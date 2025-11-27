Live TV

Suspectul în cazul împușcării unor membri ai Gărzii Naționale din Washington avea legături cu CIA, confirmă agenția de spionaj a SUA

Data actualizării: Data publicării:
2 US National Guard members shot near White House, condition unclear
O imagine a scenei după ce doi membri ai Gărzii Naționale a SUA au fost împușcați și „răniți grav” în apropierea Casei Albe din Washington DC, Statele Unite, pe 26 noiembrie 2025. Foto: Celal Gunes / Anadolu/ABACAPRESS.COM / Profimedia

Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, suspectul în cazul împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale din Washington DC miercuri, a lucrat cu unități militare susținute de CIA în timpul războiului SUA din Afganistan, a confirmat agenția americană de spionaj, potrivit The Guardian.

Presupusul autor al împușcăturilor, identificat ca fiind afganul Rahmanullah Lakanwal, a venit în SUA în septembrie 2021 în cadrul programului „Operation Allies Welcome”, care a acordat unor afgani care au lucrat pentru guvernul SUA vize de intrare.

Legăturile lui Lakanwal cu Agenția Centrală de Informații, care a colaborat cu forțele speciale americane în Afganistan, au fost confirmate miercuri seara de directorul CIA, John Ratcliffe, pentru mass-media.

New York Times a relatat că suspectul armat a lucrat pentru mai multe agenții guvernamentale americane în Afganistan, inclusiv pentru o unitate susținută de CIA în provincia sudică Kandahar, un bastion al talibanilor.

„Administrația Biden a justificat aducerea presupusului autor al împușcăturilor în Statele Unite în septembrie 2021 datorită colaborării sale anterioare cu guvernul SUA, inclusiv cu CIA”, a declarat Ratcliffe pentru Fox News digital, adăugând că implicarea lui Lakanwal în agenție a fost „ca membru al unei forțe partenere în Kandahar, care s-a încheiat la scurt timp după evacuarea haotică”.

Serviciile de cetățenie și imigrare ale SUA au declarat după împușcături că au încetat să mai proceseze cererile de rezidență ale cetățenilor afgani.

„Începând de imediat, procesarea tuturor cererilor de imigrare referitoare la cetățenii afgani este oprită pe termen nelimitat, în așteptarea unei revizuiri suplimentare a protocoalelor de securitate și verificare”, a declarat agenția pe rețelele de socializare.

După împușcături, Donald Trump a ordonat trimiterea a 500 de soldați suplimentari ai Gărzii Naționale la Washington. Președintele a descris împușcăturile ca fiind un „act de terorism” și a calificat imigrația drept „cea mai mare amenințare la adresa securității naționale cu care se confruntă națiunea noastră”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
om in vant si ninsoare
3
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
4
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
5
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Guvernul danez instituie o „gardă de noapte” pentru a-l monitoriza pe Trump după disputa privind Groenlanda
photo-collage.png - 2025-10-22T150635.220
Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană critică dur planul de pace Trump-Putin: „Nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina”
donald trump
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski: garanții de securitate doar după ce semnează planul SUA-Rusia
d trump
Trump i-a cerut premierului japonez să nu provoace China privind Taiwanul. „Sfatul a fost subtil”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a...
Vladimir Putin
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o...
photo-collage.png
Incendiu la Spitalul Județean Reșița: zeci de pacienți evacuați...
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol de la Guvern...
Ultimele știri
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri”
Bărbat arestat preventiv pentru omor după ce ar fi lovit intenţionat cu maşina o persoană
O fetiță de 6 ani a murit, iar alta este în stare gravă după o vizită la dentist. Autoritățile spaniole au deschis o anchetă amplă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au...
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Doliu în MMA! A murit subit: “Lumina ei nu se va stinge niciodată!”. Unde a fost găsită fără suflare
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
Test de atenţie. Găseşte numărul 808 printre 888 în 7 secunde
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
Așteptat pe banca lui Liverpool în locul lui Arne Slot, Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...