80 de ani de la atacul Germaniei naziste

Portalul polonez wp.pl informase miercuri că acordul respectiv ar putea fi semnat în timpul vizitei lui Donald Trump la Varşovia, de la finalul acestei săptămâni. Liderul american va sosi la Varşovia duminică dimineaţă şi va lua parte la marcarea a 80 de ani de la începerea celui de-al Doilea Război Mondial, ce a debutat la 1 septembrie 1939 printr-un atac al Germaniei naziste contra Poloniei.

Cu această ocazia, preşedintele SUA, care va fi însoţit de oficiali din Departamentul de Stat, Pentagon şi Departamentul Energiei, ar urma să anunţe mai multe detalii ale acordului încheiat cu Polonia în iunie cu privire la suplimentarea trupelor americane staţionate pe teritoriul polonez.

Plecarea lui Donald Trump de la Varşovia este prevăzută pentru luni după-amiază.

Preşedintele american a mai vizitat Polonia în iulie 2017, la câteva luni după preluarea mandatului.