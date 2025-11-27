Suspectul în cazul împușcării unor membri ai Gărzii Naționale din Washington avea legături cu CIA, confirmă agenția de spionaj a SUA

Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, suspectul în cazul împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale din Washington DC miercuri, a lucrat cu unități militare susținute de CIA în timpul războiului SUA din Afganistan, a confirmat agenția americană de spionaj, potrivit The Guardian.

Presupusul autor al împușcăturilor, identificat ca fiind afganul Rahmanullah Lakanwal, a venit în SUA în septembrie 2021 în cadrul programului „Operation Allies Welcome”, care a acordat unor afgani care au lucrat pentru guvernul SUA vize de intrare.

Legăturile lui Lakanwal cu Agenția Centrală de Informații, care a colaborat cu forțele speciale americane în Afganistan, au fost confirmate miercuri seara de directorul CIA, John Ratcliffe, pentru mass-media.

New York Times a relatat că suspectul armat a lucrat pentru mai multe agenții guvernamentale americane în Afganistan, inclusiv pentru o unitate susținută de CIA în provincia sudică Kandahar, un bastion al talibanilor.

„Administrația Biden a justificat aducerea presupusului autor al împușcăturilor în Statele Unite în septembrie 2021 datorită colaborării sale anterioare cu guvernul SUA, inclusiv cu CIA”, a declarat Ratcliffe pentru Fox News digital, adăugând că implicarea lui Lakanwal în agenție a fost „ca membru al unei forțe partenere în Kandahar, care s-a încheiat la scurt timp după evacuarea haotică”.

Serviciile de cetățenie și imigrare ale SUA au declarat după împușcături că au încetat să mai proceseze cererile de rezidență ale cetățenilor afgani.

„Începând de imediat, procesarea tuturor cererilor de imigrare referitoare la cetățenii afgani este oprită pe termen nelimitat, în așteptarea unei revizuiri suplimentare a protocoalelor de securitate și verificare”, a declarat agenția pe rețelele de socializare.

După împușcături, Donald Trump a ordonat trimiterea a 500 de soldați suplimentari ai Gărzii Naționale la Washington. Președintele a descris împușcăturile ca fiind un „act de terorism” și a calificat imigrația drept „cea mai mare amenințare la adresa securității naționale cu care se confruntă națiunea noastră”.

